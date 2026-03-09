Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας με τεχνολογία της IBM

Η Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό και την προστασία των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) θέτει σε εφαρμογή ένα προηγμένο, με τεχνητή νοημοσύνη, Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης Παγίων (APMS), το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την IBM και τη NOVA ICT. Το έργο ενισχύει την ανθεκτικότητα του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε μια περίοδο αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης και μεγαλύτερης εξάρτησης από διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας.

Το νέο σύστημα βασίζεται στο IBM Maximo Health & Predict, μέρος της σειράς λύσεων IBM Maximo Application Suite και ενσωματώνει δεδομένα IoT σε πραγματικό χρόνο, ιστορικό συντήρησης και περιβαλλοντικές παραμέτρους, με στόχο την παροχή προγνωστικών πληροφοριών που επιτρέπουν στον ΑΔΜΗΕ να εντοπίζει πιθανούς κινδύνους για τα πάγια πριν αυτοί εκδηλωθούν. Μεταβαίνοντας από μια αντιδραστική προσέγγιση συντήρησης σε μια αυτοματοποιημένη, data-driven διαδικασία λήψης αποφάσεων, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την επιχειρησιακή αξιοπιστία, μειώνει τις απρόβλεπτες διακοπές και παρατείνει τον κύκλο ζωής κρίσιμων παγίων του εθνικού δικτύου.

Με την ενσωμάτωση δεδομένων από αισθητήρες IoT σε πραγματικό χρόνο, ιστορικών αρχείων συντήρησης και περιβαλλοντικών παραμέτρων, το σύστημα επιτρέπει στον ΑΔΜΗΕ να:

Προβλέπει την κατάσταση των παγίων και τους σχετικούς κινδύνους, αξιοποιώντας μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για scoring και ανίχνευση ανωμαλιών.

Προτείνει την ιεράρχηση των εργασιών συντήρησης γύρω από τα κρίσιμα πάγια, μειώνοντας την πιθανότητα δαπανηρών αστοχιών.

Βελτιστοποιεί τις στρατηγικές αντικατάστασης, συνδυάζοντας τεχνικές γνώσεις με οικονομικές παραμέτρους.

Αξιοποιώντας έτοιμα πρότυπα AI καθώς και προσαρμοσμένους αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης, ο διαχειριστής μπορεί να εντοπίζει έγκαιρα τα πρώτα σημάδια φθοράς των παγίων και να αντιμετωπίζει προληπτικά πιθανούς κινδύνους. Αυτό οδηγεί σε μείωση των απρογραμμάτιστων διακοπών, περιορισμό του λειτουργικού κόστους και παράταση του κύκλου ζωής των παγίων.

Η επιχειρησιακή αξία είναι ξεκάθαρη: ο ΑΔΜΗΕ αποκτά ένα πλαίσιο λήψης αποφάσεων βασισμένο σε δεδομένα, που ενισχύει τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα των παγίων, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις σε συντήρηση και αντικατάσταση αποδίδουν το μέγιστο. Με τη συστηματική αναγνώριση παγίων υψηλού κινδύνου και την ευθυγράμμιση των παρεμβάσεων με τις επιχειρησιακές προτεραιότητες του οργανισμού, το Maximo APMS δίνει τη δυνατότητα στον Διαχειριστή να επιτύχει επιχειρησιακή αριστεία και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Κωνσταντίνος Αγαθάκης – Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον ΑΔΜΗΕ, δήλωσε: «Με σύμμαχο την τεχνολογία ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει συστηματικά την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία κρίσιμων ηλεκτρικών υποδομών. Αξιοποιώντας προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση, ο Διαχειριστής μεταβαίνει από τις παραδοσιακές διαδικασίες συντήρησης βάσει χρόνου, σε στρατηγικές προληπτικής συντήρησης και συνεχούς παρακολούθησης νευραλγικού εξοπλισμού σε όλη τη χώρα. Αυτό σημαίνει ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανταπόκριση σε τεχνικές βλάβες ή περιστατικά που ενδέχεται να επηρεάσουν το ηλεκτρικό σύστημα. Με δεδομένες τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, η συντήρηση εξελίσσεται σε κομβικό πυλώνα των επιχειρησιακών μας λειτουργιών. Η υψηλή τεχνογνωσία του ΑΔΜΗΕ, σε συνδυασμό με τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις των συνεργατών μας, αποτελούν εγγύηση για την περαιτέρω αναβάθμιση της ενεργειακής ασφάλειας όλων των καταναλωτών.»

Άγγελος Βλαχόπουλος – Διευθυντής IBM Technology, τόνισε: «Η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η αξιοπιστία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας αποτελούν τον ορισμό του “mission-critical” και η αποτυχία απλώς δεν αποτελεί επιλογή. Γι’ αυτό και οι οργανισμοί σε ιδιαίτερα ρυθμιζόμενους κλάδους, με σύνθετες και εξειδικευμένες ανάγκες, εμπιστεύονται διαρκώς την IBM», δήλωσε ο Εκπρόσωπος της IBM. «Στην IBM, είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε τον ΑΔΜΗΕ στο έργο του να διασφαλίσει τη σταθερότητα, την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Σε συνεργασία με τη NOVA ICT, αξιοποιώντας την τεχνολογία IBM Maximo Health & Predict και τις υπηρεσίες IBM Consulting, προσαρμόσαμε αυτή την AI-driven λύση ώστε να ενσωματώνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα IoT. Με αυτόν τον τρόπο, ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να προβλέπει κινδύνους για την υγεία των παγίων, να δίνει προτεραιότητα στη συντήρηση κρίσιμων υποδομών και να βελτιστοποιεί τις στρατηγικές αντικατάστασης, συμβάλλοντας στη μείωση των απρογραμμάτιστων διακοπών, στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην επέκταση του κύκλου ζωής των παγίων, σε μια περίοδο όπου η ενέργεια γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη, με πολλαπλές πηγές παραγωγής. Στην IBM παραμένουμε δεσμευμένοι στην προώθηση της καινοτομίας που ενισχύει κρίσιμες υποδομές και προσφέρει μετρήσιμη επιχειρησιακή αξία.»

Αλέξανδρος Μπρέγιαννης – Διευθύνων Σύμβουλος στη NOVA ICT, ανέφερε: «Στη NOVA ICT, είμαστε υπερήφανοι που αναλάβαμε και ολοκληρώσαμε, ως ανάδοχος, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Σε στενή συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ και την IBM, υλοποιήσαμε μια πρωτοποριακή, για τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδομένα, data-driven λύση, που εισάγει νέα δεδομένα στη διαχείριση κρίσιμων υποδομών. Μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και προγνωστικών αναλύσεων, ο οργανισμός αποκτά σημαντικά πλεονεκτήματα. Η συμβολή μας στην ενίσχυση της λειτουργικής ανθεκτικότητας της χώρας αποτελεί για εμάς δέσμευση και τιμή. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε καινοτόμες λύσεις που δημιουργούν πραγματική επιχειρησιακή αξία και κοινωνικό όφελος.»