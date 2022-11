Blazeclan: θεμελιώνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά

Η Blazeclan, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής public cloud services – η οποία μάλιστα έχει διακριθεί και ως Migration Consulting Partner 2021 από την AWS, για την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης – δηλώνει συνεχώς με τις υπηρεσίες που προσφέρει, τη δυναμική της παρουσία στην ελληνική αγορά.

Η Blazeclan, βοηθά με την τεχνογνωσία της στις λύσεις AWS, για εταιρείες – ανεξαρτήτου μεγέθους – να εστιάσουν τις υπηρεσίες τους στο cloud, είτε μέσα από ένα συνολικό migration, είτε σε επίπεδο εκσυγχρονισμού συμπεριλαμβάνοντας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη μετεγκατάσταση στο cloud, έως και την ασφάλεια.

Η Blazeclan συμμετείχε στο IT directors forum που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με κεντρικό μήνυμα «RevisITing Leadership in the Digital-First era».

Εκ μέρους της Blazeclan συμμετείχε στο κεντρικό πάνελ συζήτησης των χορηγών του συνεδρίου, ο Γιάννης Βαρδάκης General Manager για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, όπου κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έδωσε το στίγμα των μελλοντικών τεχνολογικών βημάτων: «Ζούμε σε μια εποχή POC (proof of concept), τα πάντα είναι δυνατά από το cloud που έχουμε σήμερα. Η μελλοντική υποδομή είναι το cloud, το οποίο πρέπει να είναι αυτό-θεραπευόμενο, αυτό-προμηθευόμενο και δυναμικά ευέλικτο με ανθεκτικότητα ενσωματωμένη στον πυρήνα του. Επιλέξτε λοιπόν, έναν συνεργάτη ο οποίος θα συνοδεύεται από το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης, με πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα πόρων και προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης), καθώς και εμπειρία παράδοσης με αποδεδειγμένο ιστορικό».

Η Blazeclan επιτυγχάνει να παρέχει στους πελάτες της εκείνες τις υπηρεσίες που χρειάζονται ή προβλέπει βάσει μελέτης ότι θα χρειαστεί, προκειμένου να ξεπερνούν τις πολύπλοκες και δυναμικές προκλήσεις αποτελεσματικά και με ταχύτητα.

Η Blazeclan συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων παρόχων δημόσιων υπηρεσιών cloud στον κόσμο με αποδεδειγμένο ιστορικό υποστήριξης των επιχειρήσεων, με σκοπό να αφομοιώσουν την αξία του cloud computing. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 και παρέχει σε πελάτες της σε όλο τον κόσμο συμβουλευτικές υπηρεσίες Cloud, Cloud Migration, DevOps and Automation, Big Data και Analytics, Cloud Native Application Development και Cloud Managed Services.