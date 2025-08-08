Ο Τραμπ ζητά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της Intel

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τον επικεφαλής της αμερικανικής Intel να παραιτηθεί «άμεσα», κατηγορώντας τον για προβληματικές σχέσεις με την Κίνα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Λιπ-Μπου Ταν έχει «σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων» και πρέπει να παραιτηθεί αμέσως, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτό το πρόβλημα» και κλείνοντας με τη φράση «σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα». Η κίνηση αυτή είναι ασυνήθιστη, καθώς σπάνια ένας πρόεδρος ζητά την παραίτηση ανώτατου στελέχους ιδιωτικής εταιρείας.

Η ανάρτηση του Τραμπ ήρθε αφότου ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Κότον έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Intel, Φρανκ Γίερι, εκφράζοντας ανησυχίες για τις επενδύσεις του Ταν και τις σχέσεις του με εταιρείες ημιαγωγών που φέρονται να συνδέονται με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Ο Κότον ζήτησε από το συμβούλιο να διευκρινίσει εάν ο Ταν έχει αποεπενδύσει από τις συγκεκριμένες εταιρείες ώστε να εξαλειφθούν πιθανά ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Δεν ήταν άμεσα σαφές αν ο Ταν, που ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Intel τον Μάρτιο, είχε προχωρήσει σε αποεπένδυση.

Η οικονομική και πολιτική αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας εστιάζει όλο και περισσότερο στους ημιαγωγούς, την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες ψηφιακές τεχνολογίες που αναμένεται να καθορίσουν μελλοντικές οικονομίες και στρατιωτικές συγκρούσεις. Η Intel, πρωτοπόρος της αμερικανικής βιομηχανίας ημιαγωγών, έχει λάβει δισεκατομμύρια δολάρια από την αμερικανική κυβέρνηση στο πλαίσιο της προσπάθειας ανασυγκρότησης της εγχώριας παραγωγής ημιαγωγών. Σε δήλωσή της, η εταιρεία υπογράμμισε ότι «παραμένει βαθιά προσηλωμένη στην προώθηση των εθνικών και οικονομικών συμφερόντων ασφαλείας των ΗΠΑ» και πραγματοποιεί «σημαντικές επενδύσεις σε ευθυγράμμιση με την ατζέντα “Πρώτα η Αμερική” του Προέδρου».

Ο Ταν, πολιτογραφημένος Αμερικανός που γεννήθηκε στη Μαλαισία και μεγάλωσε στη Σιγκαπούρη, είναι επενδυτής με αναγνωρισμένη τεχνογνωσία στον κλάδο των ημιαγωγών. Σε πρόσφατη ενημέρωση προς επενδυτές είχε δηλώσει ότι η εταιρεία θα περιορίσει τις επενδύσεις της στην παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη ζήτηση της αγοράς. Η Intel έχει ήδη περικόψει φέτος χιλιάδες θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο προσπάθειας «προσαρμογής μεγέθους». Μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν άνω του 3% κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, αν και στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής κατέγραψαν μικρή άνοδο.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Ταν δήλωσε: «Πάντα λειτούργησα με βάση τα υψηλότερα νομικά και ηθικά πρότυπα». Σε μήνυμά του προς τους εργαζόμενους τόνισε ότι κυκλοφορεί παραπληροφόρηση σχετικά με τους προηγούμενους ρόλους του στις Walden International και Cadence Design Systems και ότι πάντοτε τήρησε τα ενδεδειγμένα πρότυπα. Επίσης ανέφερε ότι η Intel βρίσκεται σε επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ: «Συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που έχουν τεθεί και να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουν τα πραγματικά στοιχεία. Συμμερίζομαι πλήρως τη δέσμευση του Προέδρου για την προώθηση της εθνικής και οικονομικής ασφάλειας των ΗΠΑ, εκτιμώ την ηγεσία του για την προώθηση αυτών των προτεραιοτήτων και είμαι υπερήφανος που ηγούμαι μιας εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των στόχων».

Η τοποθέτηση του Τραμπ εντάσσεται σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την Ουάσιγκτον μετά την πρώτη του θητεία, με στόχο τον περιορισμό των επιχειρηματικών δεσμών με την Κίνα στον τομέα της προηγμένης τεχνολογίας. Ο Κότον έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στη θητεία του Ταν ως διευθύνοντος συμβούλου της Cadence Design Systems, η οποία τον Ιούλιο παραδέχθηκε ενοχή και συμφώνησε να καταβάλει 140 εκατομμύρια δολάρια για κατηγορίες ότι θυγατρική της στην Κίνα συνεργάστηκε με το Εθνικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Άμυνας της χώρας, παραβιάζοντας αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών. Ο Ταν δεν κατηγορήθηκε.

Η Intel, σε ξεχωριστή ανακοίνωση, είχε δηλώσει ότι ο Ταν και η εταιρεία είναι «βαθιά προσηλωμένοι στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και στην ακεραιότητα του ρόλου μας στο αμερικανικό αμυντικό οικοσύστημα». Ο Τραμπ είναι γνωστός για τη δημόσια κριτική που ασκεί σε επιχειρηματίες, σε βαθμό πρωτοφανή για άλλους προέδρους, όμως ακόμη και για τα δικά του δεδομένα, η απαίτηση παραίτησης ενός επικεφαλής ιδιωτικής εταιρείας είναι εξαιρετική. Απαντώντας σε όσους υποστήριξαν ότι ο Τραμπ υπερέβη τα όρια, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο πρόεδρος παραμένει πλήρως προσηλωμένος στη διασφάλιση της εθνικής και οικονομικής ασφάλειας των ΗΠΑ, κάτι που περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι εμβληματικές αμερικανικές εταιρείες σε καινοτόμους τομείς ηγούνται από πρόσωπα που χαίρουν εμπιστοσύνης.