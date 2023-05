Public Group: Μετασχηματίζεται δυναμικά & ενισχύει την κατηγορία των οικιακών συσκευών

Για τους επόμενους στόχους, μίλησαν στο Infocom κύκλοι που βρίσκονται πολύ κοντά στην υλοποίηση της στρατηγικής του Public Group, σημειώνοντας πως «συνεχίζουμε τις επενδύσεις σε καινοτόμες υπηρεσίες και εξελίσσουμε την omni εμπειρία αγορών, με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική το 2023».

Οι πηγές υπογραμμίζουν πως ο όμιλος συνεχίζει δυναμικά τον μετασχηματισμό του, εξελίσσοντας το ecommerce περιβάλλον, τις υπηρεσίες του για μια 360 omnichannel εμπειρία, αναπτύσσοντας παράλληλα και το δίκτυο των καταστημάτων «Νέας Γενιάς» που «χωράει» το σύνολο της εμπειρίας των Publi και MediaMarkt. Παράλληλα, εξετάζει και ευκαιρίες σε πόλεις ανά την Ελλάδα.

Όσον αφορά στις οικιακές συσκευές και τηλεοράσεις εξελίσσει την πρότασή του και αξιοποιεί την τεχνογνωσία των ανθρώπων από τα Public και MediaMarkt. Ο σχετικός σχεδιασμός προχωράει και οι πηγές αναφέρουν πως η συνεργασία μεταξύ των δύο ομάδων «ενισχύεται δυναμικά και έχουμε πετύχει Public και MediaMarkt να συνεργάζονται αρμονικά και στενά στην κατηγορία οικιακών συσκευών και τηλεοράσεων, ενοποιώντας τα δυνατά χαρακτηριστικά και των δύο: εξειδίκευση, ασυναγώνιστες τιμές, αναβαθμισμένοι χώροι, omni και υπηρεσίες».

Η εταιρεία επενδύει σε ψηφιακές υπηρεσίες και υποδομές στο επίπεδο πληρωμών, last mile και after sales services (οικοσύστημα PG, logistics, Public Next), ενώ εντείνεται η συνεργασία με την iRepair, ώστε να μπει σε όλα τα Public, πραγματοποιούνται στρατηγικές συνεργασίες στο Last Mile (ΒΟΧ NOW, Svuum) αλλά και σε νέους τομείς, όπως στα audiobooks, μέσω της νέας στρατηγικής συνεργασίας με το Bookvoice.gr.