XM: Τεχνολογική υπεροχή με ανθρώπινη διάσταση στα μεγαλύτερα tech events

Στη σημερινή εποχή, που οι τεχνολογικές εξελίξεις κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, υπάρχουν επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν όχι μόνο για την καινοτομία τους, αλλά και για τον τρόπο που το ανθρώπινο στοιχείο παραμένει στο επίκεντρο. Ο Όμιλος εταιρειών XM, η παγκόσμια fintech δύναμη με περισσότερους από 1.500 εργαζομένους και παρουσία σε 190+ χώρες, είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις.

Η πορεία της είναι σταθερά ανοδική, όμως αυτό που την κάνει πραγματικά να διαφέρει είναι η κουλτούρα της. Μια κουλτούρα που αποδεικνύει πως μπορείς να είσαι «Big» και «Fair» χωρίς να χάνεις την ανθρωπιά σου. Και η συμμετοχή της σε μεγάλα και σημαντικά τεχνολογικά events, όπως τα Devoxx Greece, Doers Summit, Voxxed Thesaloniki, Open Conf, AWS Cloud Day Athens και τα προσεχώς WeTest Athens και PLG Disrupt καθώς και διάφορα career fairs, είναι ο καθρέφτης αυτής της φιλοσοφίας.

Η XM στα μεγάλα tech events: Εμπειρία πέρα από το booth

Όταν η XM εμφανίζεται σε ένα event, δεν παρουσιάζει απλώς ένα περίπτερο. Δημιουργεί έναν χώρο αλληλεπίδρασης, παιχνιδιού και γνήσιας σύνδεσης. Οι επισκέπτες δεν έρχονται μόνο για να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες καριέρας. Έρχονται για να νιώσουν. Να παίξουν, να γελάσουν, να μιλήσουν με XMers (τα μέλη της ομάδας της XM), να πάρουν μέρος σε διαδραστικά happenings και giveaways που μένουν στο μυαλό – και όχι μόνο επειδή ήταν branded.

Η φετινή εμφάνιση στο Doers Summit επιβεβαιώνει ότι η XM χτίζει ενσυναίσθηση και brand recognition μέσα από εμπειρίες. Το ίδιο επιβεβαίωσε η ενεργή της παρουσία στο Devoxx Greece, όπου τεχνολογία και κουλτούρα συνυπήρχαν με αρμονία. Το περιβάλλον που δημιούργησε ήταν ανοιχτό και προσβάσιμο για όλους, αποτυπώνοντας έμπρακτα το inclusive πνεύμα της.

Κουλτούρα που δεν «γράφεται» σε φυλλάδιο – τη ζεις

Η κουλτούρα της XM βασίζεται στο τρίπτυχο των αξιών της, Big. Fair. Human.

Big, γιατί η εταιρεία αναπτύσσεται διαρκώς, με ηγετική θέση στο fintech και επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακές υποδομές, όπως η έδρα AI στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Fair, γιατί ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα και την ίση εκπροσώπηση – τα υψηλά ποσοστά γυναικών σε ηγετικές θέσεις το αποδεικνύουν, όπως επίσης και η συνεχής διάκρισή της στην κορυφή των Best Workplaces™ for Women Ελλάδας και Κύπρου.

Human, γιατί φροντίζει τους εργαζομένους με πράξεις: προγράμματα wellness, ψυχολογική υποστήριξη, ευέλικτη εργασία, και ένα σύγχρονο EVP που κάνει τον καθένα να νιώθει πως «ανήκει».

Όταν το Work συναντά το awesome

Η εμπειρία του να επισκέπτεσαι το booth της XM σε ένα tech event είναι μοναδική – αλλά το πραγματικό highlight είναι οι άνθρωποί της. Με το χαμόγελο και τη διάθεση για ουσιαστικό διάλογο, κάνουν τον επισκέπτη να αισθανθεί κομμάτι μιας ομάδας.

Η XM δεν μιλά απλώς για κουλτούρα. Δημιουργεί μια πρότυπη εργασιακή κουλτούρα με κεντρικό μήνυμα το «Work somewhere awesome!». Και την εφαρμόζει καθημερινά μέσα και από, είτε στα γραφεία της είτε στα πιο πολυσύχναστα events του τεχνολογικού οικοσυστήματος. Και αυτή η ενέργεια – το ανθρώπινο και δυναμικό στοιχείο – είναι αυτό που τη μετατρέπει σε employer of choice. Σε μια εταιρεία που δεν κοιτά απλώς το μέλλον, αλλά το δημιουργεί με τους ανθρώπους της. Οι διακρίσεις και οι πρωτιές που έχει λάβει για το εργασιακό της περιβάλλον σε Ελλάδα και εξωτερικό αποδεικνύουν του λόγου το αληθές: ύψιστη διάκριση ανθρώπινου δυναμικού Investors in People Platinum, 3η θέση στην ευρωπαϊκή λίστα «Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe» στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων, κορυφαία θέση στην αντίστοιχη κατηγορία των Best Workplaces™ Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και ανάμεσα στις μεγαλύτερες τεχνολογικές δυνάμεις της Ελλάδας στα Best Workplaces™ in Technology.

Η XM δεν συμμετέχει απλώς σε tech gatherings. Δημιουργεί εμπειρίες. Δεν προσφέρει απλώς εργασία. Δημιουργεί περιβάλλοντα εξέλιξης και ευημερίας.

Διάβασε περισσότερα για την κουλτούρα και τις ευκαιρίες καριέρας στην XM: https://www.xm.com/careers