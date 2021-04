Τogether we can: η Vodafone εξυμνεί όλα όσα τεχνολογία και άνθρωποι μπορούμε να καταφέρουμε μαζί

Η Vodafone ανανεώνει την τοποθέτησή της (brand position) σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται και εξυμνεί όλα όσα μπορεί να καταφέρουν οι άνθρωποι, όταν συνεργάζονται και αξιοποιούν την τεχνολογία. Το νέο μήνυμα – υπογραφή “Together We Can” εκφράζει ακριβώς αυτή την τοποθέτηση. Ταυτόχρονα, ξεκινάει ένα 12μηνο πρόγραμμα επικοινωνίας και μια σειρά πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο να αναδείξουν τη βαθιά πεποίθηση της εταιρείας ότι η τεχνολογία έχει αξία, μόνο όταν έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, και ακολούθως, ότι, όταν τεχνολογία και άνθρωποι είναι μαζί, μπορούν έμπρακτα να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

«Το “Together We Can” δίνει έμφαση στο “εμείς” και στο πώς η συνεργασία μεταξύ του ανθρώπου και της καινοτομίας μπορεί να επιτύχει σπουδαία πράγματα. Η τεχνολογία μπορεί να βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων, αλλά είναι οι άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν που μπορούν να κάνουν τη διαφορά», αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Χάρης Μπρουμίδης.

Και προσθέτει: «Η εμπειρία αυτών των τελευταίων 12 μηνών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κατέδειξε περισσότερο από ποτέ τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν η συνδεσιμότητα και η τεχνολογία στη διατήρηση της διασύνδεσης της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων. Για την Vodafone, η τεχνολογία αποτελεί κινητήριο μοχλό στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και η νέα αυτή τοποθέτηση ενισχύει περαιτέρω τον σκοπό μας να συνδέουμε όλους για ένα καλύτερο μέλλον και να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας βιώσιμης ψηφιακής κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες για όλους».

Η νέα τοποθέτηση της μάρκας Vodafone εμπνέεται και πηγάζει από την έρευνα καταναλωτών που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία και η οποία κατέδειξε ότι ο ρόλος της τεχνολογίας μέσα στη ζωή των ανθρώπων μεταμορφώνεται ριζικά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, αναγνωρίζεται ότι η τεχνολογία είναι πολλά περισσότερα από ένα αγαθό που ενθουσιάζει και εντυπωσιάζει τους ανθρώπους σε προσωπικό και ατομικό επίπεδο. Εξελίσσεται πλέον σε μια αξία που διαδραματίζει ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο ευρύτερα στην κοινωνία και τον κόσμο και κάνει τη διαφορά σε θέματα, όπως η βιωσιμότητα και η κοινωνική ανάπτυξη.

Τους επόμενους μήνες, το μήνυμα “Together We Can” της Vodafone θα υποστηριχθεί περαιτέρω μέσα από πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας των ανθρώπων και της κοινωνίας, την υιοθέτηση τεχνολογίας και πρακτικών για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη στήριξη τομέων όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική ευημερία.

Η επικοινωνία «Together We Can» ξεκινάει από σήμερα, Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 με νέα τηλεοπτική ταινία 60 δευτερολέπτων, με τίτλο “Τhe Irrepressible Girl”. Στην ταινία, πρωταγωνιστεί μια δυναμική έφηβη μαθήτρια, που θέτει ερωτήσεις για τον κόσμο που την περιβάλλει και αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία, μαζί με τον άνθρωπο, στη θεραπεία ασθενειών, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση της ψηφιακής ένταξης.

Η διαφημιστική ταινία, μαζί με μια σειρά από ιστορίες που θα εμφανίζονται σε άλλα Μέσα, θα φέρει στο προσκήνιο τον σημαντικό ρόλο που ήδη διαδραματίζει η Vodafone στην απάντηση αυτών των ερωτήσεων, μέσα από την εξέλιξη και ανάπτυξη του Vodafone Giga Network και της νέας υπερσύγχρονης τεχνολογίας 5G, καθώς και μέσα από πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν: