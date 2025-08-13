Η ΑΙ εκτοξεύει την κίνηση, τα δίκτυα μένουν πίσω – Πρόκληση για τους παρόχους

Μια σημαντική αναντιστοιχία ανάμεσα στην αναμενόμενη έκρηξη της κίνησης δεδομένων που θα προκαλέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη και στην τρέχουσα ετοιμότητα των παγκόσμιων δικτύων αποκαλύπτει έρευνα που διεξήχθη από την εταιρεία Heavy Reading για λογαριασμό της Ciena. Αν και οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι προβλέπουν μια δραματική αύξηση της κίνησης AI στα μητροπολιτικά δίκτυα και τα δίκτυα μεγάλων αποστάσεων μέσα στην επόμενη τριετία, μόλις το 16% εξ αυτών δηλώνει πως τα δίκτυά του είναι πλήρως έτοιμα να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση.

Οι προβλέψεις για τον όγκο των δεδομένων είναι ενδεικτικές της επερχόμενης αλλαγής. Στα δίκτυα μεγάλων αποστάσεων, σχεδόν ένας στους τρεις παρόχους, συγκεκριμένα το 29%, εκτιμά ότι η κίνηση που θα σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποτελεί περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής κίνησης δεδομένων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Στα μητροπολιτικά δίκτυα, οι προσδοκίες είναι εξίσου υψηλές, με το 18% των παρόχων να αναμένει ότι η AI θα ξεπεράσει το 50% της κίνησης, ενώ σχεδόν οι μισοί, ποσοστό 49%, προβλέπουν ότι θα υπερβεί το 30% της κίνησης στα μητροπολιτικά δίκτυα. Μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 19% θεωρεί ότι η συμβολή της AI θα παραμείνει κάτω από το 10% του συνολικού όγκου δεδομένων.

Παρά τις υψηλές αυτές προσδοκίες, η εικόνα της ετοιμότητας των δικτύων είναι ανησυχητική. Πέρα από το 16% που δηλώνει «πολύ έτοιμο», ένα ποσοστό 39% χαρακτηρίζει τα δίκτυά του «έτοιμα», παραδεχόμενο ωστόσο ότι απαιτείται ακόμα δουλειά. Ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, το 40%, δηλώνει πως είναι «κάπως έτοιμο», με πολλή δουλειά να απομένει, ενώ ένα 5% απαντά πως δεν είναι καθόλου έτοιμο. Η έρευνα αποκαλύπτει και μια ενδιαφέρουσα γεωγραφική απόκλιση. Στη Βόρεια Αμερική, όπου η πίεση από τα κέντρα δεδομένων είναι ήδη αισθητή, μόλις το 44% των παρόχων αισθάνεται «έτοιμο» ή «πολύ έτοιμο». Αντίθετα, στον υπόλοιπο κόσμο το αντίστοιχο ποσοστό αισιοδοξίας φτάνει το 68%, μια διαφορά που ο αναλυτής Sterling Perrin αποδίδει στο γεγονός ότι πολλοί πάροχοι εκτός Βορείου Αμερικής δεν έχουν αισθανθεί ακόμη τις πραγματικές επιπτώσεις της κίνησης AI.

Η αυξανόμενη κίνηση δημιουργεί παράλληλα και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, με τους παρόχους να εστιάζουν σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες υψηλού εύρους ζώνης, σε ταχύτητες 100 Gbit/s, 400 Gbit/s και άνω, αναγνωρίζονται από το 50% των ερωτηθέντων ως η κατηγορία υπηρεσιών με τη μεγαλύτερη αναμενόμενη ανάπτυξη λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης, αφήνοντας πίσω τις υπηρεσίες «σκοτεινής ίνας», τις οποίες επέλεξε μόλις το 25%. Οι κορυφαίες απαιτήσεις των πελατών για αυτές τις υπηρεσίες είναι η χαμηλή καθυστέρηση, την οποία ανέδειξε ως κορυφαία προτεραιότητα το 55% των ερωτηθέντων, και το υψηλό εύρος ζώνης που επέλεξε το 52%. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 74% των παρόχων αναμένει πως οι εταιρικοί πελάτες θα αποτελέσουν τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της κίνησης, ξεπερνώντας τους hyperscalers και τους παρόχους cloud.

Ωστόσο, ο δρόμος για την αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών είναι γεμάτος εμπόδια. Οι πάροχοι επισήμαναν ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων. Οι περιορισμοί στις κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι στρατηγικές εισόδου στην αγορά συγκεντρώνουν παγκοσμίως το υψηλότερο ποσοστό, 38% έκαστη, ακολουθούμενες από τη διαχείριση του δικτύου με 32%. Στη λίστα των εμποδίων εντοπίζονται, ακόμη, τα οργανωτικά εμπόδια, όπως η έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση (30%), την ασφάλεια του δικτύου (30%), ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση λογισμικού και δικτύου (27%), τις στρατηγικές go-to-market (26%), τη χωρητικότητα του δικτύου (23%) και την κατανάλωση ενέργειας (22%). Και εδώ παρατηρούνται περιφερειακές διαφορές, με τους παρόχους στη Βόρεια Αμερική να ανησυχούν περισσότερο για την ασφάλεια και τα οργανωτικά ζητήματα, και τους παρόχους στον υπόλοιπο κόσμο να εστιάζουν στο κόστος, τη στρατηγική και τη διαχείριση.