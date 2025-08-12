Η Amazon επεκτείνει το πρόγραμμα Kuiper ξεπερνώντας τους 100 δορυφόρους

Η Amazon εκτόξευσε τη Δευτέρα ένα ακόμη σύνολο δορυφόρων για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, χρησιμοποιώντας πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, μετά από τέσσερις προηγούμενες προσπάθειες που διακόπηκαν λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Η εκτόξευση αυτή ήταν η τέταρτη αποστολή του προγράμματος Kuiper και ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των δορυφόρων της Amazon σε τροχιά στους 102.

Ο πύραυλος Falcon 9 απογειώθηκε από το Cape Canaveral της Φλόριντα στις 8:35 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής). Περίπου μία ώρα μετά την εκτόξευση, η SpaceX επιβεβαίωσε ότι και οι 24 δορυφόροι του προγράμματος Kuiper αναπτύχθηκαν με επιτυχία σε τροχιά. Η αποστολή είχε αρχικά προγραμματιστεί για την προηγούμενη Πέμπτη, όμως η SpaceX αναγκάστηκε να την ακυρώσει, όπως και τρεις ακόμη προσπάθειες που είχαν προγραμματιστεί τις προηγούμενες ημέρες, λόγω βροχοπτώσεων.

Για δεύτερη φορά, η Amazon στράφηκε στη SpaceX του Έλον Μασκ, τον κύριο ανταγωνιστή της στην αγορά δορυφορικών υπηρεσιών χαμηλής τροχιάς, προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξη της δικής της συστοιχίας. Η Starlink της SpaceX είναι σήμερα ο κυρίαρχος πάροχος δορυφορικού διαδικτύου χαμηλής τροχιάς, με περίπου 8.000 δορυφόρους και γύρω στα 5 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως.

Η Amazon επιταχύνει την εκτόξευση δορυφόρων Kuiper για να ανταποκριθεί στην προθεσμία που έχει θέσει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ. Η FCC απαιτεί την παρουσία περίπου 1.600 δορυφόρων σε τροχιά έως το τέλος Ιουλίου 2026, ενώ η πλήρης συστοιχία των 3.236 δορυφόρων πρέπει να έχει εκτοξευθεί έως τον Ιούλιο του 2029.

Η εταιρεία έχει προγραμματίσει έως και 83 εκτοξεύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται τρεις μέσω της SpaceX. Αν και η ανάπτυξη της συστοιχίας βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, η Amazon έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με κυβερνήσεις και ελπίζει να ξεκινήσει την εμπορική παροχή υπηρεσιών αργότερα μέσα στο έτος.