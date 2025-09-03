Όλοι οι βασικοί όροι της τεχνητής νοημοσύνης που πρέπει να ξέρεις!

Η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε σαν καταιγίδα στη ζωή μας. Σε λιγότερο από 3 χρόνια είναι σχεδόν παντού. Μαζί της όμως, έφερε και ένα τσουνάμι από τεχνικούς όρους που μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε κάποιον που ενδιαφέρεται να την γνωρίσει.

Μοντέλα, μηχανική μάθηση (machine learning), επιτηρούμενη μάθηση (supervised learning)… Πρόκειται για όρους που μπορεί να τρομάξουν κάποιον που δεν γνωρίζει και που για να τους καταλάβει θα χρειαστεί να αφιερώσει δεκάδες ώρες αναζήτησης, ενημέρωσης και διασταύρωσης της πληροφορίας. Και όλα αυτά στα αγγλικά, καθώς είναι ελάχιστες οι πηγές πληροφόρησης στα ελληνικά.

Όμως μην ανησυχείς γιατί υπάρχει ένας πιο απλός τρόπος να γνωρίσεις τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως τα μικρά παιδιά, έτσι και εσύ μπορείς να γνωρίσεις την τεχνητή νοημοσύνη μέσα από ένα παραμύθι και μάλιστα στα ελληνικά!

Στην ιστορία που διαδραματίζεται στο παραμύθι, το συμβούλιο των Σοφών, του πλανήτη Ευφυΐα δημιουργεί το Υπουργείο Ανθρώπινης Νοημοσύνης, με στόχο να διδάξει στους πολίτες τι είναι νοημοσύνη και πως να την καλλιεργήσουν. Η ικανότητα δηλαδή, να μαθαίνεις, να σκέφτεσαι και να λύνεις προβλήματα.

Πολύ γρήγορα, οι ανάγκες του πλανήτη ξεπέρασαν τα όρια της ανθρώπινης ευφυΐας και έτσι το συμβούλιο των Σοφών αποφασίζει να χρησιμοποιήσει και να εκπαιδεύσει μηχανές για να σκέφτονται.

Έτσι γεννιέται η τεχνητή νοημοσύνη: μια επιστήμη που επιτρέπει στους υπολογιστές να μαθαίνουν, να σκέφτονται και να λύνουν προβλήματα με τη βοήθεια μαθηματικών αλγορίθμων.

Για να «εκπαιδεύσουν» τις μηχανές, χρησιμοποιούνται τρεις βασικές μέθοδοι:

Επιτηρούμενη μάθηση (supervised learning): δίνουμε τις λύσεις στον υπολογιστή.

δίνουμε τις λύσεις στον υπολογιστή. Μη επιτηρούμενη μάθηση (unsupervised learning): οι υπολογιστές ανακαλύπτουν μόνοι τους μοτίβα.

οι υπολογιστές ανακαλύπτουν μόνοι τους μοτίβα. Ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning): βασίζεται στην επιβράβευση, όπως ένα παιδί που ενθαρρύνεται να κάνει τα πρώτα του βήματα.

Παράλληλα, αναπτύσσονται δύο θεωρητικές κατευθύνσεις:

Επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP): επιτρέπει στις μηχανές να κατανοούν και να δημιουργούν κείμενο.

επιτρέπει στις μηχανές να κατανοούν και να δημιουργούν κείμενο. Μηχανική μάθηση (machine learning): επεκτείνει τις δυνατότητες σε εικόνα, ήχο και πολύ πιο σύνθετες εφαρμογές.

Από εκεί προκύπτουν τα μοντέλα: language models, large language models, machine learning models και deep learning models. Κάποια είναι «μονοτροπικά» (unimodal), επεξεργάζονται μόνο ένα είδος δεδομένων (π.χ. κείμενο), ενώ κάποια άλλα είναι «πολυτροπικά» (multimodal), όπου καταλαβαίνουν και συνδυάζουν πολλά είδη πληροφορίας (κείμενο, εικόνα, ήχο).

Όλα αυτά και πολλά άλλα, παρουσιάζονται με έναν παραστατικό και γεμάτο παραδείγματα τρόπο, μέσα από ένα παραμύθι που κάνει τις έννοιες να φαίνονται πιο προσιτές.

Αν θες να αποκτήσεις μια καθαρή εικόνα των όρων της τεχνητής νοημοσύνης και να κατεβάσεις στον υπολογιστή σου ένα αναλυτικό διάγραμμα με όλους τους όρους, τότε σου προτείνω να δεις το συνοδευτικό βίντεο.

Κάνε το πρώτο βήμα για να εξερευνήσεις τον υπέροχο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης.