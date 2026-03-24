SmartTalks #110: Ι. Νεοκοσμίδης, InCites Consulting – Η μετεξέλιξη των δικτύων σε πλατφόρμες αξίας!

Η παγκόσμια αγορά των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, όπου η παραδοσιακή παροχή συνδεσιμότητας παύει να αποτελεί το μοναδικό πεδίο ανταγωνιστικότητας, παραχωρώντας τη θέση της σε ένα σύνθετο οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών και πλατφορμών. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, ο Ιωάννης Νεοκοσμίδης, CEO της InCites Consulting, αναλύει τον δομικό μετασχηματισμό του κλάδου από το μοντέλο του «Telco» σε αυτό του «Techco», επισημαίνοντας την ανάγκη για στρατηγική επανατοποθέτηση των παρόχων ως διαχειριστών δεδομένων και εμπιστοσύνης. Το βασικό στρατηγικό συμπέρασμα του επικεντρώνεται στο ότι η βιωσιμότητα των οργανισμών εξαρτάται πλέον από την ικανότητά τους να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ τελικών χρηστών και προηγμένων τεχνολογικών λύσεων, υπερβαίνοντας τον περιοριστικό ρόλο του απλού παρόχου υποδομών.

Ο κ. Νεοκοσμίδης υπογραμμίζει ότι η μετάβαση προς το μοντέλο «Techco» απαιτεί την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που εκτείνονται από το «cybersecurity» και τις λύσεις «cloud» έως τις «fintech» εφαρμογές και τα ψυχαγωγικά πακέτα. Κατά την ανάλυσή του, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι διαθέτουν ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς ενεργούν ως θεματοφύλακες τεράστιου όγκου δεδομένων χρήσης και γεωεντοπισμού, γεγονός που τους επιτρέπει να αναπτύσσουν υπηρεσίες ταυτοποίησης και προηγμένα «data analytics». Αυτός ο στρατηγικός μετασχηματισμός προϋποθέτει την οικοδόμηση μιας σχέσης βαθιάς εμπιστοσύνης με τον πελάτη, η οποία θα επιτρέψει στους παρόχους να προσφέρουν ένα διευρυμένο οικοσύστημα υπηρεσιών πέρα από τα στενά όρια της παραδοσιακής οπτικής ίνας ή της κινητής τηλεφωνίας.

Σχετικά με τη διαχείριση των τεχνολογικών κύκλων, ο CEO της InCites Consulting παρατηρεί μια αξιοσημείωτη επιτάχυνση, καθώς η εισαγωγή του 6G συζητείται ήδη πριν την πλήρη ωρίμανση του 5G. Όπως αναφέρει, η λύση βρίσκεται στη συνεκμετάλλευση των γενιών μέσω αρχιτεκτονικών που είναι «future proof», όπως το «cloud native core» και το «Open RAN». Η στρατηγική αυτή επιτρέπει την ομαλή μετάβαση μέσω αναβαθμίσεων λογισμικού αντί για πλήρη αντικατάσταση του εξοπλισμού, διασφαλίζοντας την οικονομική αποδοτικότητα. Οι σύγχρονοι τεχνολογικοί κύκλοι επιβάλλουν πλέον επενδύσεις σε ευέλικτα συστήματα, όπου το software evolution θα αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης για τα αυτόνομα δίκτυα του μέλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ιδιωτικά δίκτυα 5G, τα οποία αποτελούν μια σημαντική, αν και ανεκμετάλλευτη έως τώρα, επιχειρηματική ευκαιρία. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, ο σχεδιασμός του 5G αντιμετώπισε προκλήσεις, κυρίως λόγω της απόδοσης του φάσματος αποκλειστικά σε παρόχους, στερώντας χώρο από νέους παίκτες που θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Για να καταστούν τα ιδιωτικά δίκτυα βιώσιμες εμπορικές λύσεις, είναι απαραίτητο να διατεθεί συγκεκριμένο φάσμα συχνοτήτων για βιομηχανική χρήση, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να επικοινωνηθούν σαφώς τα οφέλη στους κλάδους των logistics και των smart factories για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.

Στο πεδίο της καινοτομίας, η χρήση προγραμματιζόμενων APIs αναδεικνύεται σε καταλύτη για το «monetization» των δικτύων, επιτρέποντας σε τρίτους «developers» να αξιοποιούν κρίσιμες λειτουργίες. Κατά την κρίση του κ. Νεοκοσμίδη, αυτή η εξέλιξη είναι ζωτικής σημασίας για κάθετες αγορές, όπως η αυτόνομη κινητικότητα, όπου η δυναμική διαχείριση της ποιότητας υπηρεσίας είναι προαπαιτούμενο. Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποιεί ότι η εκτεταμένη χρήση από μεγάλους παίκτες ενδέχεται να απειλήσει τη στρατηγική αυτονομία των παρόχων, καθώς οι προγραμματιζόμενες διεπαφές δίνουν σε εξωτερικές εφαρμογές τον έλεγχο δικτυακών πόρων, δημιουργώντας σχέσεις εξάρτησης που απαιτούν προσεκτική διαχείριση.

Αναφορικά με το επενδυτικό τοπίο, ο κ. Νεοκοσμίδης τονίζει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για ψηφιακές υποδομές είναι πλέον τεράστιες και με μακρύ ορίζοντα απόδοσης. Υποστηρίζει ότι η κατανομή των πόρων δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στο άμεσο κέρδος, αλλά να λαμβάνει υπόψη τους ευρύτερους πολλαπλασιαστές παραγωγικότητας που δημιουργούν τα «data centers» και η τεχνητή νοημοσύνη. Σε περιοχές μάλιστα όπου η εμπορική βιωσιμότητα είναι περιορισμένη, οι ψηφιακές υποδομές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δημόσιο αγαθό και να συγχρηματοδοτούνται από κρατικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους για τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εστιάζει στη μετατόπιση της δικτυακής κίνησης από τους ανθρώπους προς τις μηχανές και τους αυτόνομους αισθητήρες, μια τάση που θα καθορίσει τον σχεδιασμό των δικτύων έως το 2030. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η κυριαρχία της επικοινωνίας μεταξύ μηχανών επιβάλλει μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση της χωρητικότητας και της απόκρισης του δικτύου. Ο κ. Νεοκοσμίδης συμπεραίνει ότι η μελλοντική ανταγωνιστικότητα του κλάδου θα κριθεί από την ικανότητα των εταιρειών να προσαρμόζονται ταχύτατα στη νέα δικτυακή κίνηση, μετατρέποντας την πληροφορία σε αξιοποιήσιμη γνώση για το σύνολο της ψηφιακής οικονομίας.