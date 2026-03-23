Better late than never: Τέλος του χαλκού, οπτικές ίνες παντού! [Weekly Telecom]

Ξεκινάμε με μια γερή δόση αισιοδοξίας απέναντι στην επέλαση των αλγορίθμων, καθώς το συνέδριο Women in Digital 2026 μας υπενθύμισε ότι η σύγχρονη γυναικεία ηγεσία είναι το απαραίτητο αντίδοτο στην ψυχρή λογική της τεχνητής νοημοσύνης και στα παρωχημένα στερεότυπα του κλάδου ◆ Βέβαια, για να φτάσουμε να συζητάμε για ψηφιακό μέλλον, θα πρέπει πρώτα να έχουμε λύσει τα απολύτως βασικά θέματα των υποδομών μας, κάτι που μας προσγειώνει ανώμαλα στην σκληρή πραγματικότητα, αφού η Ελλάδα παραμένει καθηλωμένη στην απογοητευτική 69η θέση της παγκόσμιας κατάταξης προσβασιμότητας, πληρώνοντας το τίμημα των ακριβών δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και της χαμηλής διείσδυσης των υπερυψηλών ταχυτήτων ◆ Παρόλα αυτά, μια αχτίδα ελπίδας ξεπροβάλλει από τα επίσημα στοιχεία του FTTH Council Europe, τα οποία καταγράφουν τη χώρα μας ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές αγορές στα δίκτυα οπτικών ινών, με αύξηση ενεργών συνδρομητών, έστω κι αν η συνολική αποδοχή παραμένει αναιμική στο 16,7% ◆ Προκειμένου να σπάσει επιτέλους αυτό το αναχρονιστικό τηλεπικοινωνιακό τέλμα και να πάρει μπρος η μηχανή της ανάπτυξης, ο Όμιλος ΟΤΕ ανεβάζει στροφές, ξεκινώντας την πολυαναμενόμενη εμπορική διάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο του τεράστιου έργου UFBB, υποσχόμενος να φέρει ταχύτητες του ενός Gigabit στην ελληνική περιφέρεια και να κλείσει το ψηφιακό χάσμα που μαστίζει την ύπαιθρο ◆ Αν το έργο το είχε ξεκινήσει από την αρχή ο ΟΤΕ, ίσως να είχαμε τελειώσει εδώ και καιρό χωρίς όλα τα ενδιάμεσα προβλήματα ◆ Αλλά και πάλι better late than never!

