Στροφή των παρόχων στις υπηρεσίες με άξονα την ανάπτυξη του private 5G

Σύμφωνα με τα στοιχεία της GSMA Intelligence, το private 5G δεν αποτελεί πλέον απλώς έναν όρο που χρησιμοποιείται κατά κόρον στον κλάδο, καθώς οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι καταγράφουν αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες τους σε κρίσιμους τομείς.

Η μεγαλύτερη δυναμική προέρχεται από τον στρατιωτικό και αμυντικό τομέα, ο οποίος αναδεικνύεται στη σημαντικότερη πηγή ζήτησης για τους παρόχους. Η τάση αυτή δεν είναι θεωρητική, αλλά αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Στη Σουηδία, οι ένοπλες δυνάμεις συνεργάζονται με την Telia και την Ericsson για την αναβάθμιση των επικοινωνιών στο πεδίο μάχης και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Nokia έχει προμηθεύσει το Σώμα Πεζοναυτών με ιδιωτικές ασύρματες λύσεις, εξασφαλίζοντας υψηλής ταχύτητας και ασφαλή συνδεσιμότητα ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Η υλοποίηση τέτοιων έργων απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, όπως φορητά κιτ τύπου «δίκτυο σε σακίδιο» και ανθεκτικές συσκευές σχεδιασμένες για ακραία περιβάλλοντα. Παράλληλα, διατίθενται νέες λύσεις που παρέχουν πλήρως ασφαλείς, end-to-end υπηρεσίες ιδιωτικού 5G σε λίγες μόλις ώρες, κατάλληλες για στρατιωτικές αποστολές ή επιχειρήσεις. Η επιτυχία αυτών των υλοποιήσεων προϋποθέτει τη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών μεταξύ διεθνών τεχνολογικών εταιρειών και αξιόπιστων τοπικών εταίρων με γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής.

Αντίστοιχες εξελίξεις καταγράφονται και στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας, όπου το private 5G καθίσταται βασικός τεχνολογικός πυλώνας για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε συνθήκες κρίσης, απαιτείται δίκτυο που να είναι ασφαλές, ταχύ και αξιόπιστο. Οι πάροχοι συνειδητοποιούν πλέον ότι ο ρόλος τους δεν περιορίζεται στην παροχή σήματος, αλλά επεκτείνεται στη συνολική υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των πελατών τους. Σύμφωνα με την έρευνα, το 61% δηλώνει ότι στόχος τους είναι να εξελιχθούν σε πλήρεις συνεργάτες ψηφιακού μετασχηματισμού, δημιουργώντας ολοκληρωμένα οικοσυστήματα ιδιωτικών δικτύων 5G για τομείς όπως η δημόσια ασφάλεια, η υγεία και οι έξυπνες πόλεις.

Η εφαρμογή αυτών των φιλοδοξιών συναντά προκλήσεις, κυρίως λόγω του ρυθμιστικού πλαισίου. Τεχνολογίες όπως η χρήση drones για υποστήριξη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης απαιτούν επικαιροποίηση κανόνων ώστε να καταστούν πλήρως λειτουργικές. Η αυξημένη ζήτηση για ιδιωτικά δίκτυα 5G συνδέεται στενά με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η ευρεία υιοθέτηση της GenAI οδηγεί στη δημιουργία τεράστιων όγκων δεδομένων που χρειάζονται ασφαλή και άμεση διαχείριση. Παρότι το 86% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί GenAI, μόνο το ένα τρίτο την αξιοποιεί σε μεγάλη κλίμακα, δημιουργώντας ένα κενό που καλύπτει ιδανικά το private 5G με παροχή επιτόπιας, υψηλής απόδοσης συνδεσιμότητας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εντατικής χρήσης AI.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία της Verizon με την Nvidia, η οποία συνδυάζει το ιδιωτικό 5G δίκτυο της Verizon με την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκτελούν απαιτητικά φορτία εργασίας AI απευθείας στις εγκαταστάσεις τους. Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν τους παρόχους σε προσαρμογή της επιχειρηματικής τους στρατηγικής, με ολοένα και περισσότερους να αναλαμβάνουν τον ρόλο παρόχων διαχειριζόμενων υπηρεσιών. Ενδεικτικά, η Vodafone εγκατέστησε ιδιωτικό δίκτυο 5G στο Harwell Science and Innovation Campus στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρέχοντας υπηρεσίες σε όλους τους φορείς, μεταξύ των οποίων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Στην Ινδία, η Ericsson εξασφάλισε σημαντικό συμβόλαιο με την Bharti Airtel για τη διαχείριση ευρείας γκάμας υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών δικτύων.

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους παρόχους παραμένει η ασφάλεια. Σε ερώτηση σχετικά με το τι τους καθιστά βασικούς συνεργάτες, η συχνότερη απάντηση ήταν η εξειδίκευση στην παροχή ασφαλών λύσεων. Οι επιχειρήσεις στρέφονται στα ιδιωτικά δίκτυα 5G κυρίως για την ενισχυμένη προστασία που προσφέρουν, γεγονός που καθιστά την ασφάλεια κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής των παρόχων που επιδιώκουν να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά.