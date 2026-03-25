Οι μισοί καταναλωτές στις ΗΠΑ προτιμούν εταιρείες χωρίς παραγωγική νοημοσύνη

Η Gartner δημοσίευσε πρόσφατα έρευνα που καταδεικνύει ότι το 50% των καταναλωτών στις Ηνωμένες Πολιτείες προτιμά να συνεργάζεται με εμπορικά σήματα που αποφεύγουν τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) σε περιεχόμενο που απευθύνεται στο κοινό. Η μελέτη, η οποία διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2025 σε δείγμα 1.539 ατόμων, υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε διαφημίσεις και μηνύματα μάρκετινγκ δεν εξασφαλίζει την αποδοχή των χρηστών. Αντιθέτως, η επιθετική προώθηση των εργαλείων AI στην εμπειρία του πελάτη φαίνεται να προκαλεί δυσφορία, παρά την αυξανόμενη εξοικείωση του κοινού με τη χρήση αυτών των εφαρμογών σε προσωπικό επίπεδο.
Ο σκεπτικισμός του κοινού εντείνεται καθώς οι καταναλωτές αμφισβητούν όλο και περισσότερο την εγκυρότητα των ψηφιακών πληροφοριών. Το 61% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συχνά αναρωτιέται αν τα δεδομένα στα οποία βασίζεται για καθημερινές αποφάσεις είναι αξιόπιστα, ενώ το 68% εκφράζει αμφιβολίες για το αν το περιεχόμενο που συναντά στο διαδίκτυο είναι πραγματικό. Αυτή η κατάσταση διαμορφώνει ένα επικίνδυνο περιβάλλον για τις εταιρείες που παράγουν συνθετικό περιεχόμενο σε μεγάλη κλίμακα, καθώς οι πελάτες τείνουν να αντιμετωπίζουν με καχυποψία τους ισχυρισμούς που δεν συνοδεύονται από σαφείς αποδείξεις αυθεντικότητας ή ανθρώπινης παρέμβασης.
Οι καταναλωτές αμφισβητούν την αυθεντικότητα του ψηφιακού περιεχομένου
Η διαδικασία αξιολόγησης της ακρίβειας των πληροφοριών παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη μεταβολή στις καταναλωτικές συνήθειες. Μέχρι το τέλος του 2025, μόνο το 27% των χρηστών βασίζεται στη διαίσθησή του για να κρίνει την ορθότητα ενός ισχυρισμού, καθώς οι περισσότεροι πλέον στρέφονται στον έλεγχο πηγών και την επαλήθευση δεδομένων. Η τάση αυτή υποδεικνύει ότι οι παραδοσιακοί τρόποι οικοδόμησης εμπιστοσύνης δίνουν τη θέση τους σε μια πιο αναλυτική προσέγγιση. Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να υποστηρίζουν τις θέσεις τους με διαφανή διακυβέρνηση και συγκεκριμένα στοιχεία, προκειμένου να ικανοποιήσουν το κοινό που αναζητά την πραγματική αξία πίσω από την ψηφιακή επικοινωνία.
Η Emily Weiss, Senior Principal Analyst στην Gartner, σημειώνει ότι οι διευθυντές μάρκετινγκ πρέπει να αντιμετωπίζουν την GenAI ως απόφαση εμπιστοσύνης και όχι απλώς ως τεχνολογική επιλογή. Οι οργανισμοί που θα καταφέρουν να κερδίσουν το κοινό θα είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπους άμεσα βοηθητικούς και διαφανείς. Η Weiss προτείνει τη σαφή επισήμανση των AI εφαρμογών και την παροχή επιλογής στους καταναλωτές να εξαιρούνται από τέτοιες εμπειρίες. Η διαφάνεια σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία της τεχνολογίας μπορεί να ενισχύσει τη σχέση με τον πελάτη, αντί να υπονομεύσει την αξιοπιστία της μάρκας.
Η διαφάνεια ενισχύει την εμπιστοσύνη των σύγχρονων καταναλωτών
Για τον περιορισμό του επιχειρηματικού ρίσκου, οι εταιρείες οφείλουν να καθιστούν τη χρήση της GenAI προαιρετική και να εστιάζουν σε εφαρμογές που προσφέρουν άμεση αξία στον χρήστη. Η επισήμανση του περιεχομένου που παράγεται από μηχανές επιτρέπει στους καταναλωτές να κατανοούν πότε και πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία, μειώνοντας το αίσθημα της εξαπάτησης. Καθώς το διαδίκτυο κατακλύζεται από περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας ή generic αισθητικής, η διατήρηση μιας γνήσιας φωνής επικοινωνίας παραμένει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στην αποδοτικότητα της μηχανής και την αυθεντικότητα που αναζητούν οι σύγχρονοι αγοραστές.