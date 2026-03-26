Open Cosmos: σύγκλιση IoT και δορυφορικών δεδομένων σε ενιαία αρχιτεκτονική

Σε ένα ακόμη βήμα ενίσχυσης των διαστημικών υπηρεσιών συνδεσιμότητας προχωρά η Open Cosmos, η βρετανική εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας που συμμετέχει και στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων στην Ελλάδα, έχοντας αναλάβει την κατασκευή και εκτόξευση επτά μικροδορυφόρων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε νέα διαστημική υπηρεσία Internet of Things (IoT), η οποία συνδυάζει παγκόσμια συνδεσιμότητα με δεδομένα παρατήρησης της Γης σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας σε εφαρμογές που απαιτούν άμεση και ολοκληρωμένη επιχειρησιακή πληροφόρηση.

Όπως επισημαίνεται από την Open Cosmos, η πλατφόρμα αυτή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα δεδομένων, βασισμένο σε πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική δορυφόρων που συνδυάζει ασφαλή ευρυζωνική συνδεσιμότητα, παρατήρηση της Γης και IoT, επιτρέποντας σε οργανισμούς να παρακολουθούν, να κατανοούν και να ανταποκρίνονται σε γεγονότα με αυξημένη ταχύτητα και ακρίβεια.

Στο δορυφορικό σμήνος της εταιρείας, που περιλαμβάνει τον κορμό του δικτύου συνδεσιμότητας χαμηλής τροχιάς (LEO) ConnectedCosmos και το επίπεδο παρατήρησης της Γης Open Constellation, κάθε δορυφόρος φέρει ενσωματωμένο φορτίο IoT. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα, όπου τα συστήματα λειτουργούν διακριτά και τα δεδομένα ενοποιούνται στο επίγειο επίπεδο, στην περίπτωση της Open Cosmos οι δορυφόροι συνδυάζουν λειτουργίες παρατήρησης, επικοινωνίας και ενεργοποίησης δράσεων στο ίδιο σύστημα.

Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία επιχειρεί να αντιμετωπίσει τον παραδοσιακά κατακερματισμένο χαρακτήρα των διαστημικών υπηρεσιών δεδομένων, επιταχύνοντας τους χρόνους παράδοσης και ενισχύοντας τη δυνατότητα άμεσης επιχειρησιακής απόκρισης. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την παρακολούθηση περιβαλλοντικών αλλαγών και τη στήριξη της διαχείρισης καταστροφών σε παγκόσμιο επίπεδο, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές.

Συνδυάζοντας δεδομένα αισθητήρων IoT στο έδαφος με δορυφορική απεικόνιση υψηλής ταχύτητας, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίζουν γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν και να αποκτούν σαφέστερη εικόνα των εξελίξεων στο πεδίο. Οι εφαρμογές εκτείνονται από τη διαχείριση γεωγραφικά διάσπαρτων υποδομών έως την εποπτεία δικτύων ενέργειας και κοινής ωφέλειας, τις μεταφορές, την προστασία των ωκεανών, την παρακολούθηση πυρκαγιών και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνθηκών.

Η Open Cosmos συνεργάζεται ήδη με εταίρους και πρώιμους χρήστες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση των εφαρμογών της νέας υπηρεσίας.

Όπως τόνισε η Danielle Edwards, αντιπρόεδρος IoT της Open Cosmos, «η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει κρίσιμη σημασία για κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και οργανισμούς παγκοσμίως, καθώς συμβάλλει στην παρακολούθηση και επίλυση πραγματικών ζητημάτων με την αξιοποίηση της διαστημικής τεχνολογίας. Δεν παρέχουμε απλώς δεδομένα από έναν αισθητήρα, αλλά και την οπτική απεικόνιση που εξηγεί γιατί αυτά τα δεδομένα μεταβάλλονται. Καθώς η ζήτηση για παγκόσμια επισκόπηση και διασυνδεδεμένες υποδομές αυξάνεται, η ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση διαμορφώνει ένα νέο πρότυπο διαστημικής πληροφόρησης».