Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης από τον Ιανουάριο

Δεκτό έγινε από την κυβέρνηση το πάγιο αίτημα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για κατάργηση του τέλους στη υπηρεσία της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και ειδικευτήκαν από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, από τον Ιανουάριο του 2026 καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης που επιβαρύνει περισσότερους από 1 εκατ. λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης, τόσο νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων.

Το τέλος ανέρχεται σε 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού και το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 22 εκατ. ευρώ.

Το τέλος είχε επιβληθεί κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στη χώρα και σύμφωνα με τα όσα έχουν σημειώσει κατά καιρούς τα στελέχη των ΟΤΕ, Nova και Vodafone, είναι ένας από τους παράγοντες που κρατούν σε χαμηλό επίπεδο τη διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Την ίδια στιγμή δημιουργεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, αφού στις ξένες πλατφόρμες π.χ. στο Netflix το τέλος δεν εφαρμόστηκε.