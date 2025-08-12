Συνεργασία ESET με την Europol μέσω του προγράμματος Cyber Intelligence Extension

Η ESET, η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία κυβερνοασφάλειας, ανακοίνωσε ότι συμμετέχει στην πιλοτική φάση του προγράμματος Cyber Intelligence Extension Programme (CIEP), μιας νέας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση του Κυβερνοεγκλήματος (EC3) της Europol.

Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, επιτρέποντας την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ο Διευθυντής Έρευνας της ESET, Roman Kováč, και ο Ανώτερος Ερευνητής Κακόβουλου Λογισμικού, Jakub Souček, πέρασαν πρόσφατα αρκετές ημέρες στην έδρα της Europol στη Χάγη, όπου συναντήθηκαν με ομάδες του EC3 και διερεύνησαν τρόπους με τους οποίους οι πληροφορίες της ESET σχετικά με απειλές μπορούν να υποστηρίξουν άμεσα τις έρευνες για δραστηριότητες ransomware, σχέδια απάτης πληρωμών ή σύνθετες υποδομές κυβερνοεγκλήματος.

Η Europol λειτουργεί ως τριπλός κόμβος: ατόμων, δεδομένων και υποθέσεων. Ένα κομβικό σημείο συνάντησης για συνεργασία, πληροφόρηση και επιχειρήσεις. Η ομάδα της ESET είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με αξιωματούχους επιβολής του νόμου από πολλές χώρες, αποκτώντας άμεση εμπειρία του τρόπου με τον οποίο μια κεντρική πλατφόρμα ενισχύει την αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία.

«Πιστεύουμε ότι το CIEP θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για την ανταλλαγή αξιοποιήσιμων πληροφοριών, την κοινή επιχειρησιακή ετοιμότητα και το συλλογικό αντίκτυπο», δήλωσε ο Roman Kováč, Διευθυντής Έρευνας της ESET.

Η ESET έχει μακρά ιστορία συνεργασίας με υπηρεσίες επιβολής του νόμου διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης της Συμβουλευτικής Ομάδας του EC3, στην οποία εκπροσωπείται από τον Righard Zwienenberg, Ανώτερο Ερευνητικό Συνεργάτη της εταιρείας. Η συμβολή της ESET έχει αποδειχθεί καθοριστική σε πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και η εξουδετέρωση σημαντικών απειλών όπως οι Gamarue, RedLine, Grandoreiro, Lumma Stealer και, πιο πρόσφατα, Danabot.

Η νέα πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω αυτή τη συνεργασία, δημιουργώντας ευκαιρίες για άμεση, σε πραγματικό χρόνο, επιχειρησιακή συνέργεια με τις ομάδες της Europol. Δημόσιες-ιδιωτικές συνεργασίες όπως αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό των κινδύνων στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο τοπίο των κυβερνοαπειλών.

Η ESET εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη στον Marijn Schuurbiers, Επικεφαλής Επιχειρήσεων, στον Gonçalo Ribeiro, Επικεφαλής πληροφοριών και αρχιτέκτονα του προγράμματος CIEP, καθώς και σε όλους τους αφοσιωμένους επαγγελματίες του EC3 για τις συνεχείς προσπάθειές τους στην ενίσχυση της καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται ραγδαία, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με την συλλογική άμυνα, χάρη σε συνεργασίες σαν αυτή αναφέρει η εταιρία.