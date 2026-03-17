Το SHOPFLIX γιορτάζει 4 χρόνια με εκπλήξεις, προσφορές και δώρα

Το SHOPFLIX συμπληρώνει τέσσερα χρόνια παρουσίας και γιορτάζει μία ταχύτατη πορεία ανάπτυξης γεμάτη επιλογές, καθημερινές ανακαλύψεις και εμπιστοσύνη από εκατομμύρια καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα.

Με αφορμή τα τέταρτα γενέθλιά του, το SHOPFLIX εγκαινιάζει μια ολοκληρωμένη επετειακή καμπάνια που θα «ξεδιπλωθεί» σταδιακά σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας δημιουργώντας μια γιορτινή εμπειρία για το κοινό. Στο επίκεντρο της καμπάνιας θα βρεθούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του SHOPFLIX που αποτελούν την ψυχή της πλατφόρμας και θα πρωταγωνιστήσουν σε ειδικό περιεχόμενο στα social media.

Η καμπάνια ξεκινά με δύο δυνατές ενέργειες για το κοινό:

SHOPFLIX max με 4€ για 4 ημέρες: Μία ειδική προσφορά για τη συνδρομητική υπηρεσία SHOPFLIX max, την υπηρεσία που επιτρέπει στους πελάτες του SHOPFLIX να κάνουν αγορές όλο τον χρόνο, χωρίς να τους απασχολούν τα μεταφορικά κόστη, αφού προσφέρει Δωρεάν μεταφορικά σε όλες τις αποστολές άνω των 15€ ή έκπτωση 8€ για τις βαριές και ογκώδεις αποστολές που τα μεταφορικά είναι υψηλότερα. Για τέσσερις μόνο ημέρες, μέχρι και τις 20 Μαρτίου το κοινό μπορεί να αποκτήσει τη συνδρομή του με μόλις 4€ από 20€. Μεγάλος διαγωνισμός για τους πελάτες του SHOPFLIX: το SHOPFLIX χαρίζει ένα iPhone 17 σε έναν τυχερό ή μία τυχερή. Η συμμετοχή είναι πολύ απλή: κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται μέσω του SHOPFLIX ή του SHOPFLIX App μέχρι και τις 2 Απριλίου, ανεξαρτήτως αξίας αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στην κλήρωση, ενώ για τα μέλη του SHOPFLIX max κάθε παραγγελία αντιστοιχεί σε τέσσερις συμμετοχές.

Οι εορτασμοί, όμως, δεν σταματούν εδώ. Για τις επόμενες ημέρες, το SHOPFLIX έχει προγραμματίσει καθημερινές εκπλήξεις, μοναδικές προσφορές, μεγάλους διαγωνισμούς στα social media και περιεχόμενο, που θα αποκαλύπτονται σταδιακά μέσα από όλα τα κανάλια της εταιρείας.

Με αυτόν τον τρόπο, το SHOPFLIX ευχαριστεί την κοινότητά του για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που του έδωσε τη δυνατότητα να εξελιχθεί και να μεγαλώσει μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια και υπόσχεται ότι τα καλύτερα έρχονται!