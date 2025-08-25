Ο ΣΕΠΕ ανακοινώνει 3 παγκόσμιες διακρίσεις στα WITSA Global Awards 2025

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνει τη βράβευση 3 ελληνικών υποψηφιοτήτων στα “2025 WITSA Global Awards”. Τα βραβεία του κορυφαίου παγκόσμιου θεσμού τεχνολογίας και καινοτομίας απονεμήθηκαν σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου 2025, στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, στο πλαίσιο της πρώτης συνόδου κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη που διοργάνωσε ο διεθνής φορέας, με τίτλο «WITSA Global AI Summit: AI Shaping the Digital World».

Οι σημαντικές διακρίσεις που απέσπασαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και οι ελληνικές επιχειρήσεις Hack The Box και Knowledge, επιβεβαιώνουν τη στρατηγική σημασία της χώρας μας στην παγκόσμια τεχνολογική σκηνή για μία ακόμη χρονιά, καθώς και την ενεργό υποστήριξη του ΣΕΠΕ στις πρωτοβουλίες που προάγουν την τεχνολογία και την καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ΣΕΠΕ, με τη σταθερή του δέσμευση στην ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας στην Ελλάδα, υποστηρίζει ενεργά κάθε καινοτόμο προσπάθεια, ανεβάζοντας παράλληλα την Ελλάδα στο βάθρο των παγκόσμιων διακρίσεων και στην κορυφή του κλάδου της ψηφιακής τεχνολογίας παγκοσμίως, μέσα από την επιλογή και προώθηση των κορυφαίων Ελληνικών υποψηφιοτήτων για την παγκόσμια διοργάνωση των “WITSA Global Awards” τα τελευταία 19 χρόνια. Έτσι, σήμερα, η Ελλάδα έχει φτάσει να μετράει συνολικά 44 βραβεύσεις στην ιστορία του κορυφαίου διεθνούς θεσμού.

Η KNOWLEDGE Α.Ε. αναδείχθηκε Award Winner στην κατηγορία “Digital Transformation of the Year”, για το έργο «Υπηρεσία Μίας Στάσης για Σύσταση Επιχείρησης (eΥΜΣ) / Greek One-Stop Shop for Business Registration (eOSS)». Το έργο αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα, παρέχοντας τη δυνατότητα ίδρυσης επιχείρησης μέσα σε μόλις 8 λεπτά, καταργώντας πλήρως την ανάγκη φυσικής παρουσίας, τη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες, ακόμη και για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας. Το eOSS (eyms.businessportal.gr) αποτελεί παράδειγμα αριστείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και μία διεθνώς αναγνωρισμένη βέλτιστη πρακτική, καθώς ενσωματώνει με επιτυχία πολλαπλά κυβερνητικά συστήματα, εξαλείφει τα γραφειοκρατικά εμπόδια και προσφέρει αποδοτικότητα και ευελιξία στους επιχειρηματίες και στην ευρύτερη οικονομία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική αλλά και την προστιθέμενη αξία της ελληνικής τεχνογνωσίας στην υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών υψηλών απαιτήσεων. Η διεθνής επιτυχία του έργου επιβεβαιώνεται και από την κατάταξη της χώρας μας στην 1η θέση παγκοσμίως στον δείκτη “Business Entry” της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Business Ready – B-READY report 2024), καθιστώντας την eΥΜΣ παγκόσμιο πρότυπο για την ίδρυση επιχειρήσεων.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της KNOWLEDGE Α.Ε., κύριος Βασίλης Χρηστίδης, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή αποτελεί μια σπουδαία αναγνώριση της ελληνικής ψηφιακής καινοτομίας και τεχνογνωσίας. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Ελλάδα διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογική επάρκεια και τη στρατηγική οξυδέρκεια για να πρωτοστατεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επιτυχία της eΥΜΣ δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την υψηλή τεχνογνωσία και την προσήλωση στον στόχο των διοικήσεων και του προσωπικού της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και των Επιμελητηρίων που λειτουργούν την υπηρεσία. Επιπλέον, υπήρξε ισχυρή δέσμευση της Πολιτείας, μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή (ΓΓΕΚ), για μια τολμηρή απλούστευση των διαδικασιών και ουσιαστική μείωση της γραφειοκρατίας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η εταιρεία μας, KNOWLEDGE Α.Ε., συνέβαλε καθοριστικά σε ένα έργο-τομή για τη Δημόσια Διοίκηση, το οποίο διευκολύνει ουσιαστικά τα πρώτα βήματα μιας επιχείρησης και στηρίζει την επιχειρηματικότητα. Η eΥΜΣ είναι απόδειξη του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν δρούμε συλλογικά, με υψηλούς στόχους διεθνούς πρωτοπορίας, αξιοποιώντας αποτελεσματικά την ψηφιακή τεχνολογία και το ταλέντο των ανθρώπων μας. Συνεχίζουμε με την ίδια δέσμευση για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών με διεθνή αντίκτυπο!».

