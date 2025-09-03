FTTH: 56% η διείσδυση των δικτύων και 17% η χρήση της υπηρεσίας

Με ρυθμό ταχύτερο από τον μέσο όρο της Ευρώπης εξακολουθεί να επεκτείνεται το δίκτυο FTTH (οπτική ίνα μέχρι το σπίτι και την επιχείρηση) στην Ελλάδα. Ωστόσο, η χώρα μας δεν έχει γεφυρώσει την απόσταση από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις εκτιμήσεις της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025 οι διαθέσιμες γραμμές FTTH πανελλαδικά – από τους τρεις μεγάλους παρόχους Cosmote, Nova και Vodafone – ανήλθαν σε 2,7 εκατ. Αν ληφθεί υπόψη ότι το σύνολο των σταθερών συνδέσεων στη χώρα είναι 4,8 εκατομμύρια, το ποσοστό διείσδυσης φτάνει στο 56%. Την ίδια ώρα, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΕ (έκθεση για την Ψηφιακή Δεκαετία, Ιούνιος 2025), ο ευρωπαϊκός μέσος όρος στο τέλος του 2024 ήταν στο 69,24%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 έκλεισε για την Ελλάδα με ποσοστό διείσδυσης υποδομών FTTH στο 46,06%, χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά με ρυθμό ανάπτυξης που άγγιξε το 19,9%, σημαντικά υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο ρυθμό της Ένωσης (8,4%).

Οι ενεργοί συνδρομητές FTTH, δηλαδή οι χρήστες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία, στο τέλος Ιουνίου ήταν περίπου 830.000. Αυτό μεταφράζεται σε διείσδυση 17% επί του συνόλου της αγοράς σταθερών συνδέσεων (4,8 εκατ.) και σε αξιοποίηση της τάξης του 31% επί της κάλυψης (2,7 εκατ. διαθέσιμες γραμμές).

Ο ΟΤΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο υποδομών οπτικών ινών. Στο τέλος Ιουνίου, περίπου 1,9 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH του Οργανισμού. Ο στόχος για το τέλος του έτους είναι να φτάσει τα 2,1 εκατ. και μέχρι το 2027 τα 3 εκατ. συνδέσεις.

Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των ενεργών χρηστών διαδραματίζει το Gigabit Voucher, το πρόγραμμα επιδότησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που ενισχύει τη ζήτηση. Η πλειονότητα των νέων συνδέσεων πραγματοποιείται με τη χρήση του κουπονιού.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ο ΟΤΕ κατέγραψε περίπου 40.000 καθαρές νέες συνδέσεις FTTH. Οι συνολικοί συνδρομητές FTTH του Οργανισμού έφτασαν τους 470.000 στο τέλος Ιουνίου, καλύπτοντας το 20% των ευρυζωνικών του γραμμών. Από αυτούς, το 84% εξυπηρετείται μέσω ιδιόκτητης υποδομής, ενώ το 46% των συνδρομητών FTTH του ανταγωνισμού του βασίζεται επίσης σε δίκτυο ΟΤΕ, έναντι 37% πριν από ένα χρόνο. Η αύξηση αυτή αποδίδεται και στις συμφωνίες εκπτώσεων όγκου που συνάφθηκαν το 2024 στη χονδρική αγορά FTTH μεταξύ των παρόχων. Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε γραμμή FTTH του ΟΤΕ, το 46% έχει ήδη ενεργοποιήσει τη σύνδεση.

Η Nova ανακοίνωσε χθες ότι μέσω της θυγατρικής της United Group, United Fiber, έχει συνδέσει με FTTH περίπου 710.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο να αγγίξει τις 830.000 έως το τέλος του έτους.

Η Vodafone, από την πλευρά της, διαθέτει 360.000 εμπορικά διαθέσιμες γραμμές FTTH, ενώ ο στόχος είναι οι 500.000 μέχρι το τέλος του 2025 και οι 850.000 μέχρι το 2028.

Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία μέτρησης διαφέρει: ο ΟΤΕ δίνει στοιχεία πραγματικών συνδέσεων, έχοντας εικόνα σε επίπεδο γειτονιάς για το ποια σπίτια διαθέτουν σταθερή τηλεφωνία, ενώ Vodafone και Nova υπολογίζουν τον αριθμό των κατοικιών ή επιχειρήσεων που καλύπτονται (Homes Passed) ανεξαρτήτως αν είναι κατοικημένα. Η αγορά εκτιμά ότι οι πραγματικές συνδέσεις αντιστοιχούν περίπου στο 70%-80% των Homes Passed.

Την ίδια ώρα, δυναμική παρουσία στο FTTH επιχειρεί να αναπτύξει η ΔΕΗ, μέσω της ΔΕΗ Fiber, ενώ σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται και η Inalan. Οι τρεις μεγάλοι πάροχοι (ΟΤΕ, Nova, Vodafone) αναπτύσσουν ο καθένας το δίκτυό του σε διαφορετικές περιοχές, ενώ η ΔΕΗ και η Inalan επενδύουν κυρίως σε σημεία όπου ήδη δραστηριοποιούνται οι μεγάλοι (overbuild), προσφέροντας μόνο υπηρεσίες διαδικτύου.

Με βάση τα στοιχεία εξαμήνου, η ΔΕΗ έχει ήδη φτάσει σε 1,3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις και έχει θέσει ως στόχο να αγγίξει το 1,5 εκατ. μέχρι το τέλος του 2025.