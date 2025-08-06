Η Wolt επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε καλοκαιρινούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα

Με σταθερά βήματα και στρατηγική προσήλωση, η Wolt συνεχίζει τη δυναμική γεωγραφική της επέκταση στην Ελλάδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Τον τελευταίο χρόνο, η εταιρεία έχει επεκτείνει δυναμικά τη δραστηριότητά της σε νησιά και πόλεις που αποτελούν αγαπημένους θερινούς προορισμούς, προσφέροντας στους κατοίκους και επισκέπτες περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευκολία – ακόμη και στις διακοπές τους.

Ανάμεσα στους πρόσφατους προστιθέμενους προορισμούς συγκαταλέγονται η Αίγινα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Μυτιλήνη, η Σκιάθος, η Λευκάδα, η Κέρκυρα, η Χίος και η Τήνος, συμβάλλοντας στην περαιτέρω κάλυψη του δικτύου της Wolt σε ολόκληρη τη χώρα. Η επέκταση αυτή προσφέρει στους κατοίκους και επισκέπτες των περιοχών αυτών τη δυνατότητα να καλύπτουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς άγχος τις καθημερινές τους ανάγκες.

Συνολικά, περισσότερα από 400 νέα καταστήματα έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές εστίασης και λιανικής. Η ανάπτυξη αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη γεωγραφική κάλυψη. Μέσα από συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες διατηρούν αποκλειστική συνεργασία με τη Wolt, η πλατφόρμα ενισχύει έμπρακτα την τοπική οικονομία, δίνοντας χώρο σε μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες να αναπτυχθούν και να έρθουν σε επαφή με ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό.

Μέσα από την εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να καλύπτουν καθημερινές ανάγκες εύκολα και γρήγορα: από την παραγγελία καφέ και φαγητού, μέχρι την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, προϊόντων φαρμακείου, τεχνολογίας, σχολικών, παιχνιδιών και ειδών για κατοικίδια. Με τη φιλοσοφία ενός “shopping mall στην τσέπη του καταναλωτή”, η Wolt προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών, με συνέπεια, ευκολία και σεβασμό στον χρόνο του χρήστη.

Με παρουσία πλέον σε πάνω από 72 πόλεις και νησιά, η Wolt αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στον καταναλωτή – όπου κι αν βρεθεί.

Ο Δημήτρης Καρέλος, Περιφερειακός Γενικός Διευθυντής της Wolt για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, δήλωσε σχετικά: «Στη Wolt, δεν επεκτεινόμαστε απλώς γεωγραφικά — χτίζουμε καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές και τις τοπικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη εποχιακή ζήτηση, όπως οι καλοκαιρινοί προορισμοί, στόχος μας είναι να παρέχουμε λύσεις που κάνουν πιο εύκολη την καθημερινότητα για όλους και ενισχύουν τη δυναμική των τοπικών οικονομιών.»