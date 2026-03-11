Greek Space Tech Forum 2026: οι εξελίξεις και οι δυνατότητες του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος

Το Greek Space Tech Forum 2026 – #gstf26 πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για το ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα, καθώς η χώρα συμπληρώνει 20 χρόνια συμμετοχής στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και προχωρά στην ολοκλήρωση του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Παράλληλα, ο πρόσφατος διπλασιασμός της εθνικής συμμετοχής στα προγράμματα της ESA δημιουργεί νέες προοπτικές για την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας σε ευρωπαϊκά διαστημικά έργα μεγαλύτερης κλίμακας.

Αντλώντας διδάγματα από την πορεία του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος, το Greek Space Tech Forum 2026 διαμορφώνεται σε έναν ολοκληρωμένο θεσμό που συνδυάζει συνέδριο και έκθεση διαστημικής τεχνολογίας, αναδεικνύοντας τις εξελίξεις και τις δυνατότητες του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος.

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο Συνέδριο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ethosevents.eu/greek-space-tech-forum-2026-dilosi-symmetochis/

Στο πλαίσιο της διήμερης διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από νεοφυείς επιχειρήσεις, έκθεση τεχνολογικών λύσεων, καθώς και sponsor satellite events, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης, δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσης. Η πρώτη ημέρα θα ολοκληρωθεί με τον εορτασμό της πενταετούς λειτουργίας της επιχειρηματικής θερμοκοιτίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, ESA BIC Greece, η οποία υποστηρίζει και χρηματοδοτεί στα αρχικά τους στάδια ελληνικές startups που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 από την ethosEVENTS, με τη συνδιοργάνωση της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και του Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) του Corallia.

Η συμμετοχή στο #gstf26 θα είναι δυνατή με φυσική παρουσία στο Ωδείο Αθηνών, αλλά και online μέσω του LiveOn Expo Complex, του καινοτόμου 3D εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου της LiveOn, της ψηφιακής πλατφόρμας Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.

Για πιο αναλυτική ενημέρωση, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου https://ethosevents.eu/event/greek-space-tech-forum-2026/ όπως επίσης και τα social κανάλια Facebook, LinkedIn και YouTube.