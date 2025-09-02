Εντείνεται ο ανταγωνισμός στις υψηλές ταχύτητες σύνδεσης

Συμμετρικό Internet 1 Gbps με 17 ευρώ τον μήνα είναι η νέα προσφορά της Inalan για τον Σεπτέμβριο που αν και έχει περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση αρχίζει να γίνεται ορατή στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται αναφορικά με τις συνδέσεις οπτικής ίνας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο είχαμε την είσοδο της ΔΕΗ στη λιανική των τηλεπικοινωνιών. Η ΔΕΗ Fiber παρέχει στον καταναλωτή τα 500 Mbps με 17,90 ευρώ/μήνα και το 1 Gbps με 19,90 ευρώ/μήνα.

Στη μάχη της για περισσότερες συνδέσεις η Inalan ρίχνει και τις μετρήσεις του speedtest της ookla σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρει κατατάσσεται ως ο πάροχος με το ταχύτερο σταθερό δίκτυο οπτικών ινών Ιnternet και για το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε αυτές της περιοχές που καλύπτει γεωγραφικά.

Καθώς πλέον η αγορά του FTTH ωριμάζει εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν πολλές κινήσεις και από την πλευρά των τριών μεγαλύτερων τηλεπικοινωνιακών παρόχων, ΟΤΕ, Vodafone και Nova.