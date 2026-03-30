Weekly Telecom: Σκληρή πραγματικότητα στην αγορά, mega deal στη streaming TV

Οφείλουμε, ξεκινώντας, να σταθούμε στη σκληρή αλήθεια που αναδείχθηκε περίτρανα στο συνέδριο Total Digital Transformation 2026, όπου το κεντρικό συμπέρασμα είναι ένα και αδιαπραγμάτευτο: περάσαμε οριστικά από τη θεωρία του ψηφιακού ενθουσιασμού στη σκληρή πραγματικότητα της απόδοσης της επένδυσης ◆ Οι επιχειρήσεις και η δημόσια διοίκηση κατάλαβαν επιτέλους ότι οι αλγόριθμοι από μόνοι τους δεν φέρνουν κέρδη αν δεν συνοδεύονται από τη λεγόμενη «εφαρμοσμένη νοημοσύνη» και τους αυτόνομους ψηφιακούς πράκτορες που εκτελούν πραγματικές εργασίες κάτω από την αυστηρή επίβλεψη του ανθρώπινου παράγοντα ◆ Αυτή η απότομη ωρίμανση της αγοράς και η μετάβαση σε μια νέα, πολύ πιο απαιτητική εποχή, συμπίπτει σχεδόν… ποιητικά με το τέλος μιας «τεράστιας εποχής» για τις εγχώριες τηλεπικοινωνίες, καθώς ο Γιώργος Στεφανόπουλος ολοκληρώνει την εμβληματική θητεία του στην Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας ◆ Μετά από 18 ολόκληρα χρόνια στο τιμόνι του οργανισμού, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε απόλυτα με την εκπροσώπηση του κλάδου, αφήνει πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη που περιλαμβάνει τα πάντα, από τον δύσκολο εκσυγχρονισμό των υποδομών και το γρήγορο 5G μέχρι την κρίσιμη λειτουργία του 112, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές χρειάζονται ισχυρή θεσμική ηγεσία και ατελείωτη υπομονή απέναντι στο ελληνικό γραφειοκρατικό τέρας ◆ Τελικά -κρίνοντας από το έργο του- αποδείχτηκε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση! ◆ Διαβάστε περισσότερα και στην αποκλειστική συνέντευξη που μας έδωσε για το περιοδικό InfoCom – Τώρα, επειδή μας ρωτάτε για το επόμενο βήμα του, ένα είναι σίγουροι! Ο ίδιος δεν δείχνει να βιάζεται…

