Το ενεργειακό ισοδύναμο του Gemini: Ένα ερώτημα, 9 δευτερόλεπτα τηλεόρασης

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης ανησυχίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, η Google αναφέρει ότι υπολόγισε την ενέργεια που απαιτεί η υπηρεσία της Gemini AI: η αποστολή ενός μόνο ερωτήματος κειμένου καταναλώνει τόση ενέργεια όση η παρακολούθηση τηλεόρασης για περίπου εννέα δευτερόλεπτα. Ο τεχνολογικός κολοσσός αποκάλυψε μια νέα μεθοδολογία για τη μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης του, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, καθώς και των εκπομπών άνθρακα.

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη ενισχύοντας την παραγωγικότητα και απελευθερώνοντας άλλες μορφές αποδοτικότητας, λένε οι οικονομολόγοι. Σύμφωνα με μια εκτίμηση της Goldman Sachs, η τεχνολογία είναι σε θέση να αυξήσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 7%, ή 7 τρισεκατομμύρια δολάρια, σε διάστημα 10 ετών. Ταυτόχρονα, οι επιστήμονες επισημαίνουν τον δυσανάλογα μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητός, τη στιγμή που τα κέντρα δεδομένων απαιτούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της τεχνητής νοημοσύνης, είναι σημαντική η σαφής και ολοκληρωμένη κατανόηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Μέχρι σήμερα, τα περιεκτικά δεδομένα για τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξαγωγής συμπερασμάτων από την τεχνητή νοημοσύνη είναι περιορισμένα, όπως δήλωσε ο Ben Gomes, ανώτερος αντιπρόεδρος μάθησης και βιωσιμότητας της Google, σε ανάρτησή που έκανε την Πέμπτη.

Πέρα από τις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια, τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν επίσης μεγάλη ποσότητα νερού για την ψύξη του υλικού που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει τις παροχές ύδρευσης και να διαταράξει τα τοπικά οικοσυστήματα, σύμφωνα με έρευνα του MIT. Ο αυξανόμενος αριθμός των παραγωγικών εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης έχει επίσης ωθήσει τη ζήτηση για υλικό υπολογιστών υψηλής απόδοσης, προσθέτοντας έμμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και τη μεταφορά του.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν κανονισμοί που να απαιτούν από τις εταιρείες να αποκαλύπτουν πόση ενέργεια ή νερό καταναλώνουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τους. Η Google ανέφερε σε τεχνική έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από τους ερευνητές της σε θέματα ενέργειας και εκπομπών της τεχνητής νοημοσύνης, ότι καθώς αυξάνεται η υιοθέτηση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αυξάνεται και η ανάγκη κατανόησης και μετριασμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παροχή υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα έκθεση της Google σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δικών της εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης αποσκοπεί στο να θέσει ένα πρότυπο για τη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, καθώς και των εκπομπών άνθρακα διαφόρων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, όπως ανέφερε η εταιρεία.

Ένα τυπικό ερώτημα κειμένου στο Gemini χρησιμοποιεί 0,24 βατώρες (Wh) ενέργειας, εκπέμπει 0,03 γραμμάρια ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (gCO2e) και καταναλώνει 0,26 χιλιοστόλιτρα, δηλαδή περίπου πέντε σταγόνες, νερού. Συγκριτικά, το μέσο ερώτημα στο ChatGPT χρησιμοποιεί 0,34 Wh και περίπου το ένα δέκατο πέμπτο ενός κουταλιού του γλυκού σε νερό, όπως έχει γράψει ο Sam Altman, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, της εταιρείας που έχει αναπτύξει το ChatGPT.

Η Google περιέγραψε επίσης την πρόοδο που έχει σημειώσει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της πλατφόρμας Gemini. Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης δωδεκάμηνης περιόδου, η κατανάλωση ενέργειας και το αποτύπωμα άνθρακα του διάμεσου ερωτήματος κειμένου στο Gemini μειώθηκαν κατά 33 και 44 φορές αντίστοιχα, σύμφωνα πάντα με την ίδια την εταιρεία.