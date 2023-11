Νέες θέσεις εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα για την Campeon Gaming

Η Campeón Gaming, μια ελληνική εταιρεία iGaming με πάνω από έξι χρόνια εμπειρίας στον χώρο, ανακοινώνει την επέκτασή της στην αγορά της Βορείου Ελλάδος, και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, με το άνοιγμα νέων γραφείων στο κέντρο της πόλης.

Με μια εντυπωσιακή πορεία που περιλαμβάνει τρεις συνεχόμενες πιστοποιήσεις ως “Great Place to Work” από την Great Place to Work Hellas και τα βραβεία “Best Workplace Hellas” για τα έτη 2021, 2023, και “Best Workplace in Tech Hellas” για το 2023, η Campeón Gaming επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά εργασίας.

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως τόπο στέγασης των νέων γραφείων δικαιολογείται από τη δυναμική της πόλης, αλλά και το pull νέων ανθρώπων που διαθέτει. Η παρουσία Πανεπιστημίων, στη Βόρεια Ελλάδα, με σχολές προσανατολισμένες σε tech, αποτελεί επιπλέον κίνητρο για την εταιρεία. Παράλληλα, οι ευκαιρίες εργασίας και ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη δεν είναι ίδιες με αυτές στην Αθήνα, επομένως με στόχο την ενίσχυση της νέας γενιάς, η Campeόn Gaming επιλέγει να δημιουργήσει ευκαιρίες στη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, η Campeón Gaming επενδύει στρατηγικά, σε ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο των πόλεων και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, με γραφεία έκτασης 139 τετραγωνικών μέτρων, φιλοξενώντας 25 επιπλέον working stations και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, για τους ανθρώπους της και για όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο δυναμικό της. Με αυτόν τον τρόπο και στο πλαίσιο της συνεχούς επέκτασης της εταιρείας δημιουργεί ευκαιρίες, για ανθρώπους που επιθυμούν να ενταχθούν στο δυναμικό και καινοτόμο περιβάλλον της, στους τομείς Marketing, DevOps Engineer, Customer Support, και Copywriting.

Τα νέα γραφεία στη Θεσσαλονίκη, που εγκαινιάστηκαν τον Μάιο, χαρακτηρίζονται από μια μοντέρνα αρχιτεκτονική με ζωντανά μπλε χρώματα, λειτουργική διαρρύθμιση και μοντέρνα χαρακτηριστικά. Η επένδυση σε αυτά τα γραφεία, ποσό που ξεπερνά τις €700,000 αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Campeón Gaming προς το να παρέχει έναν εξαιρετικό εργασιακό χώρο που αντανακλά τη δυναμική, την καινοτομία και τη δημιουργικότητά της, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και αρχιτεκτονική που ταιριάζει με τον χαρακτήρα του ανθρώπινου δυναμικού της.

Τα νέα γραφεία έχουν ήδη στελεχωθεί από έμπειρο προσωπικό και είναι έτοιμα να υποδεχτούν νέους επαγγελματίες που θα ενταχθούν στην δυναμική ομάδα της Campeón Gaming. Επίσης, στους χώρους των γραφείων της Θεσσαλονίκης δίνεται η δυνατότητα σε άτομα που ανήκουν ήδη στο δυναμικό της Campeόn Gaming να εργαστούν και στη Θεσσαλονίκη, εφόσον το επιθυμούν.

Τα τμήματα είναι έτοιμα να υποδεχθούν κόσμο στη Θεσσαλονίκη σε θέσεις Multilingual Copywriter, Customer Support, Marketing και DevOps Engineer. Τα κύρια στοιχεία που καλούνται να έχουν όλοι όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας είναι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα προς τις νέες τάσεις και προκλήσεις της εποχής. Τόσο τα hard skills και η εξειδίκευση στην εργασία τους, όσο και τα soft skills της επικοινωνίας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας είναι assets που ταιριάζουν πιστά με τον χαρακτήρα και την νοοτροπία της εταιρείας.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών που περιλαμβάνουν την επιλογή υβριδικού μοντέλου εργασίας, κάλυψη του μηνιαίου κόστους για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δωρεάν παραγγελίες φαγητού στο γραφείο, δωρεάν πρόσβαση στα προγράμματα του LinkedIn Learning, και δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη.

Ο Μαρίνος Σιαπάνης, CEO & Co-Founder, δήλωσε σχετικά: «Η επέκταση της Campeόn Gaming στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί την υπόσχεσή μας για παροχή ίσων ευκαιριών εργασίας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατανοώντας τις αμέτρητες δυνατότητες που υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα κάναμε το επόμενο βήμα εδραίωσης μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, για να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους, νέες δυνατότητες, και νέες προκλήσεις. Τα νέα γραφεία μας αντικατοπτρίζουν το δυναμικό και καινοτόμο χαρακτήρα μας, ο οποίος εκτείνει στο ανθρώπινο δυναμικό της Θεσσαλονίκης, ενώ το ενισχυμένο πακέτο αποδοχών μας επιδεικνύει τη δέσμευσή μας στους ανθρώπους μας».

