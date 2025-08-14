Η Cosmote Telekom λανσάρει τα T Phone 3 & T Tablet 2 – Στο επίκεντρο ο Perplexity Assistant

Η Deutsche Telekom προχώρησε από σήμερα, 14 Αυγούστου, στην εμπορική διάθεση των νέων συσκευών T Phone 3 και T Tablet 2, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης σε προϊόντα με το brand της. Η κυκλοφορία, η οποία πραγματοποιείται ταυτόχρονα στην ελληνική αγορά από την Cosmote Telekom και σε άλλες εννέα ευρωπαϊκές χώρες, στοχεύει να καταστήσει τις δυνατότητες της ΑΙ προσιτές σε ένα ευρύτερο κοινό. Οι συσκευές, οι οποίες διατίθενται στην Ελλάδα από το δίκτυο καταστημάτων Cosmote και Γερμανός, υποστηρίζουν συνδεσιμότητα 5G+ για το T Phone 3 και 5G για το T Tablet 2.
Στο επίκεντρο της νέας σειράς βρίσκεται η ενσωμάτωση του Perplexity Assistant, του γνωστού ψηφιακού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης. Η ενεργοποίησή του πραγματοποιείται είτε με διπλό πάτημα του πλήκτρου ενεργοποίησης, είτε με παρατεταμένο πάτημα εφόσον ο χρήστης τον έχει ορίσει ως τον προεπιλεγμένο βοηθό της συσκευής. Ο βοηθός έχει σχεδιαστεί για να αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο της οθόνης, την κάμερα και τις φωνητικές εντολές, λειτουργώντας ως ένα κεντρικό εργαλείο για την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών και την αναζήτηση πληροφοριών.
Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πρακτικές εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καθημερινών σεναρίων. Οι χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να στρέψουν την κάμερα σε διάφορα υλικά μαγειρικής και να λάβουν προτάσεις για συνταγές, ή να κυκλώσουν ένα αντικείμενο στην οθόνη για να αντλήσουν άμεσα πληροφορίες χωρίς να αλλάξουν εφαρμογή. Ειδικά στο T Tablet 2, ο βοηθός διαθέτει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει και να επιλύει χειρόγραφες μαθηματικές εξισώσεις, παρέχοντας παράλληλα μια ανάλυση της λύσης βήμα προς βήμα. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργήσει εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης μέσω απλών φωνητικών αιτημάτων, να βοηθήσει στη σύνταξη μηνυμάτων και email, να εκτελέσει μεταφράσεις και να οργανώσει το ημερολόγιο του χρήστη.
Σε επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών, το T Phone 3 είναι εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, διαθέτει οθόνη 6,6 ιντσών FHD+ με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, και κύρια κάμερα 50MP με οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS). Η αυτονομία του υποστηρίζεται από μπαταρία 5000mAh με δυνατότητα γρήγορης φόρτισης 25W. Το T Tablet 2, εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή MediaTek MT8755, εστιάζει στην παραγωγικότητα με οθόνη 10,1 ιντσών τεχνολογίας NXTPAPER, η οποία μειώνει τις αντανακλάσεις και προσαρμόζεται αυτόματα στον φωτισμό. Υποστηρίζει τη χρήση της γραφίδας T-Pen.
Οι δύο συσκευές διατίθενται στην ελληνική αγορά με τιμή λιανικής 189,90€ για το T Phone 3 και 229,90€ για το T Tablet 2. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν απόκτησής τους μέσω των προγραμμάτων COSMOTE GIGAMAX, υπό την προϋπόθεση μετατροπής καρτοκινητού σε πρόγραμμα συμβολαίου 24μηνης δέσμευσης, με την ισχύ της προσφοράς να λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2025. Το εμπορικό πακέτο περιλαμβάνει δωρεάν 18μηνη συνδρομή στην υπηρεσία Perplexity Pro, τρίμηνη συνδρομή στο Picsart Pro για το T Phone 3, δωρεάν τριετή εγγύηση, καθώς και δώρο τη γραφίδα T-Pen αξίας 29,90€ με την αγορά του T Tablet 2, με τις προσφορές να υπόκεινται σε όρους και συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης.
Η εταιρεία δίνει έμφαση και στον τομέα της βιωσιμότητας. Το T Phone 3 έχει λάβει βαθμολογία 90/100 στην κλίμακα αξιολόγησης Eco Rating, ενώ το 75% του καλύμματος του T Tablet 2 είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο πλαστικό. Η υποστήριξη σε βάθος χρόνου καλύπτεται από τη δέσμευση για τρεις μεγάλες αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος Android για το T Phone 3 και πέντε για το T Tablet 2.
«Μαζί με έμπιστους συνεργάτες, φέρνουμε το AI-phone στους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Αναλαμβάνει τις καθημερινές εργασίες και βρίσκει γρήγορα αξιόπιστες πληροφορίες, εξοικονομώντας σας χρόνο και ενέργεια», ανέφερε σε δήλωσή της η Dominique Leroy, μέλος του Δ.Σ. της Deutsche Telekom για την Ευρώπη. Η Claudia Nemat, μέλος του Δ.Σ. για την Τεχνολογία και την Καινοτομία, τόνισε: «η τεχνητή νοημοσύνη είναι η μεγάλη τεχνολογία της εποχής μας. Για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες της, οι άνθρωποι πρέπει να συμμετάσχουν και να δοκιμάσουν τα εργαλεία ΤΝ. Το AI-phone δίνει στους πελάτες μας τη δυνατότητα να εξερευνήσουν την τεχνολογία από πρώτο χέρι».
Η στρατηγική αυτή κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αγοράς, όπου η ζήτηση για smartphones με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη προβλέπεται να αυξηθεί εκθετικά. Βάσει στοιχείων της IDC που επικαλείται η Telekom, προβλέπεται ότι οι αποστολές συσκευών με δυνατότητες generative AI θα φτάσουν τα 912 εκατομμύρια μονάδες ετησίως έως το 2028, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 78,4% και καταλαμβάνοντας το 70% της παγκόσμιας αγοράς. Η εταιρεία Canalys αποδίδει αυτή την τάση τόσο στην αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών όσο και στις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία των επεξεργαστών. Οι πιο επιθυμητές λειτουργίες από τους Ευρωπαίους καταναλωτές, σύμφωνα με έρευνες της Kantar Worldpanel ComTech, περιλαμβάνουν τη μετάφραση σε πραγματικό χρόνο, τις βελτιώσεις κάμερας και τις έξυπνες λειτουργίες αναζήτησης, δυνατότητες που ενσωματώνονται στη νέα σειρά συσκευών.