Η DOTSOFT υλοποιεί έργο ψηφιακού μετασχηματισμού στον Δήμο Σουφλίου

Η DOTSOFT Α.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση σημαντικού έργου ψηφιακού μετασχηματισμού για τον Δήμο Σουφλίου, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών, τη βελτίωση της λειτουργίας του αστικού περιβάλλοντος και την παροχή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες, επισκέπτες και επιχειρήσεις.

Το έργο έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένων εφαρμογών και τεχνολογικών λύσεων που θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού, ασφαλούς και ψηφιακά εξελιγμένου δήμου. Μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, ο Δήμος Σουφλίου θα μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις υποδομές του, να υποστηρίζει την τοπική οικονομία και να προσφέρει βελτιωμένες υπηρεσίες στους δημότες.

Οι βασικές παρεμβάσεις του έργου

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και υλοποίηση πέντε βασικών εφαρμογών ψηφιακού μετασχηματισμού:

Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης

Εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιαχείρισης δημοτικού φωτισμού και διασύνδεσή τους με κεντρική πλατφόρμα, επιτρέποντας την απομακρυσμένη παρακολούθηση και τον βέλτιστο έλεγχο του δικτύου οδοφωτισμού. Η δράση αφορά συνολικά την προμήθεια και εγκατάσταση 40 pillars, τον υποστηρικτικό εξοπλισμό καθώς και εφαρμογή διαχείρισης.

Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού σε δημοτικά κτίρια

Εγκατάσταση 50 αισθητήρων και λογισμικού ενεργειακής διαχείρισης για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα δημοτικά κτίρια.

Πλατφόρμα Έξυπνου Οδηγού Πόλης

Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας και mobile εφαρμογής που θα λειτουργεί ως έξυπνος οδηγός του Δήμου, προβάλλοντας τοπικές επιχειρήσεις, υπηρεσίες και προσφορές, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και του τουρισμού.

Ολοκληρωμένη υποδομή κυβερνοασφάλειας και τηλεργασίας

Υλοποίηση προηγμένων συστημάτων προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις, όπως network firewall και endpoint security, καθώς και ανάπτυξη υποδομής τηλεργασίας για την ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση των υπηρεσιών του Δήμου.

Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων ψηφιακού μετασχηματισμού

Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας συλλογής και διαχείρισης δεδομένων για όλες τις ψηφιακές δράσεις του Δήμου, επιτρέποντας καλύτερη παρακολούθηση, ανάλυση και λήψη αποφάσεων.

Ένα ακόμη βήμα προς την «Έξυπνη Πόλη»

Με την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Σουφλίου ενισχύει σημαντικά τις ψηφιακές του δυνατότητες και δημιουργεί τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου οικοσυστήματος Smart City. Οι νέες υποδομές θα επιτρέψουν τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και τη δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών για την καθημερινότητα των πολιτών.

Η DOTSOFT, με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού για δημόσιους οργανισμούς και δήμους, συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στον εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος της κοινωνίας.

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021–2027» και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.