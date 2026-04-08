Τεχνολογικοί κολοσσοί συνεργάζονται με την Anthropic για την ψηφιακή άμυνα

Η Anthropic ανακοίνωσε την έναρξη του Project Glasswing, μιας διεθνούς πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών λογισμικού παγκοσμίως. Στο εγχείρημα συμμετέχουν κολοσσοί της τεχνολογίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως η Amazon Web Services, η Apple, η Google, η Microsoft, η NVIDIA και η JPMorganChase. Κεντρικό εργαλείο της προσπάθειας αποτελεί το Claude Mythos Preview, ένα νέο μοντέλο AI με εξειδικευμένες δυνατότητες στον προγραμματισμό και τον εντοπισμό κενών ασφαλείας. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών στον κυβερνοχώρο, οι οποίες ενισχύονται από την ταχεία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και των επιθετικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται από κακόβουλους δρώντες.
Οι δυνατότητες του Claude Mythos Preview υπερβαίνουν το επίπεδο των περισσότερων εξειδικευμένων ανθρώπων στην εύρεση και εκμετάλλευση ευπαθειών λογισμικού. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, το μοντέλο εντόπισε χιλιάδες σοβαρές ευπάθειες σε όλα τα κύρια λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης ιστού. Η Anthropic επισημαίνει ότι η πρόοδος της AI καθιστά αναγκαία την άμεση θωράκιση των συστημάτων, προτού αυτές οι δυνατότητες γίνουν ευρύτερα διαθέσιμες σε παράγοντες που δεν δεσμεύονται από κανόνες ασφαλείας. Το Project Glasswing λειτουργεί ως προληπτικός μηχανισμός άμυνας για την προστασία της παγκόσμιας οικονομίας και της δημόσιας ασφάλειας από πιθανές καταστροφικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, με την επιχείρηση να ξεκινά άμεσα.
Η συμμαχία τεχνολογικών κολοσσών για την κυβερνοασφάλεια
Οι εταίροι του προγράμματος θα χρησιμοποιήσουν το Claude Mythos Preview για την εκτέλεση αμυντικών εργασιών ασφαλείας και την ενίσχυση των δικών τους κωδικών. Η Anthropic έχει ήδη επεκτείνει την πρόσβαση σε περισσότερους από 40 οργανισμούς που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές, επιτρέποντας τη σάρωση τόσο ιδιωτικών όσο και open-source συστημάτων. Για την υποστήριξη αυτών των δράσεων, η εταιρεία δεσμεύει πιστώσεις ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρήση του μοντέλου. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η δωρεά 4 εκατομμυρίων δολαρίων σε οργανισμούς που εστιάζουν στην ασφάλεια του ανοιχτού κώδικα, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία αυτών των συστημάτων για το παγκόσμιο ψηφιακό οικοσύστημα και τις logistics υποδομές.
Η ανάγκη για τέτοιες πρωτοβουλίες εντείνεται από το γεγονός ότι οι κυβερνοεπιθέσεις πλήττουν συστηματικά τραπεζικά συστήματα, δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας και ενεργειακές υποδομές. Το ετήσιο κόστος του κυβερνοεγκλήματος υπολογίζεται περίπου στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, με τις κρατικά υποστηριζόμενες επιθέσεις να αποτελούν μείζονα απειλή για τη διεθνή σταθερότητα. Η AI μειώνει δραστικά το κόστος και την τεχνογνωσία που απαιτείται για την παραβίαση σύνθετων συστημάτων. Το Project Glasswing επιδιώκει να προσφέρει το πλεονέκτημα στους αμυνόμενους, επιτρέποντας τον εντοπισμό σφαλμάτων που παρέμεναν απαρατήρητα επί δεκαετίες παρά τους συνεχείς ελέγχους από ανθρώπους ειδικούς και τα συμβατικά αυτοματοποιημένα εργαλεία δοκιμών που χρησιμοποιούνται διεθνώς.
Εντοπισμός κενών ασφαλείας σε λειτουργικά συστήματα
Τα αποτελέσματα των πρώτων εβδομάδων χρήσης του Claude Mythos Preview επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά του στην εύρεση ευπαθειών zero-day. Το μοντέλο εντόπισε ένα κενό ασφαλείας 27 ετών στο OpenBSD, ένα σύστημα που θεωρείται από τα πλέον θωρακισμένα παγκοσμίως για τη λειτουργία firewalls. Επίσης, ανακάλυψε σφάλμα 16 ετών στη βιβλιοθήκη FFmpeg, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για την κωδικοποίηση βίντεο σε αναρίθμητες εφαρμογές. Στην περίπτωση του Linux kernel, το Claude Mythos Preview κατάφερε να συνδέσει αυτόνομα πολλές ευπάθειες για να αποκτήσει πλήρη έλεγχο του συστήματος. Όλες οι αναφερόμενες ευπάθειες έχουν ήδη διορθωθεί από τους συντηρητές των λογισμικών.
Οι αξιολογήσεις δείχνουν ότι το νέο μοντέλο υπερτερεί σημαντικά προηγούμενων εκδόσεων, όπως το Claude Opus 4.6, σε δοκιμασίες αναπαραγωγής ευπαθειών. Στο benchmark CyberGym, το Mythos Preview πέτυχε ποσοστό 83,1%, έναντι 66,6% της προηγούμενης έκδοσης. Η Amy Herzog, αντιπρόεδρος της Amazon Web Services, δήλωσε ότι η εταιρεία εφαρμόζει ήδη το μοντέλο σε κρίσιμους κώδικες για την ενίσχυση της ασφάλειας των πελατών της. Ο Igor Tsyganskiy της Microsoft σημείωσε ότι η AI επιτρέπει τη μείωση του κινδύνου σε κλίμακα που δεν είχε προηγούμενο, τονίζοντας τη σημασία της υπεύθυνης χρήσης αυτών των εργαλείων για την προστασία των υποδομών cloud.
Στρατηγικές επενδύσεις για την προστασία του λογισμικού
Η Anthropic δεν σχεδιάζει την άμεση γενική διάθεση του Claude Mythos Preview στο ευρύ κοινό, εστιάζοντας αποκλειστικά σε χρήσεις που αφορούν την κυβερνοασφάλεια. Στόχος παραμένει η ανάπτυξη ασφαλιστικών δικλείδων που θα ανιχνεύουν και θα εμποδίζουν τις επικίνδυνες αποκρίσεις του μοντέλου πριν από οποιαδήποτε ευρύτερη εμπορική εφαρμογή. Η εταιρεία προτίθεται να μοιραστεί τα ευρήματα και τις βέλτιστες πρακτικές με τη βιομηχανία εντός 90 ημερών. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη δημιουργία συστάσεων για τη διαδικασία γνωστοποίησης ευπαθειών και την αυτοματοποίηση των διορθώσεων, στοιχεία απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό της ψηφιακής άμυνας στην εποχή της παραγωγικής AI.
Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αξιολόγηση των εθνικών κινδύνων που συνδέονται με τα προηγμένα μοντέλα AI. Η διασφάλιση των κρίσιμων υποδομών αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας για τις δημοκρατικές χώρες, οι οποίες επιδιώκουν να διατηρήσουν το προβάδισμα στην τεχνολογία. Το Project Glasswing αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για μια ευρύτερη προσπάθεια μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα παγκοσμίως. Η Anthropic καλεί και άλλους φορείς του κλάδου να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση προτύπων ασφαλείας, προτείνοντας μεσοπρόθεσμα τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα για τη διαχείριση τέτοιων έργων μεγάλης κλίμακας.