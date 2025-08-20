Το LG ThinQ UP εξελίσσεται μαζί σου – η αναβάθμιση μόλις ολοκληρώθηκε

Η LG εργάζεται διαρκώς για να κάνει την καθημερινή ζωή πιο εύκολη, άνετη και συνδεδεμένη. Στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκεται το LG ThinQ, η AI λειτουργία της εταιρείας που συνδέει και ελέγχει τις έξυπνες οικιακές συσκευές, αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης και το Internet of Things (IoT). Με την εφαρμογή ThinQ, η διαχείριση και αναβάθμιση των οικιακών σας συσκευών είναι πλέον πιο εύκολη από ποτέ – ο χρήστης έχει τον έλεγχο των συσκευών του, απευθείας από το smartphone του, όπου κι αν βρίσκεται.

Το ThinQ επικεντρώνεται στην παροχή εξατομικευμένων εμπειριών. Μαθαίνει από τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις συσκευές σας και προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σας, βοηθώντας σας να απολαμβάνετε ένα πιο συνδεδεμένο σπίτι. Ενσωματωμένο στη σειρά οικιακών συσκευών της LG παγκοσμίως, το ThinQ έκανε ένα σημαντικό άλμα με την εισαγωγή του ThinQ UP – μιας υπηρεσίας σχεδιασμένης ώστε να εξελίσσει τις συσκευές σας ακόμα και μετά την αγορά τους.

Το 2022, το ThinQ UP εισήγαγε μία από τις πρώτες πραγματικά εξελιγμένες λύσεις για το σπίτι παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε νέες λειτουργίες στα υπάρχοντα προϊόντα LG σας απλώς κατεβάζοντας ενημερώσεις μέσω της εφαρμογής ThinQ. Είτε πρόκειται για βελτίωση της απόδοσης, επίλυση μιας μικρής ενόχλησης είτε κάλυψη μιας νέας ανάγκης, το ThinQ UP διευκολύνει την εξατομίκευση των συσκευών σας, καθώς αλλάζει η ζωή σας.

Το ThinQ UP είναι πλέον διαθέσιμο σε περισσότερες κατηγορίες προϊόντων και έχει επεκταθεί παγκοσμίως. Στη Βόρεια Αμερική, η φετινή του επέκταση οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων κατά 150% σε σύγκριση με το 2024. Παγκοσμίως, τα χαρακτηριστικά του ThinQ UP έχουν γίνει λήψη περισσότερες από 20 εκατομμύρια φορές, ενώ ο αριθμός των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή ThinQ έχει αυξηθεί περίπου κατά 40% – δείχνοντας πόσο δημοφιλής έχει γίνει αυτή η καινοτομία της LG.

Αυτό που κάνει πραγματικά το ThinQ UP να ξεχωρίζει είναι ότι διαμορφώνεται από εσάς, τους πελάτες μας. Μέσω της λειτουργίας «Μοιραστείτε τις Ιδέες σας» στην εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να προτείνουν νέες ιδέες για αναβαθμίσεις. Μέχρι σήμερα, έχουμε εξετάσει περισσότερες από 30.000 προτάσεις, εκ των οποίων πάνω από 100 έχουν γίνει πραγματικότητα και είναι διαθέσιμες προς λήψη. Ένα παράδειγμα είναι η λειτουργία «Άναμμα/Σβήσιμο Φωτός Υποδοχής», η οποία σας επιτρέπει να ελέγχετε το φως της πόρτας του ψυγείου – ως απάντηση σε χρήστες που θεώρησαν ότι το φως που άναβε αυτόματα ήταν υπερβολικά έντονο τη νύχτα ή περιττό κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το ThinQ UP προσαρμόζεται, επίσης, σε τοπικές ανάγκες. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, η λειτουργία «Αυτόματος Συγχρονισμός Ώρας» για φούρνους ενημερώνει αυτόματα το ρολόι για τη θερινή ώρα –απλή αλλαγή, αλλά περισσότεροι από το 57% των Αμερικανών χρηστών του ThinQ την έχουν ήδη κατεβάσει και εκτιμήσει.

Κοιτώντας προς το μέλλον, η LG σχεδιάζει να διαθέσει το ThinQ UP σε ακόμη περισσότερες αγορές, ξεκινώντας από την Ευρώπη , ενώ επιθυμεί την επέκτασή του στην Ασία και τη Λατινική Αμερική. Ο στόχος είναι απλός: να προσφέρουμε μια πιο έξυπνη και εξατομικευμένη καθημερινότητα σε περισσότερα σπίτια παγκοσμίως.

Στην LG πιστεύουμε ότι η καινοτομία λειτουργεί καλύτερα όταν διαμορφώνεται από πραγματικούς ανθρώπους και πραγματικές ζωές. Με τις δικές σας ιδέες και την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης μας, το ThinQ UP θα συνεχίσει να εξελίσσεται – μετατρέποντας το σπίτι σας σε πιο έξυπνο, πιο προσαρμοσμένο τις ανάγκες σας και πιο συντονισμένο με τη ζωή σας.