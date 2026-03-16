Weekly Telecom: Η Ελλάδα γίνεται ο ψηφιακός κόμβος της Μεσογείου!

Αυτήν την εβδομάδα οφείλουμε να ξεκινήσουμε από το Ωδείο Αθηνών, εκεί όπου το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ άνοιξε τα χαρτιά του παρουσιάζοντας την πολυαναμενόμενη μελέτη για τα Data Centers με τη σφραγίδα της PwC ◆ Η Ελλάδα, εκμεταλλευόμενη τον κορεσμό των ευρωπαϊκών αγορών, βλέπει το επενδυτικό ενδιαφέρον να ξεπερνά το 1 GW, διεκδικώντας τη μερίδα του λέοντος από την «πίτα» των 5 GW της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ◆ Στην ίδια ακριβώς εκδήλωση, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης από τον Όμιλο ΟΤΕ φρόντισε να προσγειώσει το όραμα στην πραγματικότητα, εξηγώντας πως αν τα κέντρα δεδομένων είναι η καρδιά, τότε οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές είναι οι αρτηρίες που τα κρατούν ζωντανά ◆ Με το υποθαλάσσιο καλώδιο Asia-Africa-Europe-1 να προσγειώνεται στα Χανιά προσφέροντας χωρητικότητα 60 Tbps, η χώρα μας μετατρέπεται σε πραγματική ψηφιακή γέφυρα, ενώ το οπτικό δίκτυο του παρόχου βάζει πλώρη για 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά έως το 2030, με το 5G Stand Alone της COSMOTE TELEKOM να παραμένει -για την ώρα- ο μοναδικός παίκτης στο γήπεδο, αν και σύντομα θα ακούσουμε εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα ◆ Την ίδια στιγμή, οι οπτικές ίνες αποκτούν έντονο κρητικό άρωμα, καθώς η Inalan ανακοίνωσε την επίσημη είσοδό της στα Χανιά ◆ Η στενή συνεργασία με τον δήμαρχο Παναγιώτη Σημανδηράκη αποδεικνύει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση διψά για υπερύψηλές ταχύτητες και… αν ο δήμαρχος θέλει η Inalan μπορεί!

