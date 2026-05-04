Η CBS ανάδοχος έργου για τα συστήματα διαχείρισης περιστατικών και τον Πύργο Ελέγχου του ΕΚΑΒ

Στην Cosmos Business Systems κατακυρώθηκε το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης περιστατικών και Προμήθεια – δημιουργία Πύργου Ελέγχου Ε.Κ.Α.Β.», μετά την ολοκλήρωση του σχετικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

Το έργο εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΕΚΑΒ.

Η κατακύρωση του έργου επιβεβαιώνει την ισχυρή τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της Cosmos Business Systems στην υλοποίηση σύνθετων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού για κρίσιμους φορείς του Δημοσίου. Το αντικείμενο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης περιστατικών, καθώς και τη δημιουργία Πύργου Ελέγχου για το ΕΚΑΒ, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού, της ταχύτητας απόκρισης και της συνολικής επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας του φορέα.

Σύμφωνα με την απόφαση κατακύρωσης, το έργο έχει συνολικό τίμημα 3.862.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η υλοποίηση θα ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και περιλαμβάνει εγκατάσταση του συστήματος στον κόμβο Government Cloud (G-Cloud), καθώς και πλήρη παράδοση του ζητούμενου λογισμικού σε λειτουργία στον φορέα.

Ο κ. Γιώργος Κόκκαλης, Γενικός Διευθυντής Έργων Δημοσίου Τομέα της Cosmos Business Systems, δήλωσε: «Η κατακύρωση αυτού του έργου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για την Cosmos Business Systems, αλλά κυρίως μια ουσιαστική ευκαιρία να συμβάλουμε με σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις στην αναβάθμιση ενός φορέα με κρίσιμο κοινωνικό και επιχειρησιακό ρόλο, όπως είναι το ΕΚΑΒ. Για εμάς, το συγκεκριμένο έργο δεν είναι απλώς μια ακόμη ανάθεση. Είναι μια αποστολή υψηλής ευθύνης, που συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας στην παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας. Με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη συνέπεια που διαχρονικά χαρακτηρίζουν την Cosmos, είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε ένα έργο που θα προσφέρει πραγματική αξία στην Πολιτική Προστασία και στη δημόσια υγεία. Συνεχίζουμε με προσήλωση να υποστηρίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό κρίσιμων δημόσιων οργανισμών με έργα ουσίας και μακροπρόθεσμου αποτυπώματος.»

Η Cosmos Business Systems συνεχίζει σταθερά να επενδύει σε έργα που συνδυάζουν καινοτομία, αξιοπιστία και υψηλή προστιθέμενη αξία για το Δημόσιο, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία πιο σύγχρονων, διαλειτουργικών και ανθεκτικών ψηφιακών υποδομών για τη χώρα.