Στην κατηγορία “Cybersecurity”, η Hack The Box διακρίθηκε ως Award Winner με τίτλο «Redefining the global cybersecurity workforce development», ξεχωρίζοντας για τη συμβολή της στο τεράστιο ζήτημα της έλλειψης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας. Η Hack The Box αναδείχθηκε ως μια κορυφαία online πλατφόρμα που έχει ως στόχο τη συνεχή εκπαίδευση, πιστοποίηση και αξιολόγηση ταλέντων και ομάδων στο χώρο της κυβερνοασφάλειας, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, κυβερνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια αλλά και μεμονωμένους χρήστες να βελτιώσουν την επιθετική και αμυντική τους στάση στο Cybersecurity. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο – λύση για την ενίσχυση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων στον τομέα του Cybersecurity, η οποία πλέον είναι πιο σημαντική από ποτέ. Από την ίδρυσή της το 2017, η Hack The Box έχει συσπειρώσει, μέσω της πλατφόρμας της, τη μεγαλύτερη κοινότητα Cybersecurity παγκοσμίως, αποτελούμενη από περισσότερους από 3,7 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. Όραμά της είναι να εξοπλίσει και να συνδέσει επαγγελματίες στον τομέα του Cybersecurity και οργανισμούς με τις απαραίτητες δεξιότητες για την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων, προσφέροντας παιχνιδοποιημένες εμπειρίες «hacking» που καλλιεργούν το επονομαζόμενο “hacker mindset”. Η Hack The Box αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες παγκοσμίως στο Cybersecurity upskilling. Πάνω από 1.500 oργανισμοί αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη gamified πλατφόρμα, για να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, ενώ στους πελάτες της συγκαταλέγονται κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και κυβερνητικοί οργανισμοί.

Ο Founder και CEO της Hack The Box, κύριος Χάρης Πυλαρινός, ανέφερε σε δηλώσεις του: «Είναι ιδιαίτερη τιμή να λαμβάνουμε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Cybersecurity από τον οργανισμό WITSA. Στη Hack The Box στόχος μας δεν ήταν ποτέ να δημιουργήσουμε απλώς μια εκπαιδευτική πλατφόρμα. Θέλαμε να διαμορφώσουμε ένα ολιστικό περιβάλλον, όπου η καινοτομία στην κυβερνοασφάλεια δεν είναι απλώς δυνατή, αλλά αναπόφευκτη. Σε μια εποχή, όπου οι κυβερνοαπειλές μεταβάλλονται και ενισχύονται με προτοφανείς ρυθμούς, δεσμευόμαστε να παραμένουμε ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις, στηρίζοντας διαρκώς την παγκόσμια κοινότητα Cybersecurity καθώς και το ευρύτερο οικοσύστημα. Γιατί στο Cybersecurity τίποτα δεν μένει στάσιμο και το ίδιο ισχύει και για εμάς».

Στην κατηγορία “Digital Opportunity/Inclusion Award” το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) έλαβε τη διάκριση του Award Winner για το έργο «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης / The Single Digital Map (SDM)». Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης είναι μία ολοκληρωμένη, θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη λύση ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη την δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, με όλες τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή με όλα τα απαραίτητα, για την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης, γεωχωρικά δεδομένα. Η πρωτοποριακή εθνική πλατφόρμα GIS επιτρέπει στους πολίτες, στους μηχανικούς και στους επενδυτές, από το σπίτι ή το γραφείο, με λίγα κλικ, να έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη, έγκυρη πληροφορία, για το τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξουν αυτό που τους ενδιαφέρει, οπουδήποτε στην Ελλάδα. Σημείο-«κλειδί» είναι η διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του ΤΕΕ (e-Άδειες, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου κά) και άλλων φορέων (ΥΠΟΙΚ, Κτηματολόγιο, κ.λπ.) που ήδη υπάρχουν καθώς και νέα που τώρα δημιουργούνται (Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας).

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), κύριος Γεώργιος Στασινός, επεσήμανε: «Αποτελεί ξεχωριστή τιμή και ιδιαίτερη αναγνώριση για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τους Έλληνες Μηχανικούς η βράβευση από έναν μεγάλο διεθνή οργανισμό που ασχολείται με θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας, τον WITSA. Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης είναι ένα έργο που συνέλαβε, πρότεινε, σχεδίασε και υλοποίησε το ΤΕΕ. Όπως ανακοινώσαμε σε εκδήλωση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία. Οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες και ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην πράξη, χωρίς αποκλεισμούς και στον σωστό χρόνο βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητές μας. Με την επιστημοσύνη των μελών του και την εμπειρία των 100 και πλέον ετών, το ΤΕΕ θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε ζητήματα καινοτομίας και μετασχηματισμού προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που η Ελλάδα κατακτά για μία ακόμα χρονιά σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στα “WITSA Global Awards”. Αυτές οι βραβεύσεις αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη καινοτομία και την αδιάλειπτη τεχνολογική πρόοδο της χώρας μας, η οποία, με σταθερά και σίγουρα βήματα, κατακτά μία περίοπτη θέση στον παγκόσμιο χάρτη της ψηφιακής καινοτομίας, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει όλα τα εργαλεία για να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Η στήριξη των ελληνικών πρωτοβουλιών στον τομέα της τεχνολογίας είναι για τον ΣΕΠΕ διαχρονική προτεραιότητα και αυτές οι βραβεύσεις αποτελούν μία ακόμη απόδειξη πως η συνεχής, συλλογική μας προσπάθεια να καταστήσουμε τη χώρα μας σημείο αναφοράς στην καινοτομία και στην ψηφιακή ανάπτυξη αποφέρει απτά και σημαντικά αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως αυτά τα 19 συναπτά έτη που συμμετέχουμε στα Παγκόσμια Βραβεία Καινοτομίας του WITSA οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι Δημόσιοι Οργανισμοί έχουν λάβει 44 βραβεία. Πολύ περισσότερα από πολλές τεχνολογικές υπερδυνάμεις. Συγχαρητήρια σε όλες τις υποψηφιότητες για τις διακρίσεις τους και ευχόμαστε πολλές ακόμα επιτυχίες στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτομίας!».

Ο ΣΕΠΕ στηρίζει τις ελληνικές υποψηφιότητες για τα “WITSA Global Awards”, με κύριο στόχο να φέρει στο προσκήνιο πρωτοβουλίες, εφαρμογές, αλλά και επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες θα προβάλουν το σύγχρονο ψηφιακό πρόσωπο της χώρας παγκόσμια, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τις δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα και ενισχύοντας την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Ο WITSA ιδρύθηκε το 1978 και αποτελεί κοινοπραξία συνδέσμων πληροφορικής από 80 και πλέον χώρες, οι οποίοι σήμερα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας.