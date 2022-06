Ξάδερφος Skywalker: 13.420 ωφελούμενοι από την πρωτοβουλία μέσα στον πρώτο μήνα δράσης της

Τη δυνατότητα να ενημερωθούν εύστοχα και αποτελεσματικά για ό,τι απαιτείται για να βρουν δουλειά είχαν 13.420 ωφελούμενοι, με τους οποίους επικοινωνήσαμε μέσω chat, Viber, τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης και με τους εργασιακούς σύμβουλους που υποστηρίζουν τη δράση, οι οποίοι χρησιμοποίησαν εργαλεία και υπηρεσίες ή/και παρευρέθηκαν το Σάββατο 7 Μαΐου στο #JobDay Αφετηρία, το οποίο διεξήχθη ταυτόχρονα στις πρωτεύουσες των 13 Περιφερειών της χώρας μας.

Για πρώτη φορά διοργανώθηκε από το skywalker.gr η μεγαλύτερη σε γεωγραφική εμβέλεια δράση, το #JobDay Αφετηρία, για όσους αναζητούν εργασία και ήθελαν να εκπαιδευτούν στο πώς να συντάξουν ένα βιογραφικό σημείωμα, πώς να παρουσιάζονται σε μια συνέντευξη, ποιες τεχνικές αναζήτησης εργασίας να χρησιμοποιούν και ποιες διαδικασίες δικτύωσης να ακολουθούν στην τοπική κοινωνία.

Η είσοδος ήταν ελεύθερη για τους επισκέπτες του #JobDay Αφετηρία, που έλαβε χώρα ταυτόχρονα:

Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι ήταν οι επισκέπτες του #JobDay Αφετηρία, καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία σε μία επίσκεψη να συμμετάσχουν στις παράλληλες δράσεις με θεματικές ενότητες: Βιογραφικό, Συνέντευξη, Στόχευση Αναζήτησης Εργασίας και να παρακολουθήσουν τα workshops με τίτλους: «Βιογραφικό, συνέντευξη και η μεταξύ τους σύνδεση για την επιτυχία» και «Φυσικά κοινωνικά δίκτυα αναζήτησης εργασίας».

Το #JobDay Αφετηρία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ξάδερφος Skywalker», που σκοπό έχει τη στήριξη ανθρώπων των τοπικών κοινωνιών οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλές δεξιότητες αναζήτησης εργασίας.

Τώρα έχετε τον «Ξάδερφο Skywalker», που μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε δουλειά. Που από τον Μάιο του 1999 συγκεντρώνει αγγελίες εργασίας από όλη την Ελλάδα και την εμπιστοσύνη των περισσοτέρων ελληνικών επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και τον κλάδο τους. Που γεφυρώνει προσφορά και ζήτηση εργασίας με κάθε διαθέσιμο τρόπο εδώ και 23 χρόνια. Που πραγματοποιεί δωρεάν σεμινάρια, ημερίδες, φεστιβάλ και άλλες δράσεις για να φέρει πιο κοντά όσους ενδιαφέρονται για θέσεις εργασίας. Που βοήθησε περισσότερες από 1.000.000 φορές τα «ξαδέρφια» του να βρουν δουλειά χωρίς την παραμικρή χρέωση.

Αν θέλετε να βοηθήσει και εσάς να αποκτήσετε ό,τι σας λείπει για να βρείτε δουλειά, μπορείτε να καλέσετε στο 210 00 86 200 και να επισκεφθείτε το ksaderfos.gr.

