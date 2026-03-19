Sparkle & Hellas Sat: δοκιμή κβαντικής ασφάλειας στα data centers τους στην Ελλάδα

H Sparkle, ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιών της Ιταλίας με παγκόσμια παρουσία, και η Hellas Sat, κορυφαίος πάροχος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών , με επίγειες υποδομές σε Ελλάδα και Κύπρο ανακοινώνουν ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία μια δοκιμαστική σύνδεση (Proof of Concept) ανάμεσα στα data centers τους στην Ελλάδα, η οποία προστατεύεται από προηγμένη κρυπτογράφηση, ασφαλή ακόμη και για την εποχή των κβαντικών υπολογιστών.

Η δοκιμή (PoC) πραγματοποιήθηκε μέσω μιας προστατευμένης σύνδεσης στο διαδίκτυο – γνωστής ως “IPsec” – και έδειξε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία QSI της Sparkle μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα τυπικό δίκτυο. Αυτό επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή κωδικών κρυπτογράφησης, που παραμένουν αδιάσπαστοι ακόμη και από κβαντικούς υπολογιστές, καθώς και την αυτόματη αλλαγή τους. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται οι υπάρχουσες διαδικασίες ασφαλείας ενώ αξιοποιούνται οι υψηλές ταχύτητες της υποδομής της Hellas Sat.

Αυτό το σημαντικό βήμα επιβεβαιώνει τη λειτουργία ενός εξαιρετικά ασφαλούς ιδιωτικού δικτύου (VPN), σχεδιασμένου να προστατεύει ευαίσθητα δεδομένα από την πρακτική όπου κάποιος τα υποκλέπτει σήμερα με σκοπό να τα αποκρυπτογραφήσει στο μέλλον, όταν θα υπάρχουν ισχυρότεροι υπολογιστές. Επειδή το QSI είναι μια λύση που βασίζεται σε λογισμικό, μπορεί να εφαρμοστεί στις ήδη υπάρχουσες υποδομές δικτύου και ασφάλειας. Έτσι, επιτρέπει την εύκολη επέκταση σε πολλές τοποθεσίες και τη σταδιακή αναβάθμιση της ασφάλειας των συνδέσεων με την πάροδο του χρόνου.

Μετά από αυτή την πρώτη επιτυχία, οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους για να εξετάσουν τρόπους ασφαλούς σύνδεσης σε περιπτώσεις δορυφορικών επικοινωνιών. Σκοπός τους είναι να αξιοποιήσουν τους δορυφόρους της Hellas Sat, ώστε να επεκτείνουν τη χρήση της τεχνολογίας QSI και σε άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές.

Η λύση αυτή, που παρουσιάστηκε αρχικά το 2024 ως «Quantum Safe over Internet», έχει μετονομαστεί πλέον σε Quantum Safe Interconnect (QSI). Η αλλαγή του ονόματος δείχνει την εξέλιξή της από ένα απλό μοντέλο σύνδεσης σε μια ευρύτερη και πιο ευέλικτη τεχνολογία, η οποία είναι ασφαλής απέναντι σε κβαντικές απειλές και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά διαφορετικά επίπεδα δικτύου και σενάρια χρήσης.

«Το σύγχρονο παγκόσμιο δίκτυό μας προσφέρει κρίσιμες υπηρεσίες σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, οργανισμούς και επιχειρήσεις που εμπιστεύονται την ασφαλή σύνδεση της Sparkle για την προστασία των δεδομένων τους», δήλωσε η Antonella Sanguineti, Head of Networking, Cloud, Security & Identity Solutions της Sparkle. «Η ολοκλήρωση αυτής της δοκιμής με την Hellas Sat, και η επέκταση της συνεργασίας μας σε θέματα δορυφόρων, προλαμβάνει την απειλή της κβαντικής αποκρυπτογράφησης και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να βελτιώνουμε συνεχώς την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υποδομών μας.»

«Αυτή η δοκιμή αποδεικνύει ότι οι τεχνολογίες που είναι ασφαλείς απέναντι σε κβαντικές απειλές μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά ακόμη και σε σύνθετες υποδομές υψηλών επιδόσεων», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κασσιανίδης, Διευθυντής Ground Operations της Hellas Sat. «Η συνεργασία μας με τη Sparkle, μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε προηγμένες λύσεις ασφαλείας και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την αξία των υπηρεσιών μας, ενώ παράλληλα προετοιμαζόμαστε με αυτοπεποίθηση για τη μελλοντική εξέλιξη των δορυφορικών επικοινωνιών.»

Αυτή η δοκιμή επιβεβαιώνει ακόμη περισσότερο τον κεντρικό ρόλο της Ελλάδας ως πραγματικού κόμβου για τη δοκιμή και την ανάπτυξη λύσεων ασφαλείας επόμενης γενιάς. Το 2024, η Αθήνα φιλοξένησε μια επιτυχημένη δοκιμή της Sparkle για την ασφαλή διανομή κωδικών κρυπτογράφησης μέσω ενός ενεργού δικτύου οπτικών ινών. Ακολούθησε το 2025 μια ζωντανή επίδειξη ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ πολλών τοποθεσιών, από τη Βαρκελώνη έως την Αθήνα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία της Ελλάδας στην προώθηση της καινοτομίας στον ευρωπαϊκό χώρο των τηλεπικοινωνιών.