Ολοκληρώθηκε το 4ο Idea Platform του CapsuleT

Με την ανάδειξη των τριών (3) νικητριών ομάδων ολοκληρώθηκε το 4ο διαγωνιστικό πρόγραμμα Idea Platform του CapsuleT στην Εκδήλωση Λήξης & Απονομής Βραβείων που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, την Τετάρτη, 3 Μάϊου 2023.

Σε έναν υπέροχο χώρο κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, ο επιταχυντής υποδέχθηκε για πρώτη φορά σε δια ζώσης εκδήλωση απονομής για τον διαγωνισμό, εκπροσώπους του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στρατηγικούς συνεργάτες, ομιλητές, κριτές και μέντορες και, φυσικά, τις 10 ομάδες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το διαγωνιστικό πρόγραμμα Idea Platform.

Οι ομάδες που κέρδισαν την Κριτική Επιτροπή

Οι 3 ομάδες που ξεχώρισαν και κατάφεραν να κερδίσουν μια θέση στο βάθρο της Πλατφόρμας Ιδεών του CapsuleT μετά από την αξιολόγησή τους από την Κριτική Επιτροπή του CapsuleT ήταν η Mystery Pot, Bactenergy και η LocalEyess.

Ειδικότερα, την 1η θέση και το χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ κατέκτησε η Mystery Pot, στη 2η θέση βρέθηκε η Bactenergy, λαμβάνοντας το ποσό των 2.000 ευρώ και τέλος, την 3η θέση των 1.000 ευρώ πήρε η ομάδα της LocalEyess.

Ωστόσο, τα έπαθλα των επικρατέστερων ομάδων δεν περιορίζονται μόνο σε μετρητά, αφού οι 3 νικητές θα επωφεληθούν από τις δωρεάν υπηρεσίες/παροχές και επιπλέον mentoring που τούς προσφέρουν οι στρατηγικοί συνεργάτες του προγράμματος, όπως οι Programize & Expedia Group, ενώ θα έχουν παράλληλα το δικαίωμα να ενταχθούν απευθείας στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης εάν το επιθυμούν, εφόσον πρώτα ολοκληρώσουν το πρωτότυπο προϊόντος/υπηρεσίας τους και συμμετάσχουν ενεργά σε επιπλέον ώρες καθοδήγησης για την καλύτερη προετοιμασία ένταξής τους στον επόμενο κύκλο Επιτάχυνσης.

Αλέξανδρος Βασιλικός: «Ο ελληνικός τουρισμός καινοτομεί μέσα από τις startups»

«Βλέπουμε χρόνο με τον χρόνο και μέσα από κάθε πρόγραμμα του επιταχυντή CapsuleT, τον κλάδο μας να εξελίσσεται, να αναβαθμίζεται και να υποδέχεται τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που αναπτύσσονται από Ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος διαμέσου του CapsuleT, έχει πράξει με επιτυχία αυτό που είχαμε οραματιστεί πριν από 4 χρόνια, να δημιουργήσουμε ένα ζωντανό, δημιουργικό οικοσύστημα καινοτομίας με κύριους συντελεστές τις νέες και τους νέους της χώρας μας αλλά και συνοδοιπόρους στις προσπάθειές μας τα μέλη του ΞΕΕ, τους στρατηγικούς μας συνεργάτες και υποστηρικτές των προγραμμάτων του επιταχυντή. Θεωρώ μεγάλο επίτευγμα ομάδες που ξεκινούμε με μια απλή ιδέα από το πρόγραμμα του Idea Platform, να προχωρούν στον Accelerator και εντέλει να επιτυγχάνουν την ανάπτυξή τους ως τεχνολογικές επιχειρήσεις και να αναγνωρίζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και σταδιακά στο εξωτερικό», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κος. Αλέξανδρος Βασιλικός.

