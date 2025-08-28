Σε διαβούλευση η περιβαλλοντική μελέτη για το data center των Apto και Dromeus στα Σπάτα

Σε περίοδο δημόσιας διαβούλευσης έχει περάσει η επένδυση των Apto (όχημα της αμερικανικής επενδυτικής εταιρίας PIMCO) και Dromeus Capital Group (εναλλακτική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με δραστηριότητα στο real estate και τις ψηφιακές υποδομές) για τη δημιουργία κέντρου δεδομένων στα Σπάτα, ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με την ονομασία «Project Olive» τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 7 Οκτωβρίου 2025. Το data center θα χωροθετηθεί στην περιοχή των Δήμων Σπάτων Αρτέμιδος της Ανατολικής Αττικής και φορέας υλοποίησης είναι η ΓΚΡΕΚΟ ΜΙ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Το σχέδιο προβλέπει συνολική ηλεκτρική ισχύ 80 MW, ενώ η τροφοδότηση του κέντρου θα υποστηρίζεται από υποσταθμό τάσης 150 kV.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ΜΠΕ κατά την φάση λειτουργίας ο αριθμός εργαζομένων στο νέο αυτό κέντρο δεδομένων εκτιμάται σε 70 άτομα, ενώ η ολοκλήρωσή του τοποθετείται στο τέλος του 2027.

Ειδικότερα, το Project Olive θα αναπτυχθεί στα περίχωρα των Σπάτων, σε δύο οικόπεδα που χωρίζονται από δημόσιο δρόμο, συνολικού εμβαδού 62.498 τ.μ..

Στο βορειοανατολικό οικόπεδο (οικόπεδο Α) θα κατασκευαστεί διώροφο Κέντρο Δεδομένων (Data Center – DC1), δεξαμενές καταιονισμού, χώρος στάθμευσης, ασφαλής περιμετρική περίφραξη με φυλάκιο και όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις του χώρου.

Στο νοτιοδυτικό οικόπεδο (οικόπεδο Β) θα κατασκευαστεί επίσης διώροφο Κέντρο Δεδομένων (Data Center – DC2), δεξαμενές καταιονισμού, χώρος στάθμευσης, ασφαλής περιμετρική περίφραξη με φυλάκιο, υποσταθμός υψηλής τάσης 80MVA και όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Τα κτίρια του Data Center αποτελούνται κυρίως από την περιοχή των γραφείων (3 όροφοι) και την περιοχή των servers – διακομιστών (2 όροφοι).

Όπως σημειώνεται ο σχεδιασμός του προτεινόμενου data center δίνει έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα εφαρμοστούν βέλτιστες πρακτικές ώστε η κατανάλωση ενέργειας να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την υπολογιστική ισχύ που θα παρέχει (υψηλός δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας).