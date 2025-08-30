Γαλλογερμανικό μέτωπο απέναντι στις αμερικανικές απειλές για την ψηφιακή αγορά

Η Γαλλία και η Γερμανία υπερασπίστηκαν το δικαίωμα της Ευρώπης να υιοθετεί τη δική της νομοθεσία για την τεχνολογία, μετά την κριτική που άσκησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις ψηφιακές υπηρεσίες, δηλώνοντας ότι οποιοσδήποτε εξαναγκασμός από τις ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με αντίποινα. Ο Τραμπ τη Δευτέρα απείλησε να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε όλες τις χώρες με ψηφιακούς φόρους, νομοθεσία ή κανονισμούς, λέγοντας ότι έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να εισαγάγουν διακρίσεις εις βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας, σε μια κλιμάκωση της κριτικής του για τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Γερμανό ηγέτη, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε τις απειλές και δήλωσε ότι οποιαδήποτε κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αμφισβήτηση των κανονισμών του μπλοκ θα αντιμετωπιστεί με αντίποινα από την ΕΕ. «Τα φορολογικά και ρυθμιστικά ζητήματα αποτελούν αρμοδιότητα των εθνικών μας κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», είπε ο Μακρόν. «Δεν θα αφήσουμε κανέναν άλλον να αποφασίσει για εμάς», ανέφερε. «Εάν ληφθούν τέτοια μέτρα, αυτό θα χαρακτηριζόταν ως εξαναγκασμός και θα προκαλούσε μια απάντηση από τους Ευρωπαίους», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον μηχανισμό της ΕΕ κατά του εξαναγκασμού, ο οποίος επιτρέπει στην ΕΕ να τιμωρεί χώρες που επιδιώκουν να του ασκήσουν πίεση για να αλλάξει τις πολιτικές του.

Η κυβέρνηση Τραμπ άσκησε κριτική στην Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές της ΕΕ, η οποία επιδιώκει να περιορίσει την ισχύ των τεχνολογικών κολοσσών, και στην Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, η οποία απαιτεί από τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες να αντιμετωπίζουν το παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο. Μιλώντας δίπλα στον Μακρόν, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι είχε πει στον Τραμπ ότι ο τρόπος που η ΕΕ ρυθμίζει την ψηφιακή της αγορά αποτελεί έκφραση της κυριαρχίας του μπλοκ, και ότι δεν μπορούσε να αποδεχθεί να το αμφισβητεί κανείς αυτό.

«Το κάνουμε αυτό προς το δικό μας συμφέρον και αποκλειστικά για το δικό μας συμφέρον, και ασφαλώς δεν θα καθοδηγηθούμε από δηλώσεις που ίσως θεωρούν αναγκαία μια εντελώς διαφορετική, ή ίσως και καμία, ρύθμιση», είπε ο Μερτς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες. Η Επιτροπή αντέκρουσε κατηγορηματικά τη δήλωση του Τραμπ ότι η ΕΕ στοχεύει αμερικανικές εταιρείες, επιμένοντας ότι η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές και η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες εφαρμόζονται σε όλες τις πλατφόρμες και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο μπλοκ.