Κατερίνα Σαριδάκη: «Περισσότερες νέες ιδέες για τον τουρισμό»

«Φέτος είχαμε την χαρά να δεχθούμε τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων στον διαγωνισμό ιδεών “Idea Platform” καθώς επίσης λάβαμε αιτήσεις για διαφοροποιημένες ιδέες σε σχέση με προηγούμενους διαγωνισμούς, από ομάδες που δουλεύουν πολύ σοβαρά πάνω στον συγκεκριμένο τομέα που θέλουν να επιφέρουν λύσεις. Το πρόγραμμα του διαγωνισμού ήταν για μια ακόμη φορά αρκετά εντατικό αλλά και απαιτητικό, όπως άλλωστε είναι και η επιχειρηματικότητα στην πράξη, με πολλές απαιτήσεις για άμεση ανταπόκριση σε σύντομο χρονικό διάστημα και αμέτρητες αλλαγές και αποφάσεις!», είπε αρχικά η διευθύντρια του CapsuleT, Κατερίνα Σαριδάκη, ενώ στην πορεία συμπλήρωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που φέτος για πρώτη φορά ο διαγωνισμός έτρεξε υβριδικά με δύο εκδηλώσεις δια ζώσης στην αρχή και στο κλείσιμο του προγράμματος, εκδηλώσεις που δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ταξιδέψουν από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα, να γνωριστούν μεταξύ τους, να μοιραστούν γνώση και αγωνίες καθώς επίσης να γνωρίσουν εκπροσώπους του ελληνικού τουρισμού που θα τους ακούσουν και θα μοιραστούν την τεχνογνωσία τους μαζί τους».

Οι ομάδες που διαγωνίστηκαν

Οι 10 ομάδες που έλαβαν μέρος τόσο στην προπαρασκευαστική περίοδο όσο και στο διαγωνιστικό μέρος της 4ης Πλατφόρμας Ιδεών ήταν οι εξής:

Arknoom

Διαχείριση δεδομένων και λοιπών εφαρμογών κρατήσεων καθώς και επίλυση τεχνικών προβλημάτων και άλλων άμεσων αναγκών συντήρησης μέσω ΑΙ automations. Η πλατφόρμα στοχεύει Property Managers & Οwners που χρησιμοποιούν πλατφόρμες κρατήσεων σε καθημερινή βάση, και παράλληλα θέλουν να προσφέρουν στους guests τους ταχύτερο τρόπο επίλυσης τεχνικών θεμάτων σε σχέση με το κατάλυμα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

Bactenergy

Η ενεργειακή κρίση που μαστίζει τον πλανήτη, είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση των δαπανών ενέργειας των επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη εξέλιξη κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης βιώσιμων μεθόδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Στο πλαίσιο αυτό, οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν έναν απρόσμενο σύμμαχο: τα βακτήρια!

BoozeMeApp

Μέσω της υπηρεσίας μας προμηθευτές και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κανάλι HoReCa θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με την εφαρμογή μας και να υποβάλουν τις παραγγελίες τους ηλεκτρονικά. Ο προμηθευτής “Χ επιχειρηματίας του κλάδου” θα μοιράζεται τα προϊόντα που διακινεί με εμάς, στην εφαρμογή μας. Η κάθε επιχείρηση HοReCa θα μπορεί να κάνει είσοδο στην εφαρμογή, να αναζητά τον προμηθευτή που επιθυμεί και να προσθέτει τα προϊόντα που θα χρειαστεί στο καλάθι του, ολοκληρώνοντας έτσι γρήγορα και άμεσα τις παραγγελίες για την επιχείρησή του.

Frontello

Ένα λογισμικό με τεχνητή νοημοσύνη που αντικαθιστά το help desk/την υποδοχή ενός ξενοδοχείου μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στον κλάδο της φιλοξενίας.

Local Eyess

Το app μας έχει σχεδιαστεί για να συνδέει ντόπιους με τουρίστες στο νησί που επισκέπτονται, επιτρέποντάς τους να βιώσουν τον προορισμό μέσα από τα μάτια των locals. Οι ταξιδιώτες μπορούν να βρουν έναν «τοπικό ξεναγό» με τον οποίο μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα. Μόλις τον επιλέξουν, μπορούν να συνομιλήσουν για να σχεδιάσουν το δρομολόγιό τους πριν καν φτάσουν στο νησί.

Local Seas

Η Local Seas είναι μια εταιρεία δημιουργίας εμπειριών στη Μεσόγειο. Η Local Seas είναι η χρυσή τομή μεταξύ του traditional yachting και ενός scalable marketplace για εμπειρίες με σκάφη.

MyHotelier

Πρόκειται για μία εφαρμογή βαθμολόγησης και αξιολόγησης των εργαζομένων των τμημάτων του front of the house μίας ξενοδοχειακής μονάδας.

Mystery Pot

Η κεντρική ιδέα του Mystery Pot είναι να μειώσει τη σπατάλη τροφίμων, συνδέοντας τους καταναλωτές με επιχειρήσεις που έχουν πλεόνασμα τροφίμων στο τέλος της ημέρας. Η πλατφόρμα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαθέτουν ‘πακέτα-έκπληξη΄ σε μειωμένη τιμή που αποτελούνται από προϊόντα που δεν κατάφεραν να καταναλωθούν εγκαίρως μέσα στην ημέρα.

SleepScans

Η κεντρική ιδέα του project έρχεται να δώσει ένα νέο χαρακτήρα στις κρατήσεις και την προβολή των ξενοδοχείων με την μορφή virtual tour 360 (εικονικής πραγματικότητας).

TravelBee

Το TravelBee είναι μια καινοτόμα πλατφόρμα δικτύωσης ταξιδιωτών με κύριο σκοπό την αυθεντική, άμεση, προσωποποιημένη και πραγματικού χρόνου πληροφόρηση σχετικά με θέματα ταξιδιού από ταξιδιώτες για ταξιδιώτες. Η λειτουργία του TravelBee στηρίζεται γύρω από ένα “κεντρικό forum” του οποίου κύρια ιδέα είναι η ανά προορισμό ζωντανή πληροφόρηση για διάφορα δρώμενα, εκδηλώσεις, συμβάντα και κάθε λογής αξιοσημείωτη πληροφορία από την εκάστοτε ξενοδοχειακή μονάδα.

Πλούσιο περιεχόμενο για τους διαγωνιζόμενους

Το 4ο Idea Platform διακρίθηκε για την ποιότητα των ιδεών/συναφών λύσεων τουρισμού που παρουσιάστηκαν. Οι ομάδες εργάστηκαν πάνω στις ιδέες τους συμμετέχοντας σε εντατικά θεματικά workshop όπως “How to build your team”, “Design Thinking”, “Product Design”, “Basics on Funding”, “Branding”, “Digital Marketing Fundamentals” και “Pitching Skills”, ομιλίες και online συναντήσεις καθοδήγησης (mentoring sessions) υπό την καθοδήγηση των έμπειρων συνεργατών του CapsuleT.

Η τελική παρουσίαση της επιχειρηματικής τους πρότασης (pitch) πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Κριτικής Επιτροπής του επιταχυντή κατά την Εκδήλωση Λήξης & Απονομής Βραβείων, την οποία απάρτιζαν οι:

Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Αλέξανδρος Αποστολίδης, Διευθυντής Υπηρεσιών Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού, Manager, IT&T Business Transformation Services, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»

Δημήτρης Σερίφης, CEO – Digital Tourism Expert, Nelios

Κατερίνα Σαντίκου, Founder & Managing Director, Workathlon

Λίζα Κατσουράκη, SVP Corporate Development, Etraveli Group

Οι στρατηγικοί συνεργάτες και υποστηρικτές του 4ου Idea Platform

Για την επιτυχημένη διεξαγωγή του 4ου Idea Platform, η ομάδα του CapsuleT ένωσε τις δυνάμεις της με ηγετικές εταιρίες του τουριστικού οικοσυστήματος που δε δίστασαν να συμβάλλουν ουσιαστικά και από την πρώτη στιγμή στο πρόγραμμα. Η Google έδωσε για μια ακόμη φορά το ηχηρό παρόν, στηρίζοντας ενεργά την προκειμένη πρωτοβουλία του επιταχυντή, ενώ ως στρατηγικοί συνεργάτες συμμετείχαν επίσης και μεγάλοι οργανισμοί της χώρας, όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η Expedia Group, το NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, το Ίδρυμα Ωνάση και η εταιρία Programize. Το πρόγραμμα του επιταχυντή στήριξαν, επίσης, ως μέντορες και ομιλητές εκπρόσωποι αναγνωρισμένων νεοφυών επιχειρήσεων του τουρισμού, όπως οι: Clio Muse Tours, Ferryhopper, Sammy, TravelMyth, Triparound, Welcome Pickups, Woof Together, Workathlon και Zoottle.

Επόμενο ραντεβού για το 5ο Idea Platform την Άνοιξη του 2024, ενώ από το τέλος Μαΐου έως και το τέλος Ιουνίου 2023 θα ανοίξει η περίοδος αιτήσεων για τον 6ο κύκλο επιτάχυνσης CapsuleT για early stage startups στον κλάδο του τουρισμού.