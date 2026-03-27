Η Sleed είναι πλέον TikTok marketing partner

Η Sleed απέκτησε το TikTok Agency Badge στο TikTok Marketing Partners Program, μία διάκριση που αναγνωρίζει agencies με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και υψηλές επιδόσεις στο TikTok.

Ως badged TikTok Agency Partner, η Sleed μπορεί να βοηθά brands να σχεδιάζουν και να βελτιστοποιούν high-performing TikTok campaigns, αξιοποιώντας τη βαθιά της εμπειρία στην πλατφόρμα και μια ισχυρή ιστορία επιτυχημένων TikTok-first στρατηγικών σε πολλούς κλάδους.

Τα TikTok Agency Partners λειτουργούν ως one-stop shop για το σύνολο των marketing objectives — από upper-funnel awareness και αύξηση του site traffic έως lower-funnel conversions για eCommerce — διασφαλίζοντας ενιαία, ολοκληρωμένη συνεργασία ανάμεσα σε media & creative ομάδες.

Ως μέλος του TikTok Marketing Partners Program, η Sleed αποκτά πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία, best practices και insights της πλατφόρμας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητά της να χτίζει στρατηγικές TikTok καμπάνιες με πραγματικό business αποτέλεσμα.

Ο Διονύσης Κατσίμπας, Chief Digital Officer & Partner της Sleed, δήλωσε σχετικά:

“Το TikTok δεν είναι απλώς ένα δημιουργικό κανάλι. Είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον, όπου τα brands μπορούν να πετύχουν υψηλές επιδόσεις τόσο σε επίπεδο awareness όσο και performance. Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει τη δυνατότητά μας να μετατρέπουμε τη δημιουργικότητα σε measurable impact για τους συνεργάτες μας.”

Η Sleed συνεχίζει να επενδύει στη γνώση, την καινοτομία και την απόδοση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το motto της: Together We Win. Now We Start.