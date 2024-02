Η Κομισιόν παρουσιάζει πρωτοβουλίες για τις ψηφιακές υποδομές του αύριο

Η Κομισιόν έδωσε στη δημοσιότητα μια σειρά από πιθανές δράσεις που προτείνει, για την προώθηση της καινοτομίας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των ψηφιακών υποδομών.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας εξαρτάται από αυτές τις προηγμένες υποδομές, καθώς η γρήγορη, ασφαλής και ευρεία συνδεσιμότητα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των τεχνολογιών που θα μας φέρουν στον κόσμο του αύριο: τηλεϊατρική, αυτοματοποιημένη οδήγηση, προγνωστική συντήρηση κτιρίων και γεωργία ακριβείας».

Αυτό το πακέτο ψηφιακής συνδεσιμότητας, όπως σημειώνει η Κομισιόν, «στοχεύει να αποτελέσει το ξεκίνημα μιας συζήτησης για συγκεκριμένες προτάσεις με ενδιαφερόμενα μέρη, κράτη μέλη και ομοϊδεάτες εταίρους, σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής, με στόχο την επίτευξη συναίνεσης σε μια σειρά θεμάτων».

Η Λευκή Βίβλος που φέρει τον τίτλο «How to master Europe’s digital infrastructure needs?» αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη στην ανάπτυξη μελλοντικών δικτύων συνδεσιμότητας και παρουσιάζει πιθανά σενάρια για την προσέλκυση επενδύσεων, την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ασφάλειας και την επίτευξη μιας πραγματικά ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Η σύσταση «Recommendation on the security and resilience of submarine cable infrastructures» παρουσιάζει ένα σύνολο δράσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των υποβρυχίων καλωδίων, μέσω ενός καλύτερου συντονισμού κατά μήκος της Ευρώπης, τόσο από πλευράς διακυβέρνησης όσο και χρηματοδότησης.

Η ΕΕ, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «θα πρέπει να ενθαρρύνει μια ζωντανή κοινότητα ευρωπαίων innovators, προωθώντας την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης συνδεσιμότητας και συνεργατικών υπολογιστικών υποδομών». Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Λευκή Βίβλος προβλέπει τη δημιουργία ενός δικτύου «Συνδεδεμένων Συνεργατικών Υπολογιστών», για τη δημιουργία ολοκληρωμένων υποδομών και πλατφορμών για telco cloud και edge, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενορχήστρωση της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, για διάφορες περιπτώσεις χρήσης.

Μια τέτοια συλλογική προσέγγιση θα μπορούσε να προετοιμαστεί μέσω της δημιουργίας πιλοτικών μεγάλης κλίμακας ή ενός πιθανού νέου Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU). Είναι, επίσης, σημαντικό να αξιοποιηθούν καλύτερα οι συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Επιπλέον, η ΕΕ «πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της ψηφιακής ενιαίας αγοράς των τηλεπικοινωνιών, εξετάζοντας μέτρα για τη διασφάλιση πραγματικά ίσων όρων ανταγωνισμού και την επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής και των στόχων του τρέχοντος ρυθμιστικού της πλαισίου.

Αυτός ο προβληματισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τεχνολογική σύγκλιση μεταξύ τηλεπικοινωνιών και cloud, τα οποία, ωστόσο, θα υπόκεινται σε διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια, καθώς και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που επενδύουν σε ψηφιακές υποδομές μπορούν να επωφεληθούν από την απαραίτητη κλίμακα για την πραγματοποίηση τεράστιων επενδύσεων.

Αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση στις διαδικασίες αδειοδότησης των τηλεπικοινωνιακών φορέων, μια πιο ολοκληρωμένη διακυβέρνηση σε επίπεδο Ένωσης για το φάσμα, αλλά και πιθανές αλλαγές στη χονδρικής. Η Κομισιόν μπορεί, επίσης, να εξετάσει μέτρα για την επιτάχυνση της απενεργοποίησης του χαλκού έως το 2030 και για την προώθηση του οικολογικού χαρακτήρα των ψηφιακών δικτύων, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους».

Για να προστατεύσει το δίκτυο και την υπολογιστική υποδομή της Ευρώπης, η ΕΕ «θα πρέπει να προσφέρει κίνητρα για την ανάπτυξη και να ενισχύσει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των στρατηγικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδιακών υποδομών. Με βάση τη σύσταση που εγκρίθηκε μαζί με τη Λευκή Βίβλο, μπορεί να εξεταστεί μακροπρόθεσμα ένα κοινό σύστημα διακυβέρνησης, μαζί με αναθεώρηση των διαθέσιμων μέσων που έχουν σχεδιαστεί για την καλύτερη μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων, για την υποστήριξη Καλωδιακών Έργων Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (CPEI)».

Ως άμεση δράση που ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων, η σύσταση επιδιώκει να βελτιώσει τον συντονισμό εντός της ΕΕ, για παράδειγμα με την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων για την ασφάλεια, τη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης ασφάλειας καλωδίων και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών. Επιπλέον, για να υποστηρίξει την παρακολούθηση της σύστασης, η Κομισιόν συγκροτεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για την υποβρύχια υποδομή καλωδίων, η οποία αποτελείται από τις αρχές των κρατών μελών.

Η Κομισιόν ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση για 12 σενάρια που εκτίθενται στη Λευκή Βίβλο. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2024. Οι υποβολές θα δημοσιευθούν και θα συμβάλουν στις μελλοντικές δράσεις πολιτικής.

