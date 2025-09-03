Ιστορική απόφαση για τη Google: Περιορισμοί στο μονοπώλιο αναζήτησης, αλλά όχι διάσπαση

Σε μια απόφαση-ορόσημο για το αντιμονοπωλιακό δίκαιο, ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε ότι η Google οφείλει να παραχωρήσει τα αποτελέσματα αναζήτησης και ορισμένα δεδομένα της σε ανταγωνιστικές εταιρείες, αλλά δεν είναι απαραίτητο να διασπαστεί πουλώντας τον Chrome. Η απόφαση αυτή, για μια ιστορική υπόθεση όπου η Google κρίθηκε ότι παραβίασε την Ενότητα 2 του Νόμου Sherman διατηρώντας παράνομο μονοπώλιο, δεν υιοθετεί τις σαρωτικές αλλαγές που είχε προτείνει η κυβέρνηση με στόχο τον περιορισμό της ισχύος της Σίλικον Βάλεϊ.

Στην απόφασή του, έκτασης 223 σελίδων, ο δικαστής Amit P. Mehta του Περιφερειακού Δικαστηρίου των Η.Π.Α. για την Περιφέρεια της Κολούμπια, ανέφερε ότι για την αντιμετώπιση του μονοπωλίου, η εταιρεία πρέπει να μοιραστεί ορισμένα από τα δεδομένα της με εταιρείες που αποτελούν «ανταγωνιστές που πληρούν τις προϋποθέσεις». Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ζητήσει να μοιραστούν ακόμη περισσότερα δεδομένα, υποστηρίζοντας ότι αυτά αποτελούσαν το κλειδί για την κυριαρχία της Google.

Ο δικαστής Mehta επέβαλε περιορισμούς στις πληρωμές που χρησιμοποιεί η Google για να εξασφαλίσει προνομιακή τοποθέτηση, αλλά απέρριψε τα πιο αυστηρά μέτρα. «Η Google δεν θα υποχρεωθεί να εκποιήσει το Chrome, ούτε το δικαστήριο θα συμπεριλάβει μια ενδεχόμενη εκποίηση του λειτουργικού συστήματος Android στην τελική απόφαση», αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης. «Οι ενάγοντες υπερέβαλαν επιδιώκοντας την αναγκαστική εκποίηση αυτών των βασικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία η Google δεν χρησιμοποίησε για να επιβάλει παράνομους περιορισμούς».

«Παρά την ισχύ αυτή, τα δικαστήρια πρέπει να προσεγγίζουν το έργο της διαμόρφωσης μέτρων αποκατάστασης με μια υγιή δόση ταπεινότητας», ανέφερε ο δικαστής Mehta, δίνοντας προθεσμία στις δύο πλευρές να συναντηθούν έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την οριστικοποίηση της απόφασης. Η απόφαση αποτελεί την πιο σημαντική προσπάθεια εξισορρόπησης των όρων ανταγωνισμού στον τεχνολογικό τομέα από την εποχή της υπόθεσης κατά της Microsoft πριν από περισσότερα από 20 χρόνια.

Η Google σχεδιάζει να ασκήσει έφεση και η υπόθεση είναι πιθανό να παραμείνει στα δικαστήρια για χρόνια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από την πλευρά του, δήλωσε: «η σημερινή απόφαση αναγνωρίζει την ανάγκη για μέτρα που θα ανοίξουν την αγορά των υπηρεσιών γενικής αναζήτησης, η οποία έχει παραμείνει παγωμένη για πάνω από μια δεκαετία», προσθέτοντας ότι τα μέτρα θα εμποδίσουν την Google να χρησιμοποιήσει τις ίδιες τακτικές και στα προϊόντα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ανάρτησή της, η Google εξέφρασε τις ανησυχίες της: «το Δικαστήριο έχει επιβάλει όρια στον τρόπο διανομής των υπηρεσιών μας και θα απαιτήσει να μοιραζόμαστε δεδομένα Αναζήτησης με ανταγωνιστές. Ανησυχούμε για το πώς αυτές οι απαιτήσεις θα επηρεάσουν τους χρήστες μας και την ιδιωτικότητά τους». Η εταιρεία πρόσθεσε: «το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι η εκποίηση του Chrome και του Android θα ξεπερνούσε το επίκεντρο της υπόθεσης και θα έβλαπτε τους καταναλωτές και τους συνεργάτες μας».

Η απόφαση έρχεται σε μια στιγμή που η generative τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης. Ο δικαστής Mehta έγραψε ότι η εμφάνισή της «άλλαξε την πορεία αυτής της υπόθεσης». Η αντίδραση των επενδυτών ήταν θετική, με τις μετοχές της Alphabet να σημειώνουν άλμα 8%, ενώ και οι μετοχές της Apple, η οποία λαμβάνει δισεκατομμύρια από την Google ετησίως για να είναι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στα iPhone, σημείωσαν άνοδο 4%.

Η απόφαση επισφράγισε μια πολυετή υπόθεση, που ξεκίνησε το 2020. Το υπουργείο ανέφερε ότι η Google διενεργούσε σχεδόν το 90% των αναζητήσεων, έναν αριθμό που η εταιρεία αμφισβήτησε. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι πληρωμές δισεκατομμυρίων για προεπιλογή δημιούργησαν έναν κύκλο που εδραίωσε την κυριαρχία της, καθώς περισσότεροι χρήστες έφερναν περισσότερα δεδομένα, βελτιώνοντας το προϊόν της έναντι των ανταγωνιστών.

Τελικά, ο δικαστής απαγόρευσε στην Google τις «αποκλειστικές» συμβάσεις, αλλά της επέτρεψε να συνεχίσει να πληρώνει για την προνομιακή τοποθέτηση. Εξήγησε ότι η πλήρης απαγόρευση των πληρωμών «σχεδόν σίγουρα θα επέβαλλε ουσιαστικές, σε ορισμένες περιπτώσεις, συντριπτικές, παράπλευρες ζημίες στους συνεργάτες διανομής, τις σχετικές αγορές και τους καταναλωτές».

Όσον αφορά τα δεδομένα, το δικαστήριο διέταξε την Google να διαθέσει συγκεκριμένα δεδομένα από το ευρετήριο αναζήτησης και δεδομένα αλληλεπίδρασης χρηστών, αλλά «όχι δεδομένα διαφημίσεων». Η διάθεση αυτή θα πρέπει να γίνεται με «συνήθεις εμπορικούς όρους», αντίστοιχους με τις τρέχουσες υπηρεσίες της Google, χωρίς να απαιτείται η παροχή εξαιρετικά αναλυτικών δεδομένων σε διαφημιζόμενους.