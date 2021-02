Μελέτη Accenture: οι εταιρείες αναμένουν ότι η ανάκαμψη θα διαρκέσει έως και 18 μήνες κατά μέσο όρο

Σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θα ενισχύσουν ταυτόχρονα το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας και βιωσιμότητάς τους θα ανακάμψουν πιθανότατα γρηγορότερα και θα αναδυθούν ισχυρότερες από την κρίση.

Η μελέτη της Accenture «The European Double Up: A twin strategy that will strengthen competitiveness», που δημοσιεύθηκε κατά την διάρκεια της εβδομάδας The Davos Agenda, σημειώνει ότι οι επικεφαλής των εταιρειών στην Ευρώπη αναμένουν να επιστρέψουν στα επίπεδα κερδοφορίας προ-πανδημίας μέσα σε 18 μήνες κατά μέσο όρο.

Σύμφωνα με την μελέτη, η πανδημία δημιούργησε διαφοροποιήσεις στην ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών και τις προοπτικές τους για ανάπτυξη:

Το 49% των ευρωπαϊκών εταιρειών έχουν σημειώσει μείωση εσόδων ή κερδών τους τελευταίους 12 μήνες και δεν αναμένουν βελτίωσή τους επόμενους 12 μήνες.

Το 19% των ευρωπαϊκών εταιρειών παρουσίαζε ισχυρή οικονομική επίδοση πριν από την πανδημία, αλλά αναμένει μειωμένα έσοδα και χαμηλότερη κερδοφορία τους επόμενους 12 μήνες. Η μελέτη αναφέρεται σε αυτές τις εταιρείες ως «οι έκπτωτοι άγγελοι» (falling angels).

Το 32% των ευρωπαϊκών εταιρειών αναμένει να σημειώσει αύξηση κερδοφορίας τους επόμενους 12 μήνες. Η μελέτη αναφέρεται σε αυτές τις εταιρείες ως «οι ηγέτες του αύριο» (tomorrow’s leaders).

Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης ότι οι εταιρείες που ηγούνται τόσο σε επίπεδο υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών όσο και σε επίπεδο βιώσιμων πρακτικών έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να συγκαταλέγονται μεταξύ των «ηγετών του αύριο», και συνεπώς να ανακάμψουν ταχύτερα, αναδυόμενες ισχυρότερες από την κρίση.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθόρισε το επιχειρηματικό τοπίο την δεκαετία του 2010 και οι εταιρείες που κινήθηκαν προς την κατεύθυνση αυτή με ταχύτητα και σε μεγάλη κλίμακα, βγήκαν τελικά νικήτριες», δήλωσε ο Jean-Marc Ollagnier, Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture στην Ευρώπη. «Εισερχόμαστε πλέον σε μια νέα δεκαετία η οποία προκαλεί ένα νέο κύμα επιχειρηματικών αλλαγών, το οποίο καθορίζεται από τη μετάβαση στην βιωσιμότητα. Ο τρόπος με τον οποίο οι ευρωπαϊκές εταιρείες διαχειρίζονται αυτόν τον ‘διπλό μετασχηματισμό’ θα καθορίσει πόσο γρήγορα θα ανακάμψουν από την κρίση και πόσο καλά θα τοποθετηθούν ώστε να διατηρήσουν την βιώσιμη ανάπτυξή τους στο μέλλον.»

Σύμφωνα με την μελέτη, το 45% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα, το 40% των ερωτηθέντων σκοπεύει να πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), το 37% στο cloud και το 31% εξισορροπεί τις επενδύσεις του, εστιάζοντας περισσότερο σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Αβεβαιότητα στις ευρωπαϊκές εταιρείες για την ανάπτυξή τους το 2021

Η μελέτη φανερώνει ότι το 45% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πιστεύει πως θα επιτύχει τους αναπτυξιακούς στόχους που έχουν θέσει το 2021. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία είναι από τις πλέον αισιόδοξες, με το 59%, 52% και 51% των ερωτηθέντων αντίστοιχα, να αναμένουν να επιτύχουν τους στόχους τους το 2021. Ωστόσο, οι ερωτηθέντες της Ιταλίας και Ισπανίας παρουσιάζονται από τους πιο απαισιόδοξους, με μόνο το 34% και το 31% αυτών αντίστοιχα, να θεωρούν ότι θα μπορέσουν να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς τους στόχους το 2021.

«Ακόμη και οι εταιρείες που αναγνωρίζουν την επιχειρηματική ευκαιρία να επιταχύνουν την μετάβασή τους στον ψηφιακό κόσμο και την βιωσιμότητα, αντιμετωπίζουν εμπόδια σε διαφορετικά στάδια αυτού του διπλού μετασχηματισμού», δήλωσε ο Μάριος Λημνιός, επικεφαλής Strategy and Consulting της Accenture στην Ελλάδα. «Αυτές οι προκλήσεις αφορούν κυρίως τον καθορισμό ενός εφικτού επιχειρηματικού μοντέλου γύρω από βιώσιμες πρακτικές και προϊόντα, την απελευθέρωση πόρων για την κινητοποίηση της εταιρείας, και την γρήγορη μετάβαση από τα πιλοτικά και μεμονωμένα έργα σε πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας σε ολόκληρο το εύρος της επιχείρησης.»

