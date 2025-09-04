Dotsoft: ο Δήμος Εορδαίας μπαίνει στην εποχή της έξυπνης πόλης

Ο Δήμος Εορδαίας, με τη συνεργασία της DOTSOFT, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο έργο Υπηρεσιών και Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και τη μετάβαση σε ένα μοντέλο «έξυπνης πόλης».

Καινοτόμες λύσεις για τον Δήμο και τους Δημότες

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Εορδαίας θα διαθέτει:

Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων , με δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών, διαχείρισης αιτημάτων και παρακολούθησης της εξέλιξής τους μέσω web και mobile εφαρμογής.

, με δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών, διαχείρισης αιτημάτων και παρακολούθησης της εξέλιξής τους μέσω web και mobile εφαρμογής. Σύστημα διαχείρισης ενέργειας , για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε κτίρια, κοινόχρηστους χώρους και παροχές του Δήμου, με στόχο τη μείωση σπατάλης και την αποτροπή ρευματοκλοπών.

, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε κτίρια, κοινόχρηστους χώρους και παροχές του Δήμου, με στόχο τη μείωση σπατάλης και την αποτροπή ρευματοκλοπών. Σύστημα «έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων , με αισθητήρες πληρότητας κάδων, παρακολούθηση δρομολογίων και ζυγίσεις απορριμματοφόρων, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη οργάνωση, μείωση κόστους και μεγαλύτερη διαφάνεια προς τους πολίτες.

, με αισθητήρες πληρότητας κάδων, παρακολούθηση δρομολογίων και ζυγίσεις απορριμματοφόρων, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη οργάνωση, μείωση κόστους και μεγαλύτερη διαφάνεια προς τους πολίτες. Σύστημα παρακολούθησης στόλου οχημάτων (απορριμματοφόρα, οχήματα πολιτικής προστασίας και έργων), για άμεση επέμβαση σε ανάγκες και αποδοτικότερη χρήση πόρων.

(απορριμματοφόρα, οχήματα πολιτικής προστασίας και έργων), για άμεση επέμβαση σε ανάγκες και αποδοτικότερη χρήση πόρων. Διαδικτυακή εφαρμογή παρακολούθησης προϋπολογισμού , που θα επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο την ενημέρωση για την εκτέλεση δαπανών και έργων, προσφέροντας χρήσιμα εργαλεία λήψης αποφάσεων στη Δημοτική Αρχή αλλά και διαφάνεια προς τους δημότες.

, που θα επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο την ενημέρωση για την εκτέλεση δαπανών και έργων, προσφέροντας χρήσιμα εργαλεία λήψης αποφάσεων στη Δημοτική Αρχή αλλά και διαφάνεια προς τους δημότες. Διαδικτυακή πλατφόρμα διαβούλευσης και συμμετοχικού προϋπολογισμού , που ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις του Δήμου.

, που ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις του Δήμου. Σύστημα ελέγχου στάθμευσης σε ράμπες και διαβάσεις μέσω αισθητήρων, για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας.

μέσω αισθητήρων, για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας. Κεντρική πλατφόρμα «Έξυπνης Πόλης», που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα σε ενιαία εικόνα, υποστηρίζοντας τη διοίκηση με πραγματικά στοιχεία και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Οφέλη για τον Δήμο και την Κοινωνία

Το έργο θα συμβάλει:

στη μείωση του λειτουργικού κόστους,

στην καλύτερη διαχείριση ενέργειας και απορριμμάτων,

στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα,

στη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων,

στην ταχύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Ο Δήμος Εορδαίας, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, κάνει ένα σημαντικό βήμα για να γίνει πιο φιλικός, πιο λειτουργικός και πιο κοντά στον δημότη, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής. Το έργο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ενώ οι υπηρεσίες αναμένεται να είναι διαθέσιμες στον πολίτες έως τα μέσα του 2026.