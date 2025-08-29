Η άνοδός της ΑΙ πυροδοτεί ένα κύμα επαγγελματικής ανασφάλειας

Σύμφωνα με τα ευρήματα νέας παγκόσμιας έρευνας του LinkedIn, το επαγγελματικό δίκτυο αναδεικνύεται ως η πρωταρχική πηγή εμπιστοσύνης για τους επαγγελματίες, υπερισχύοντας έναντι των μηχανών αναζήτησης και των προηγμένων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης. Η έρευνα καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες και τα brands προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει η ΤΝ, με μια σαφή στροφή προς τις ανθρώπινες επαφές για την άντληση αξιόπιστων συμβουλών. Το 43% των ερωτηθέντων προσδιορίζει το δίκτυό του ως την κορυφαία πηγή καθοδήγησης στην εργασία, ενώ το 64% δηλώνει ότι οι συνάδελφοι συμβάλλουν στη λήψη ταχύτερων αποφάσεων και με μεγαλύτερη σιγουριά.

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον εργασιακό βίο συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις, καθώς πάνω από τους μισούς επαγγελματίες, σε ποσοστό 51%, αντιλαμβάνονται την εκμάθησή της ως μια πρόσθετη, πλήρη απασχόληση. Αυτή η αίσθηση πίεσης αντικατοπτρίζεται στην πλατφόρμα του LinkedIn, όπου παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 82% στις δημοσιεύσεις που σχετίζονται με αισθήματα υπερφόρτωσης και διαχείρισης αλλαγών φέτος. Παράλληλα, οι επιπτώσεις στην προσωπική ευημερία είναι ορατές, με το 41% των συμμετεχόντων να αναφέρει ότι ο ταχύς ρυθμός εξέλιξης της ΤΝ επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία του.

Η αυξανόμενη απαίτηση για απόκτηση νέων δεξιοτήτων στον τομέα της ΤΝ φαίνεται να τροφοδοτεί ένα αίσθημα ανασφάλειας. Οι νεότεροι επαγγελματίες το αισθάνονται περισσότερο, καθώς η έρευνα επισημαίνει μια αξιοσημείωτη διαφορά στη συμπεριφορά, με τους επαγγελματίες της Gen Z να εμφανίζονται σχεδόν δύο φορές πιο πιθανό να υπερβάλουν ή να παραποιήσουν τις πραγματικές τους δεξιότητες στην ΤΝ σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους από την Gen X. Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι το 33% των επαγγελματιών αισθάνεται αμηχανία για το επίπεδο των γνώσεών του, ενώ ένα ποσοστό 35% εκφράζει νευρικότητα να συμμετάσχει σε συζητήσεις για την ΤΝ, φοβούμενο ότι θα εκτεθεί ως ανεπαρκώς πληροφορημένο.

Οι αλλαγές αυτές επεκτείνονται και στον τομέα του B2B marketing, όπου παρατηρείται μια θεμελιώδης μετατόπιση στη συμπεριφορά των αγοραστών. Στελέχη του κλάδου, σε ποσοστό 77%, επιβεβαιώνουν ότι οι πελάτες δεν βασίζονται πλέον αποκλειστικά στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας μιας εταιρείας για την αξιολόγησή της, αλλά στρέφονται στο δικό τους δίκτυο εμπιστοσύνης, μια τάση που υπογραμμίζεται από την αύξηση των δημοσιεύσεων στο LinkedIn κατά 41% τα τελευταία τρία χρόνια. Η δυναμική αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι οι γενιές των Millennials και Gen Z αποτελούν πλέον το 71% των B2B αγοραστών, με το 75% των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών να υποστηρίζει πως η ανθρώπινη διαίσθηση από έμπιστους συναδέλφους παραμένει αναντικατάστατη.

Ως εκ τούτου, οι στρατηγικές marketing προσαρμόζονται για να ανταποκριθούν σε αυτό το νέο τοπίο. Το 80% των marketers που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι αυξάνει τις επενδύσεις του σε περιεχόμενο που προέρχεται από την κοινότητα, αξιοποιώντας υπαλλήλους, ειδικούς του κλάδου και δημιουργούς περιεχομένου για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης. Επιπλέον, ένα αντίστοιχο ποσοστό 80% αναγνωρίζει ότι οι έμπιστοι δημιουργοί περιεχομένου αποτελούν πλέον ουσιώδες εργαλείο για την ενίσχυση της αξιοπιστίας μιας επωνυμίας, ειδικά ανάμεσα στους νεότερους επαγγελματίες αγοραστές.