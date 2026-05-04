Το Epsilon Smart Ergani ενσωματώνεται στο Samsung Wallet

Η EPSILONNET και η Samsung Electronics Hellas ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους για την ενσωμάτωση της υπηρεσίας EPSILON SMART ERGANI στο Samsung Wallet, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εργασιακής καθημερινότητας.

Με την επίσημη διάθεση του Samsung Wallet, οι χρήστες αποκτούν ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό πορτοφόλι στο οποίο μπορούν να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται σημαντικά ψηφιακά στοιχεία της καθημερινότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Samsung Wallet αποκτά τη δυνατότητα να φιλοξενεί και τις ψηφιακές κάρτες εργασίας των εργαζομένων, προσφέροντας έναν σύγχρονο, ασφαλή και εύχρηστο τρόπο πρόσβασης στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Μέσω της ενσωμάτωσης του EPSILON SMART ERGANI, της προηγμένης λύσης της EPSILONNET που υποστηρίζει τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, οι εργαζόμενοι θα μπορούν πλέον να έχουν την κάρτα εργασίας τους διαθέσιμη απευθείας μέσα στο Samsung Wallet του κινητού τους τηλεφώνου. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η καθημερινή χρήση της, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αξιοπιστία και η αμεσότητα στην καταγραφή του χρόνου εργασίας.

Η νέα αυτή δυνατότητα συνδυάζει την τεχνογνωσία της EPSILONNET στον τομέα των επιχειρησιακών εφαρμογών και της μισθοδοσίας με την καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή της Samsung στον χώρο των mobile services, δημιουργώντας μια εμπειρία που απλοποιεί τις διαδικασίες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Η ενσωμάτωση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Samsung Wallet αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο σύγχρονο, ψηφιακό και διασυνδεδεμένο εργασιακό περιβάλλον, όπου οι υπηρεσίες είναι άμεσα προσβάσιμες από τη συσκευή που συνοδεύει καθημερινά τον χρήστη.

Η EPSILONNET και η Samsung συνεχίζουν να επενδύουν σε λύσεις που αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.