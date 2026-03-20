ManpowerGroup: για 17η φορά μία από τις πιο ηθικές εταιρείες στον κόσμο

Ο όμιλος ManpowerGroup ανακοινώνει ότι διακρίθηκε για ακόμη μια χρονιά ως μια από τις «World’s Most Ethical Companies» από την Ethisphere, τον διεθνή οργανισμό που ηγείται στον καθορισμό και την προώθηση προτύπων ηθικής επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για τη 17η φορά που η εταιρεία λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση, αποτελώντας την πλέον πολυβραβευμένη εταιρεία στον κλάδο Staffing & Outsourcing Services. Για το 2026, συνολικά 138 εταιρείες από 17 χώρες και 40 κλάδους διακρίθηκαν για τις ηθικές τους πρακτικές.

«Σε μια περίοδο κατά την οποία ο κόσμος της εργασίας βιώνει τον πιο ουσιαστικό μετασχηματισμό, αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνει τη δέσμευση μας να διασφαλίζουμε ότι η πρόοδος παραμένει ανθρωποκεντρική, βασισμένη σε ισχυρές αξίες και υπεύθυνες αποφάσεις», δήλωσε ο Jonas Prising, Chairman & CEO του ομίλου ManpowerGroup. «Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τους κλάδους και οι δεξιότητες του μέλλοντος εξελίσσονται ραγδαία, ο ρόλος μας είναι σαφής: να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός κόσμου εργασίας που διευρύνει τις ευκαιρίες, ενισχύει την ανθεκτικότητα και διαφυλάσσει την αξία της εργασίας.»

Η Ruth Harper, Chief Marketing & Sustainability Officer του ομίλου ManpowerGroup, πρόσθεσε: «Η ηθική αποτυπώνεται στις κρίσιμες στιγμές. Όταν ένας υποψήφιος μας εμπιστεύεται το επόμενο επαγγελματικό του βήμα ή ένας πελάτης τις αποφάσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του, εμείς διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων, την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και την εφαρμογή δίκαιων και ηθικών πρακτικών. Ευχαριστούμε τις ομάδες μας παγκοσμίως που συνέβαλαν σε αυτή τη διάκριση.»

Από την πλευρά της Ethisphere, η Erica Salmon Byrne, Chief Strategy Officer & Executive Chair, δήλωσε: «Συγχαρητήρια στον όμιλο ManpowerGroup για την αναγνώριση του ως μία από τις Πιο Ηθικές Εταιρείες στον Κόσμο. Καθώς τιμούμε τη 20ή λίστα των διακριθέντων οργανισμών, οι εταιρείες αυτές συνεχίζουν να θέτουν υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής ακεραιότητας, ενσωματώνοντας την ηθική στις καθημερινές τους αποφάσεις και στη στρατηγική τους ανάπτυξη.»

Η αξιολόγηση «World’s Most Ethical Companies» βασίζεται στο Ethics Quotient της Ethisphere και περιλαμβάνει περισσότερα από 240 τεκμηριωμένα κριτήρια, όπως η εταιρική διακυβέρνηση, τα προγράμματα συμμόρφωσης, η εκπαίδευση, η διαχείριση κινδύνων, η εταιρική κουλτούρα και ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Η διαδικασία συμπληρώνεται από ποιοτική αξιολόγηση από διεθνή επιτροπή.