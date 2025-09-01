OKTABIT: συμφωνία με την ASUSTOR για διανομή λύσεων NAS στην Ελλάδα

Η OKTABIT, κορυφαία εταιρεία διανομής τεχνολογικών προϊόντων στην Ελλάδα, ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία διανομής με την ASUSTOR Inc., παγκόσμιο καινοτόμο πάροχο λύσεων δικτυακής αποθήκευσης (NAS) και βιντεοεπιτήρησης.

Με τη συμφωνία, η OKTABIT αναλαμβάνει τη διανομή της πλήρους γκάμας των NAS λύσεων της ASUSTOR στην ελληνική αγορά. Οι μεταπωλητές και οι system integrators θα έχουν πλέον πρόσβαση στις ασφαλείς, επεκτάσιμες και ευέλικτες λύσεις αποθήκευσης της ASUSTOR που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της καταναλωτικής, SMB και enterprise αγοράς.

Η ASUSTOR, που ιδρύθηκε το 2011 με τη στήριξη της ASUS, προσφέρει λύσεις ιδιωτικού cloud, backup και επιτήρησης, καλύπτοντας τις ανάγκες οικιακών χρηστών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλων οργανισμών. Παράλληλα, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμου υλικού, λογισμικού και εφαρμογών που διαμορφώνουν ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα.

Η κα Κωνσταντίνα Τσαούση, Εμπορική Διευθύντρια της Oktabit, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την ASUSTOR, την εταιρία που κατέχει την 3η θέση παγκοσμίως στις πωλήσεις NAS, αποτελεί μια σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας και ένα ουσιαστικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στην αγορά των λύσεων data storage»

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την OKTABIT για να επεκτείνουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα. Μαζί προσφέρουμε καινοτόμες και φιλικές προς τον χρήστη λύσεις αποθήκευσης, σχεδιασμένες να καλύψουν τις εξελισσόμενες ανάγκες των σημερινών ψηφιακών περιβαλλόντων». πρόσθεσε η Oktawia Jabłońska, Sales Manager της ASUSTOR.