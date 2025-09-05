ICEYE: Ελληνικοί δορυφόροι το 2025, πλήρης κατασκευή στην Αθήνα από το 2026

Μιλώντας στο InfoCom, ο επικεφαλής της ICEYE Hellas, Βασίλης Χαλουλάκος, παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις που επιβεβαιώνουν την ανάδειξη της Ελλάδας σε στρατηγικό κόμβο για την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία, στον απόηχο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η πλέον σημαντική εξέλιξη αφορά την πρόθεση της ICEYE να ξεκινήσει στην Ελλάδα, εντός του 2026, την πλήρη, από το πρώτο εξάρτημα έως την τελική συναρμολόγηση, κατασκευή δορυφόρων. Η κίνηση αυτή καθιστά τη χώρα μας το δεύτερο σημείο παραγωγής στην Ευρώπη, μετά τη Φινλανδία, με τη νέα γραμμή να έχει τη δυνατότητα να παράγει τουλάχιστον οκτώ δορυφόρους ετησίως. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο πρώτοι ελληνικοί δορυφόροι, που ήδη έχουν κατασκευασθεί, θα τεθούν σε τροχιά μέχρι τα τέλη του 2025, επισφραγίζοντας ένα κρίσιμο βήμα για την τεχνολογική και στρατηγική αυτονομία της χώρας.

Η τεχνολογική υπεροχή της ICEYE βασίζεται στους μικροδορυφόρους που εξοπλίζονται με Ραντάρ Συνθετικού Ανοίγματος (SAR), έναν ενεργό μηχανισμό που επιτρέπει την παρατήρηση της Γης με υψηλή ακρίβεια, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και φωτισμού. Η ικανότητα λειτουργίας ημέρα και νύχτα, με δυνατότητα διείσδυσης μέσα από νέφωση και καπνό, προσφέρει ένα μοναδικό πλεονέκτημα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Τα δεδομένα που συλλέγονται συνδυάζονται με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή αναλυτικών προϊόντων υψηλής αξίας, τα οποία αξιοποιούνται για την παρακολούθηση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών όπως πλημμύρες και πυρκαγιές, καθώς και για κρίσιμες εφαρμογές ασφάλειας και άμυνας.

Στο στρατηγικό αυτό πλαίσιο, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του, η επένδυση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η άμυνα και η ασφάλεια έχουν καταστεί ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Η ικανότητα συνεχούς επιτήρησης αποτελεί πλέον θεμελιώδες στοιχείο του σύγχρονου αμυντικού δόγματος, και στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, ανακοινώθηκε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα SAR πολύ υψηλής ανάλυσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ICEYE ως μια «ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας», υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας της στην Ελλάδα για την προσέλκυση ταλέντων και την ενίσχυση του εγχώριου ανθρώπινου κεφαλαίου στο παγκόσμιο τεχνολογικό οικοσύστημα.

Η επένδυση στην Ελλάδα είναι ήδη ουσιαστική και παραγωγική. Όπως σημείωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, η εταιρεία δεν άνοιξε απλώς ένα γραφείο, αλλά μετέφερε τμήματα της παγκόσμιας παραγωγής της στη χώρα μας. Σήμερα, τα κρίσιμα δορυφορικά υποσυστήματα που κατασκευάζονται στην παραγωγική μονάδα της Αθήνας από Έλληνες μηχανικούς και τεχνικούς, πολλοί εκ των οποίων επαναπατρίστηκαν, αποτελούν περίπου το 15% κάθε δορυφόρου του παγκόσμιου στόλου της εταιρείας. Αυτή η έμπρακτη μεταφορά τεχνογνωσίας θέτει τις βάσεις για το επόμενο, ακόμη μεγαλύτερο βήμα της πλήρους κατασκευής δορυφόρων επί ελληνικού εδάφους από το 2026.

Η ICEYE αποτελεί μια εδραιωμένη παγκόσμια δύναμη στον τομέα της, με παρουσία σε 10 χώρες, απασχολώντας περισσότερους από 900 εργαζόμενους και έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση που υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια δολάρια. Το επιχειρηματικό της μοντέλο, που περιλαμβάνει την πώληση δορυφόρων, την παροχή δεδομένων και την ανάπτυξη λύσεων, έχει συμβάλει στον εκδημοκρατισμό του διαστήματος, καθιστώντας προηγμένες δυνατότητες προσβάσιμες σε περισσότερα κράτη. Ολόκληρη η προσπάθεια χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και την ESA να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η Ελλάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστεργίου, να αποκτήσει τη δική της δύναμη στο διάστημα.

Η διαχείριση των ευαίσθητων δεδομένων που συλλέγονται διέπεται από αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και μια σαφή γεωπολιτική τοποθέτηση. Η εταιρεία δεν συνεργάζεται με κράτη όπως η Ρωσία και η Κίνα, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την ασφάλεια των πληροφοριών που παρέχει στους πελάτες της, οι οποίοι είναι κυρίως κυβερνήσεις και φορείς εθνικής ασφάλειας. Αυτή η δέσμευση στην ασφάλεια των δεδομένων είναι κρίσιμη, καθώς οι δορυφόροι αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής υποδομής μιας χώρας.

Η πορεία προς τα εμπρός είναι πλέον χαρτογραφημένη και σαφής. Η Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς έναν πελάτη, αλλά μετατρέπεται σε έναν κεντρικό παραγωγικό εταίρο για μια από τις κορυφαίες εταιρείες διαστημικής τεχνολογίας παγκοσμίως. Η επικείμενη λειτουργία της γραμμής πλήρους κατασκευής δορυφόρων το 2026, σε συνδυασμό με την εκτόξευση των πρώτων εθνικών δορυφόρων το 2025, σηματοδοτεί την είσοδο της χώρας σε μια νέα εποχή τεχνολογικής ανάπτυξης, βιομηχανικής παραγωγής και ενισχυμένης στρατηγικής αυτοδυναμίας, εναρμονίζοντας την εθνική προσπάθεια με τις ευρύτερες ευρωπαϊκές προτεραιότητες στην άμυνα και το διάστημα.