Close Menu
Σάββατο, 28 Μαρτίου

Η Sleed είναι πλέον TikTok marketing partner

infocomBy 2 Mins Read Στρατηγική

Η Sleed απέκτησε το TikTok Agency Badge στο TikTok Marketing Partners Program, μία διάκριση που αναγνωρίζει agencies με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και υψηλές επιδόσεις στο TikTok.

Ως badged TikTok Agency Partner, η Sleed μπορεί να βοηθά brands να σχεδιάζουν και να βελτιστοποιούν high-performing TikTok campaigns, αξιοποιώντας τη βαθιά της εμπειρία στην πλατφόρμα και μια ισχυρή ιστορία επιτυχημένων TikTok-first στρατηγικών σε πολλούς κλάδους.

Τα TikTok Agency Partners λειτουργούν ως one-stop shop για το σύνολο των marketing objectives — από upper-funnel awareness και αύξηση του site traffic έως lower-funnel conversions για eCommerce — διασφαλίζοντας ενιαία, ολοκληρωμένη συνεργασία ανάμεσα σε media & creative ομάδες.

Ως μέλος του TikTok Marketing Partners Program, η Sleed αποκτά πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία, best practices και insights της πλατφόρμας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητά της να χτίζει στρατηγικές TikTok καμπάνιες με πραγματικό business αποτέλεσμα.

Ο Διονύσης Κατσίμπας, Chief Digital Officer & Partner της Sleed, δήλωσε σχετικά:

“Το TikTok δεν είναι απλώς ένα δημιουργικό κανάλι. Είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον, όπου τα brands μπορούν να πετύχουν υψηλές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο awareness όσο και performance. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει τη δυνατότητά μας να μετατρέπουμε τη δημιουργικότητα σε measurable impact για τους συνεργάτες μας.”

Η Sleed συνεχίζει να επενδύει στη γνώση, την καινοτομία και την απόδοση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το motto της: Together We Win. Now We Start.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!

Infocom Today
SmartTalks

Share.

Comments are closed.