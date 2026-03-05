Ο Θάνος Παπαδημητρίου, ιδρυτής της Moveo.AI, πρόεδρος του Pharos AI Factory

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο διοικητικό συμβούλιο του Pharos AI Factory, του πρώτου ελληνικού εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης, που φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό κόμβο για την ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών AI στη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, για τη θέση του προέδρου έχει επιλεγεί ο Θάνος Παπαδημητρίου, ακαδημαϊκός και επιχειρηματίας με παρουσία στον χώρο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Θάνος Παπαδημητρίου είναι συνιδρυτής και πρόεδρος της Moveo.AI, μιας πλατφόρμας προηγμένων AI agents που υποστηρίζουν σύνθετες επιχειρησιακές αλληλεπιδράσεις και αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Στο παρελθόν διετέλεσε επίσης CEO της PNOE, εταιρείας που αξιοποιεί ιδιόκτητα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένα δεδομένα βιομετρικής ανάλυσης για την ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων υγείας και ευεξίας.

Η επιλογή του για τη θέση του προέδρου εκτιμάται ότι συνδέεται με την προσπάθεια ενίσχυσης της σύνδεσης του εγχειρήματος με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, τις νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας και την ερευνητική κοινότητα. Το Pharos AI Factory αναμένεται να διαδραματίσει ρόλο στην ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων.