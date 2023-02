ΕΕ: Ζητά γνώμες για την κάλυψη του κόστους των τηλεπικοινωνιακών δικτύων

Η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα ένα σύνολο δράσεων, στόχος του οποίου είναι να καταστήσει τη Gigabit συνδεσιμότητα διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030.

Αρχικά, η Κομισιόν ενέκρινε την πρόταση «Gigabit Infrastructure Act», μια οδηγία που θα προτείνει κανόνες οι οποίοι αναμένεται πως θα επιτρέψουν την ταχύτερη, φθηνότερη και πιο αποτελεσματική ανάπτυξη δικτύων Gigabit σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεύτερον, δημοσίευσε ένα σχέδιο «Gigabit Recommendation», το οποίο επιδιώκει να παράσχει καθοδήγηση στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές για τους όρους πρόσβασης των παρόχων με σημαντική ισχύ στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, προκειμένου να δοθούν κίνητρα για ταχύτερη απενεργοποίηση παλαιών τεχνολογιών και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη δικτύων Gigabit.

Τρίτον, η Κομισιόν ξεκίνησε μια διερευνητική διαβούλευση για το μέλλον του τομέα της συνδεσιμότητας και των υποδομών του, ώστε να συγκεντρώσει απόψεις σε σχέση με τον τρόπο κατά τον οποίο οι αυξανόμενες απαιτήσεις για συνδεσιμότητα και οι τεχνολογικές εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν το μέλλον και τις σχετικές ανάγκες.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η Κομισιόν, η «Πράξη για τις υποδομές Gigabit» ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για ταχύτερη, πιο αξιόπιστη και εντατική συνδεσιμότητα, αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της αργής και δαπανηρής ανάπτυξης των υποδομών που στηρίζουν τα προηγμένα δίκτυα Gigabit.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, το σχέδιο «θα μειώσει τη “γραφειοκρατία”, το κόστος και τον διοικητικό φόρτο που συνδέονται με την ανάπτυξη δικτύων Gigabit. Μεταξύ άλλων, θα απλοποιήσει και θα ψηφιοποιήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης. Ο νέος κανονισμός θα ενισχύσει, επίσης, τον συντονισμό των τεχνικών έργων μεταξύ των παρόχων και θα διασφαλίσει ότι οι σχετικοί φορείς αποκτούν πρόσβαση σε αυτήν». Επιπλέον, προβλέπεται πως όλα τα νέα ή σημαντικά ανακαινισμένα κτίρια, εκτός από αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με οπτικές ίνες.

Εναπόκειται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εξετάσουν τον προτεινόμενο κανονισμό. Με την έγκριση της πρότασης της Κομισιόν από τους νομοθέτες, οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Στη συνέχεια, το λεγόμενο «Gigabit Recommendation» επικεντρώνεται στην παροχή καθοδήγησης προς τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σε σχέση με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα παρόχων που διαθέτουν σημαντική ισχύ. Το σχέδιο έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι πάροχοι είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες υποδομές, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Με τον τρόπο αυτό, «μπορεί να διασφαλιστεί ένα κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον, να δοθούν κίνητρα για την κατάργηση των παλαιών τεχνολογιών χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση -δηλαδή εντός 2 έως 3 ετών- και να προωθηθεί η ταχεία ανάπτυξη δικτύων Gigabit».

Το σχέδιο σύστασης έχει αποσταλεί στο Σώμα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (BEREC) για διαβούλευση, διάρκειας δύο μηνών. Αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του BEREC, η Κομισιόν θα εκδώσει την τελική της σύσταση.

Τέλος, με το λεγόμενο «consultation on the future of the telecoms sector», η Κομισιόν δρομολογεί ευρεία διερευνητική διαβούλευση για το μέλλον του τομέα της συνδεσιμότητας και των υποδομών. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν απόψεις για το μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο στην αγορά και το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Ειδικότερα, «επιδιώκει να προσδιορίσει τους τύπους υποδομών που απαιτούνται για να μπορέσει η Ευρώπη να προηγηθεί των μετασχηματιστικών τεχνολογικών εξελίξεων και να ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού τα επόμενα χρόνια. Η διαβούλευση ζητά, επίσης, τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών σε σχέση με τον τρόπο κατά τον οποίο θα εξασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη των εν λόγω υποδομών θα κινητοποιηθούν εγκαίρως σε ολόκληρη την Ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η διερευνητική διαβούλευση αποτελεί μέρος ενός ανοικτού διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, για την πιθανή ανάγκη να συμβάλουν δίκαια όλοι οι φορείς που επωφελούνται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις επενδύσεις σε υποδομές συνδεσιμότητας. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο ζήτημα που απαιτεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση των υποκείμενων στοιχείων και αριθμών, πριν αποφασιστεί η ανάγκη για περαιτέρω δράση. Η Κομισιόν είναι σταθερά προσηλωμένη στην προστασία ενός ουδέτερου και ανοικτού διαδικτύου», τονίζεται σχετικά.

Τέλος, η διαβούλευση καλύπτει το ζήτημα του τρόπου διασφάλισης της οικονομικής προσιτότητας της συνδεσιμότητας για τους καταναλωτές και του τρόπου προόδου προς μια ολοκληρωμένη ενιαία αγορά για τον τομέα της συνδεσιμότητας.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί, επιχειρήσεις και πολίτες καλούνται να συμμετέχουν εντός 12 εβδομάδων. Η προθεσμία για τις σχετικές υποβολές λήγει στις 19 Μαΐου του 2023. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα. Με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, θα εξετάσει τις καταλληλότερες δράσεις για το μέλλον του τομέα των τηλεπικοινωνιών.