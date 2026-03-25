Διορισμός δεκατριών στελεχών τεχνολογίας στο συμβούλιο συμβούλων του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στον διορισμό κορυφαίων ονομάτων της επιχειρηματικής σκηνής στο Προεδρικό Συμβούλιο Συμβούλων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (PCAST), με σκοπό τη διαμόρφωση της πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη και άλλα κρίσιμα ζητήματα. Το συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε πρόσφατα μέσω εκτελεστικού διατάγματος, θα τελεί υπό τη συνπροεδρία του David Sacks, ο οποίος κατέχει τη θέση του υπευθύνου του Λευκού Οίκου για την AI και τα κρυπτονομίσματα, και του συμβούλου τεχνολογίας Michael Kratsios.
Η αρχική ομάδα αποτελείται από 13 προσωπικότητες του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Platforms, Mark Zuckerberg, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Oracle, Larry Ellison, και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο συνιδρυτής της Google, Sergey Brin, ο Michael Dell της Dell Technologies, καθώς και η Lisa Su της AMD. Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας του, το PCAST μπορεί τελικά να απαριθμεί έως και 24 μέλη, συγκεντρώνοντας ορισμένους από τους σημαντικότερους παράγοντες της παγκόσμιας τεχνολογικής αγοράς για την παροχή εξειδικευμένων συστάσεων προς την προεδρία.
Η σύνθεση του νέου συμβουλίου τεχνολογικής καινοτομίας
Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συμβάλουν στην ενίσχυση της αμερικανικής ανταγωνιστικότητας και της εθνικής ασφάλειας μέσω της προώθησης των κατάλληλων πολιτικών. Ο Mark Zuckerberg σημείωσε σε δήλωσή του ότι αποτελεί τιμή η συμμετοχή του στο συμβούλιο, υπογραμμίζοντας την ευκαιρία των Ηνωμένων Πολιτειών να ηγηθούν παγκοσμίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αντίστοιχα, ο Michael Dell επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας για την ανάπτυξη στρατηγικών που θωρακίζουν την οικονομική ισχύ της χώρας.
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το PCAST θα επικεντρωθεί στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζουν οι αναδυόμενες τεχνολογίες για το εργατικό δυναμικό, με στόχο την ευημερία των πολιτών στη λεγόμενη «Χρυσή Εποχή της Καινοτομίας». Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα μέλη του συμβουλίου ηγούνται εταιρειών που έχουν υποστηρίξει οικονομικά διάφορα προεδρικά εγχειρήματα, όπως η Meta Platforms και ο Jensen Huang με προσωπική του συνεισφορά.
Η στρατηγική προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη
Η παράδοση των συμβουλευτικών επιτροπών για την επιστήμη χρονολογείται από το 1933, όταν ο Franklin D. Roosevelt δημιούργησε το πρώτο αντίστοιχο σώμα. Έκτοτε, πρόεδροι όπως ο George W. Bush, ο Barack Obama και ο Joe Biden έχουν συγκροτήσει παρόμοια όργανα, τα οποία λειτουργούν ως δεξαμενές σκέψης για τις επιστημονικές εξελίξεις. Τα μέλη αυτών των συμβουλίων συνήθως αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες της εκάστοτε κυβέρνησης. Στην πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης συστήσει μια παρόμοια επιτροπή, ωστόσο η τρέχουσα σύνθεση διακρίνεται για την παρουσία πολύ πιο γνωστών και ισχυρών ονομάτων της βιομηχανίας.
Η προθυμία των ηγετών να αποδεχθούν συμβουλευτικούς ρόλους σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο διακυβέρνησης του Τραμπ. Εκείνη η θητεία είχε σημαδευτεί από μποϊκοτάζ και παραιτήσεις υψηλού προφίλ από αντίστοιχα όργανα. Σήμερα, η στάση των μεγάλων επιχειρήσεων φαίνεται να μετατοπίζεται προς μια πιο ενεργή εμπλοκή στη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των νέων τεχνολογιών. Η σταδιακή συμπλήρωση των υπόλοιπων θέσεων του συμβουλίου αναμένεται το επόμενο διάστημα, παράλληλα με τον προγραμματισμό της πρώτης συνεδρίασης του PCAST για την έναρξη των εργασιών του.