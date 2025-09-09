Συμμετοχή του Προέδρου της ΕΕΤΤ στο ITU Global Symposium for Regulators (GSR-25)

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος, συμμετείχε στο “ITU Global Symposium for Regulators 2025 (GSR-25)”, που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας από τις 31 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2025. Το GSR-25 αποτελεί μία από τις κορυφαίες διεθνείς συναντήσεις για θέματα ρύθμισης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο οποίο συμμετέχουν ρυθμιστικές αρχές, υπεύθυνοι χάραξης δημόσιων πολιτικών και υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων εταιριών του κλάδου.

Στο πλαίσιο του Συμποσίου, ο κ. Μασσέλος συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο “Heads of Regulators Executive Roundtable: What will it take for regulators to be digital ecosystem builders?”, όπου είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το ρόλο των ρυθμιστικών αρχών στη νέα ψηφιακή εποχή. Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ τόνισε ότι η υποστήριξη της καινοτομίας πρέπει να αποτελεί κεντρικό άξονα των ρυθμιστικών πολιτικών, οι οποίες οφείλουν αφ’ ενός να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις των μεγάλων εταιριών αποφεύγοντας την υπέρμετρη ρύθμιση και αφ’ ετέρου να δημιουργούν ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών για μικρομεσαίες και νεοφυείς εταιρίες. Παράλληλα, ο κ. Μασσέλος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, σημειώνοντας ότι ο κλάδος των ΤΠΕ αλληλοεπιδρά οριζόντια με πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας και επομένως η διασφάλιση του μέγιστου δυνατού οφέλους προϋποθέτει αποτελεσματικό συντονισμό ανάμεσα σε πολλούς εμπλεκόμενους.

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ αναφέρθηκε στην πολύτιμη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην προσπάθεια για αποτελεσματικότερη ρύθμιση, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίησή τους μπορεί να μειώσει τη γραφειοκρατία, να επαυξήσει τη δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, να βελτιώσει το εποπτικό και ελεγκτικό έργο, αλλά και να ενισχύσει τη διαφάνεια, αναβαθμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο των ρυθμιστικών αρχών στην ψηφιακή μετάβαση.