Η μελέτη προτείνει επίσης τρεις στρατηγικές κατευθύνσεις προκειμένου οι εταιρείες να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια και να υλοποιήσουν επιτυχώς τον διπλό μετασχηματισμό τους. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται:

Η υιοθέτηση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται σε οικοσυστήματα, τα οποία έχουν στο επίκεντρό τους τη βιωσιμότητα και την τεχνολογία : Ποσοστό μεγαλύτερο από 10% των εσόδων των ηγετών αυτού του διπλού μετασχηματισμού προέρχεται από τον τρόπο αυτό.

: Ποσοστό μεγαλύτερο από 10% των εσόδων των ηγετών αυτού του διπλού μετασχηματισμού προέρχεται από τον τρόπο αυτό. Ο συνδυασμός πόρων για την αύξηση τεχνολογικών εφαρμογών προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης: Οι ηγέτιδες εταιρείες του διπλού μετασχηματισμού επενδύουν περισσότερο στην καινοτομία σε όλους τους τομείς, διαθέτοντας περισσότερο από το 10% των ετήσιων εσόδων τους στην έρευνα και την ανάπτυξη. Αναγνωρίζουν επίσης ότι η βιωσιμότητα και η τεχνολογία δεν αποτελούν ξεχωριστές προτεραιότητες.

Οι ηγέτιδες εταιρείες του διπλού μετασχηματισμού επενδύουν περισσότερο στην καινοτομία σε όλους τους τομείς, διαθέτοντας περισσότερο από το 10% των ετήσιων εσόδων τους στην έρευνα και την ανάπτυξη. Αναγνωρίζουν επίσης ότι η βιωσιμότητα και η τεχνολογία δεν αποτελούν ξεχωριστές προτεραιότητες. Η καθοδήγηση, η ενθάρρυνση και η αξιοποίηση των εργαζόμενων: Οι ηγέτιδες εταιρείες του διπλού μετασχηματισμού αναλαμβάνουν την ευθύνη για την διατήρηση της απασχολησιμότητας των ανθρώπων τους, καθώς θεωρούν ότι η οικοδόμηση και η ανάπτυξη του ταλέντου είναι απαραίτητη για να μεταφραστεί σε απτή επιχειρηματική αξία.

«Υπάρχει λόγος που το DNA είναι μια διπλή έλικα», δήλωσε ο Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture. «Η σπειροειδής δομή του μορίου, που είναι η βάση της ζωής, είναι απαραίτητη για την αναπαραγωγή, την προσαρμογή και την ανάπτυξη. Αυτό αποτελεί μια ισχυρή παρομοίωση για τις επιχειρήσεις που προχωράνε σε δύο παράλληλες μεταβάσεις με έναν δυναμικό, διαρκή και εξελικτικό τρόπο: ψηφιακός μετασχηματισμός και βιωσιμότητα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που συνεχίζουν να βαδίζουν στην πεπατημένη, θα παρατηρούν σταδιακά τις ηγέτιδες εταιρείες του διπλού μετασχηματισμού να ενισχύουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, αξιοποιώντας τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις στην καρδιά του DNA τους. Ως εκ τούτου, αποτελεί μονόδρομο να ακολουθήσουν τα βήματα αυτών των εταιρειών, ξεκλειδώνοντας την αξία που βρίσκεται στην καινοτόμο τεχνολογία με τα παραδοσιακά πλεονεκτήματα της βιωσιμότητας, της αλληλεγγύης και του εταιρικού σκοπού.»

Σχετικά με τη μελέτη

Η Accenture διεξήγαγε έρευνα σε 4.051 υψηλόβαθμα στελέχη (c-level) σε 13 χώρες και 19 κλάδους. Συγκεκριμένα, η έρευνα διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2020 και καλύπτει εταιρείες με ετήσια έσοδα άνω των $500 εκατομμυρίων από τους κλάδους: αεροδιαστημική και άμυνα, αεροπορικές εταιρείες / ταξίδια / μεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανία, τράπεζες, κεφαλαιαγορές, τηλεπικοινωνίες / ΜΜΕ / ψυχαγωγία, καταναλωτικά αγαθά & υπηρεσίες, ενέργεια, υγεία, υψηλή τεχνολογία, βιομηχανικά αγαθά και εξοπλισμό, ασφαλιστικές εταιρίες, φαρμακευτικές εταιρείες / βιοτεχνολογίες / βιοεπιστήμες, δημόσιος τομέας, λιανεμπόριο, πλατφόρμες και υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Ανάμεσα στις χώρες που συμμετείχαν ήταν: Αυστραλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.